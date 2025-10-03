Nuo pareigų nušalinamas Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas

Ministerijos teigimu, toks sprendimas priimtas, pradėjus tyrimą galimo M. Pauliuko darbo pareigų pažeidimo.
Ligoninės vadovas nuo pareigų bus nušalintas, kol bus atliktas tyrimas.
Nuo kitos savaitės nuo pareigų laikinai nušalinamas Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Mindaugas Pauliukas, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
