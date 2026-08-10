Nuo rugsėjo bus kompensuojami nauji vaistai vėžiui, vaikų augimo sutrikimams gydyti

„Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą perkeliami visi vaistai, kurie iki 2026 metų liepos pabaigos buvo rezerviniame sąraše ir laukė finansavimo“, – pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) išplatintame pranešime cituojamas viceministras Danielius Naumovas.
„Tai gera žinia šimtams pacientų, kuriems šie naujoviški ir efektyvūs vaistai padės veiksmingiau gydyti onkologines ligas, geriau kontroliuoti cholesterolio kiekį, pagerins gyvenimo kokybę, o daliai pacientų suteiks ir daugiau galimybių visiškai pasveikti“, – teigė jis.
Pasak ministerijos, Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija siūlo nuo rugsėjo 1 dienos pradėti kompensuoti devynis naujus vaistus įvairių formų vėžiui gydyti, du vaistus pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis bei turintiems lipoproteinų apykaitos sutrikimų, vieną vaistą paveldėtam padidėjusiam cholesteroliui gydyti ir vieną vaistą vaikų augimo sutrikimams gydyti.
Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti vaistai, skirti gydyti vaikų augimo sutrikimus (somatropinas), gimdos kūno vėžį (durvalumabas, dostarlimabas), gimdos kaklelio vėžį (pembrolizumabas), kiaušidžių, kiaušintakių ir pirminės pilvaplėvės vėžį (rukaparibas), plaučių vėžį (alektinibas, durvalumabas, osimertinibas, amivantamabas ir lazertinibas), šlapimo pūslės vėžį (durvalumabas), odos melanomą (nivolumabas ir ipilimumabas), lėtinę mieloidinę leukemiją (asciminibas), paveldėtą padidėjusį cholesterolį (evolokumabas), lipoproteinų apykaitos sutrikimus pacientams, persirgusiems miokardo infarktu, išeminiu insultu ar sergantiems kitomis sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis (evolokumabas ir inklisiranas).
Nauji vaistai pacientams bus pradėti kompensuoti, kai jų gamintojai pasirašys sutartis su Valstybine ligonių kasa, o vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną.
SAM skaičiavimais, šių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais šių vaistų kompensavimui iš PSDF biudžeto prireiks apie 13,3 mln. eurų.
Nuo lapkričio Centralizuotai apmokamų vaistų sąrašas taip pat bus papildytas vaistu liutecio (177Lu) oksodotreotidu (Lutathera), skirtu tam tikrų plonosios žarnos, storosios žarnos ir kasos neuroendokrininių navikų gydymui. Šiam vaistui kompensuoti šiemet planuojama skirti apie 150 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai