2025-11-18 18:07
BNS inf.

 Nuo difterijos mirus vienam neteisėtai į Lietuvą atvykusiam migrantui, su juo kartu į šalį patekusiam asmeniui liga nenustatyta, antradienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Nuo difterijos mirus neteisėtam migrantui, su juo į Lietuvą atvykęs užsienietis šia liga neserga / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Iš gydymo įstaigos gauta informacija, kad šis įtarimas nepasitvirtino – laboratorinių tyrimų rezultatai yra neigiami“, – nurodoma pranešime.

BNS rašė, jog lapkričio 8-ąją difterija diagnozuota trečiosios šalies piliečiui, kuris nuo ligos mirė.

Tuomet NVSC pranešė nustačiusi daugiau kaip 60 sąlytį turėjusių asmenų, jiems skirtos profilaktinės priemonės – skiepai, profilaktinis gydymas antibakteriniais preparatais bei sveikatos būklės stebėjimas.

Sąlytį turėjusių asmenų sveikatos stebėjimo laikotarpis yra pasibaigęs, jiems simptomai nepasireiškė.

Difterija yra ūmi užkrečiamoji liga, plintanti oro lašiniu būdu ir dažnai pasižyminti sunkia ligos eiga, mirštamumas nuo jos siekia 5–10 procentų.

Nuo difterijos visoje ES yra skiepijama, tad Bendrijoje per trejus metus užfiksuoti 536 ligos atvejai.

NVSC duomenimis, pastarąjį kartą difterijos atvejis Lietuvoje fiksuotas 2011 metais, o mirtis – 2008 metais. 

vilnietė
dar daugiau prisileiskim visokių babajų tai per ligas ,,neperlipsim,, tuoj pačių lietuvių su prožektorium reikės ieškoti per mūsų toleranciją
2
0
