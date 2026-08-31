– Kaip galima apibūdinti intuityvų valgymą? Kokie pagrindiniai jo ypatumai ir kodėl tai svarbu?
– Intuityvus valgymas skatina maistą rinktis ir valgyti atliepiant natūralius savo kūno signalus: alkį, sotumą, tai, kokio maisto tuo metu norisi: gal šilto, gal sūraus ar traškaus. Esmė – vadovautis kūno siunčiama informacija, o ne išorinėmis, dažnai mitais paremtomis taisyklėmis.
Suprantu, kad daugeliui šis apibrėžimas gali skambėti gana abstrakčiai ar net gąsdinamai. Kyla mintis: jeigu klausysiu savo kūno ir leisiu sau viską, norėsiu tik traškučių ir bandelių. Tačiau intuityviai valgyti nereiškia valgyti chaotiškai ar neapgalvotai. Intuityvus valgymas – tai ir sveikatai palankios mitybos principų supratimas, tačiau jų taikymas individualiai, klausantis kūno signalų.
Pavyzdžiui, žinau, kad daržovės naudingos sveikatai, todėl intuityviai ieškau būdų, kaip jas paruošti skaniai ir kaip papildyti jomis savo mėgstamus patiekalus. Tačiau nevalgau beskonių salotų per prievartą vien todėl, kad reikia. Lygiai taip pat intuityvu vengti pieno produktų, jei jie sukelia pilvo pūtimą ar diskomfortą. Svarbu įsiklausyti į savo kūną. Tačiau vengti kokių nors maisto produktų vien todėl, kad tai šiuo metu madinga, nors juos valgydamas jautiesi puikiai, – jau ne intuityvus, o išorinių taisyklių diktuojamas pasirinkimas.
Kad kūnas galėtų siųsti aiškius signalus ir išmoktume jais pasitikėti, dažnai reikalinga tam tikra struktūra, pavyzdžiui, reguliariai valgyti, rinktis maistingus patiekalus, o ne chaosas maitinantis.
Intuityvus valgymas pasižymi keliais esminiais ypatumais. Pirmiausia – maistas neskirstomas į gerą ar blogą, sveiką ar nesveiką. Visi produktai leistini, nes maisto poveikis sveikatai iš esmės priklauso ne nuo paties produkto, bet nuo jo kiekio ir individualaus žmogaus. Juk nebūtų sveika visą savaitę maitintis vien brokoliais – ilgainiui pritrūktų maistinių medžiagų. Lygiai taip pat nebus sveika maitintis tik šokoladu. Žmogui, sergančiam refliuksu, pomidorai gali sukelti nemalonių simptomų, tačiau tai nereiškia, kad valgyti pomidorus nesveika visiems. Net ir kalbant apie cheminius maisto priedus – jei retsykiais paragausime produkto, kuriame jų yra, greičiausiai bus mažiau žalos, nei nuolat jausime įtampą ir baimę, kad tik nesuvalgytume ko nors, kas nėra tobulas maistas. Intuityviai valgyti – tai visada matyti platesnį vaizdą.
Labai svarbu atpažinti emocinį valgymą. Dažnai valgome ne dėl fizinio alkio, o dėl emocinių priežasčių arba iš įpročio apdovanoti save skanėstais. Daugeliui emocinis valgymas yra viena pagrindinių kliūčių keičiant mitybos įpročius, todėl intuityvus valgymas kviečia tai suprasti ir ieškoti kitų būdų pasirūpinti savimi ir savo tikraisiais poreikiais.
Ko gero, svarbiausia – valgome ne tam, kad pasiektume konkretų skaičių žiūrėdami į svarstyklių skaičius. Valgome, kad turėtume energijos, būtų sveika oda, gražūs plaukai, reguliarus menstruacinis ciklas, stipresnė imuninė sistema ir užkirstume kelią ligoms. Kitaip tariant, valgome dėl savęs ir savo sveikatos, o kūno svoris tampa natūraliu šio proceso rezultatu, bet ne pagrindiniu tikslu.
– Kaip turėtų keistis mityba, jei žmogus nori jaustis geriau ir netekti svorio saugiai ir visam laikui? Ar egzistuoja kokie nors principai, tinkantys visiems?
– Svorio metimo tema yra kur kas platesnė nei vien mitybos ar fizinio aktyvumo klausimas. Mano akimis, ypač kalbant apie didesnį antsvorį, svarbu suprasti, kad tai dažnai tik ledkalnio viršūnė ir tikrai nerodo, kad žmogui trūksta valios, jis apsileidęs ar nesugeba savimi pasirūpinti.
Po tuo ledkalniu gali slypėti labai įvairių priežasčių: emocinis valgymas, kai maistas tampa paguoda ar būdu tvarkytis su stresu, nerimu ir neišspręstomis psichologinėmis patirtimis, sveikatos sutrikimai, pavyzdžiui, hipotirozė ar kiti hormoniniai disbalansai, kurie apsunkina svorio reguliavimą, finansinės galimybės rinktis maistą, taip pat įpročiai, susiformavę dar vaikystėje, kuriuos pakeisti greitai nėra paprasta. Todėl požiūris „mažiau valgyk, daugiau judėk“ dažnai ne tik nepadeda, bet ir paslepia tikrąsias svorio augimo priežastis.
Kalbant apie saugų ir ilgalaikį svorio metimą, labai svarbu ieškoti priežasčių, ne tik taisyti padarinius. Kartais ta priežastis gali būti labai paprasta, o kai kuriais atvejais būtina ne tik keisti mitybos įpročius, bet ir reikalingas medicininis gydymas, psichologinė pagalba ar kompleksinis specialistų darbas. Tai ne silpnumo ženklas – priešingai, tai brandus ir atsakingas požiūris į savo sveikatą.
Mokslinės gairės rodo, kad dažniausiai sveikas svorio metimas – kai numetama 0,5–1 proc. kūno svorio per savaitę. Tai lėtas, bet kur kas tvaresnis procesas, leidžiantis išsaugoti raumenų masę, palaikyti geresnę savijautą ir sumažinti riziką, kad svoris sugrįš.
Greiti rezultatai iš pradžių dažnai atrodo labai motyvuojantys, tačiau daugelis ilgą laiką dietų besilaikiusių žmonių gerai žino vadinamąjį jo jo efektą, kai svoris krinta greitai, bet po kurio laiko grįžta, neretai net didesnis, nei buvo prieš pradedant laikytis dietų. Ilgainiui tai sukelia ne tik fizinį, bet ir emocinį nuovargį.
Saugus ir ilgalaikis svorio metimas visų pirma reikalauja kantrybės ir nusiteikimo ilgam procesui, kai svarbu ne greitis, o gebėjimas išlaikyti pokyčius.
Labai svarbu pabrėžti, kad mesti svorį neturėtų būti kančia ar nuolatinė savikontrolė. Vengiant kraštutinių, ekstremalių dietų ir ugdant palaikančius įpročius, svorio pokytis gali tapti natūralia išdava, o ne pagrindiniu tikslu. Idealu, kai džiaugsmo teikia ne tik galutinis rezultatas, bet ir pats procesas.
Kartais daug prasmingiau stebėti ne skaičių, kurį rodo svarstyklės, o kitus kasdienybėje jaučiamus pokyčius: ar galiu lengviau užlipti laiptais neuždusdamas, ar šaltuoju sezonu sergu rečiau, ar be vargo parsinešu pirkinių iš parduotuvės, ar mėnesinės mažiau skausmingos. Galbūt atradau judėjimo formą, kuri tapo maloniu hobiu, o gal išmokau gaminti naujų patiekalų, kuriuos su džiaugsmu valgo visa šeima. Tokie ženklai dažnai daug tiksliau parodo, kad kūnas stiprėja ir sveikata gerėja.
Galiausiai, ypač moterims, verta paklausti savęs: kodėl aš noriu mesti svorį ir ko iš tiesų tikiuosi? Daugybė moterų jaučia spaudimą atitikti tam tikrą išvaizdos standartą ar pasiekti konkretų skaičių žvelgdamos į svarstyklių rodmenis, net kai jų svoris visiškai normalus. Todėl savo praktikoje visada pirmenybę teikiu savijautai: energijai, sveikatos rodikliams, nuotaikai, santykiui su maistu ir kūnu. Svoris gali keistis, bet gera savijauta yra tikrasis ilgalaikis tikslas.
Jei reikėtų įvardyti universalius principus, tai būtų valgyti ne kuo mažiau, bet kuo maistingiau ir kokybiškiau, vengti kraštutinumų tiek mityboje, tiek sporte, ieškoti individualių priežasčių ir savijautą vertinti labiau nei svarstyklių rodmenis.
– Kokie dažniausi mitai apie mitybą, su kuriais susiduriate praktiškai?
– Vienas dažniausių – mitybos planas savaime iš esmės pakeis žmogaus mitybą. Taip, planas gali būti naudingas kaip atspirties taškas: jis padeda sužinoti naujų receptų, suprasti, kaip įtraukti į racioną įvairesnių produktų ar kaip patiekalus padaryti sotesnius ir maistingesnius. Tačiau kyla klausimas: kiek ilgai realiame gyvenime galime kasdien gaminti pagal kieno nors kito sudarytą planą ir receptus? Arba kuo padės planas, jei maistu slopiname emocijas? Arba ką daryti, kai nebeturime tiek daug laiko gaminti?
Iš praktikos matau, kad tvarūs pokyčiai atsiranda ne tada, kai laikomės plano, o kai įgyjame supratimą ir priemonių: kaip patiems atsirinkti produktus, kaip juos derinti lėkštėje, kaip prisitaikyti prie savo dienotvarkės ir pasitikėti savo sprendimais ir savo kūnu. Kitaip tariant, svarbu gauti ne žuvį, o meškerę – gebėjimą savarankiškai rinktis ir kurti mitybą ilgalaikėje perspektyvoje.
– Kiek svarbu, sveikai maitinantis, reguliariai valgyti ir kaip tai susiję su metabolizmu ir energijos lygiu?
– Reguliariai valgydami palaikome tolygią energiją dienos metu ir sumažiname persivalgymo riziką. Dažniausiai tai trys pagrindiniai valgymai per dieną, tarp kurių neturėtų būti ilgesnis nei 4–5 valandų tarpas. Prireikus tarp pagrindinių valgymų galime ir užkąsti.
Pavyzdžiui, įprasta darbo diena biure galėtų atrodyti taip: pusryčiai namuose prieš darbą, pietūs – apie 12–13 val., užkandis – apie 16 val. ir vakarienė grįžus namo. Toks ritmas padeda išvengti situacijų, kai dienos pabaigoje alkis tampa sunkiai suvaldomas.
Kodėl tai svarbu? Reguliariai valgydami neperalkstame, o tai tiesiogiai susiję su gebėjimu pajusti sotumą. Daugeliui pažįstamas jausmas, kai grįžus namo po darbo norisi tiesiog šluote iššluoti šaldytuvą ir spinteles. Dažniausiai tai ne valios trūkumas, o signalas, kad peralkome: dieną valgėme per mažai, nepakankamai maistingai arba nuo paskutinio valgymo praėjo per daug laiko. Reguliarus valgymas padeda užtikrinti, kad kūnas neliks be energijos, o jos lygis išliks stabilesnis visą dieną.
Kažkada gyvavo mitas, kad kuo dažniau valgome, tuo labiau greitėja metabolizmas. Tačiau metabolizmas priklauso ne nuo valgymo dažnumo, o nuo to, kiek kalorijų iš viso gauname per dieną. Jei organizmas ilgą laiką gauna pakankamai energijos (t. y. kalorijų), metabolizmas veikia taip, kaip ir turėtų. Jei kalorijų nuolat per mažai, kūnas prisitaiko: lėtina energijos naudojimą ir stengiasi kaupti atsargas. Todėl reguliariai ir pakankamai valgyti svarbu ne metabolizmui greitinti, o apskritai gerai savijautai, kūno funkcijoms palaikyti ir kad gebėtume geriau pajusti sotumą ir nepersivalgyti.
– Ką manote apie baltymų, angliavandenių ir riebalų pusiausvyros svarbą dienos racione?
– Baltymų, angliavandenių ir riebalų pusiausvyra svarbi, tačiau ji nebūtinai turi būti skaičiuojama gramais ar stebima visą dieną. Mano požiūriu, daug paprasčiau ir tvariau apie tai galvoti žvelgiant į patiekalą.
Kiekvienas pagrindinis valgymas turėtų turėti angliavandenių, baltymų ir riebalų, o šalia turi būti vaisių ar daržovių. Visi šie komponentai vienodai svarbūs, tiesiog atlieka skirtingas funkcijas: angliavandeniai suteikia energijos ir maistinių skaidulų, baltymai padeda jaustis sotesniems ir yra pagrindinė statybinė organizmo ląstelių medžiaga, riebalai prisideda prie sotumo, maistinių medžiagų įsisavinimo ir lytinių hormonų gamybos, daržovės ir vaisiai aprūpina skaidulomis ir antioksidantais. Kai vieno iš šių elementų trūksta, dažniau patiriame greitą alkį, energijos svyravimų, o ilgainiui gali pradėti trūkti ir mikroelementų.
Praktiškai tai gali atrodyti labai paprastai. Pavyzdžiui, avižinė košė yra angliavandenių šaltinis, tačiau pridėjus graikiško jogurto ar varškės (baltymų), riešutų, sėklų ar riešutų sviesto (riebalų) ir saują uogų, net ir šaldytų, tai jau bus gerokai sotesnis ir daugiau energijos organizmui suteikiantis patiekalas. Panašiai ir salotos: vien tik lapinės daržovės ilgam nepasotins, tačiau, pridėjus, pavyzdžiui, vištienos ar pupelių (baltymų), angliavandenių – duonos ar bulvių ir šiek tiek riebalų (aliejaus padažui, avokado ar sėklų), salotos tampa visaverčiu, sočiu valgiu.
Toks požiūris – nuolat savęs paklausti, ko patiekale dar trūksta ir ko galėčiau pridėti – padeda palaikyti stabilesnį cukraus kiekį kraujyje, tolygesnę energiją dienos metu ir sotumo jausmą, išvengiant perteklinio skaičiavimo ir griežtų taisyklių.
– Kokios įtakos mitybos įpročių keitimas gali turėti virškinimo sistemai ir žarnyno sveikatai?
– Labai didelę. Ne veltui sakoma, kad sveikata prasideda nuo virškinimo sistemos. Mitybos specialistai dar sako, kad esame ne tokie, ką valgome, bet ką mūsų virškinimo sistema geba įsisavinti.
Keičiant mitybą, dažniausiai pirmieji pokyčiai pajuntami būtent virškinimo procese: keičiasi tuštinimosi reguliarumas, pilvo pūtimas, sunkumo / apsnūdimo jausmas po valgio. Pavyzdžiui, žmonės dažnai pastebi, kad, pradėjus valgyti daugiau daržovių, skaidulų turinčio maisto ir mažiau itin perdirbtų produktų, žarnynas ima dirbti reguliariau, o po valgio jaučiamas mažesnis sunkumas.
Vis daugiau kalbama apie žarnyno bakterijas, kurios daro įtaką ne tik virškinimui, bet ir imunitetui, nuotaikai, net potraukiui prie maisto. Įdomu, kad šios bakterijos gana greitai reaguoja į mitybos pokyčius: pakeitus racioną, pavyzdžiui, įtraukus daugiau skaidulų ar įvairesnių daržovių, pokyčiai žarnyne gali prasidėti jau per kelias dienas.
Kai mityba tampa reguliari, pakankama ir įvairesnė, pagerėja virškinimas, sotumo jausmas tampa stabilesnis, o kūno signalai – aiškesni. Daugelis pastebi, kad natūraliai mažėja potraukis prie saldumynų ar traškučių, norisi maistingų patiekalų.
– Ar pavasaris – tinkamas laikas susirūpinti savijauta ir keisti mitybos principus?
– Manau, kad pavasaris daugeliui natūraliai tampa pokyčių laiku. Kartu su gamta pamažu pabundame ir patys – daugiau saulės, šviesos, todėl dažnai turime daugiau energijos, lengviau kyla noras pradėti ką nors naujo. Tad pavasaris tikrai gali būti puikus laikas peržiūrėti savo mitybos įpročius.
Kartu norėčiau palinkėti nepasiduoti spaudimui iki vasaros pasiekti, kad kūnas būtų tobulas. Tokia motyvacija dažnai nėra tikras rūpinimasis savimi, o tik priverčia save kritikuoti ir priimti griežtus, bet trumpalaikius sprendimus.
Pokyčių turėtų būti imamasi ne dėl kitų žvilgsnių ar įvertinimo, o dėl savęs: geresnės savijautos, daugiau energijos ir stipresnio ryšio su savo kūnu. Tokie pokyčiai dažniausiai lėtesni, bet išlieka ir suteikia daugiau vidinio džiaugsmo.
Patarimai neturintiems daug laiko gaminti
Pirmiausia siūlyčiau pagalvoti apie planavimą ir tai, ką pati vadinu paruoštukais. Net nedidelis pasiruošimas iš anksto gali labai palengvinti kasdienybę.
Vienas paprasčiausių žingsnių – susipirkti maistą savaitei ir suplanuoti patiekalus, kuriuos iš tų pirkinių bus galima pagaminti. Tai padeda sutaupyti ne tik laiko, bet ir sprendimų energijos, nes nebereikia kasdien galvoti, ką gaminti.
Paruoštukai – nebūtinai iš anksto pagaminti patiekalai. Tai gali būti labai paprasti dalykai. Pavyzdžiui, daržoves galima nuplauti, nulupti, supjaustyti ir taip paruoštas laikyti šaldytuve. Verta iš anksto išsivirti kruopų – ryžiai, bolivinės balandos ar grikiai šaldytuve puikiai laikosi kelias dienas ir gali būti naudojami įvairiems patiekalams.
Puikiai pasiteisina iš anksto paruošti baltymų šaltiniai. Pavyzdžiui, kepta vištiena gali būti naudojama salotoms, sumuštiniams ar troškiniams ir tai trunka kelias minutes. Nereikėtų vengti šaldytų daržovių, vaisių ar uogų – šie produktai tokie pat maistingi, o jų nereikia skusti, pjaustyti. Labai gelbsti konservuoti produktai: pupelės, avinžirniai, tunai ar sardinės – dažnai pakanka juos perplauti ar tiesiog atidaryti skardinę.
Po sunkios darbo dienos, kai nėra nei laiko, nei jėgų, svarbu sau leisti pasirinkti ne idealų, o geriausią įmanomą sprendimą tuo metu. Net ir šaldyti koldūnai, papildyti porcija šaldytų daržovių, yra geresnis variantas, nei nevalgyti visai, užkandžiauti, ar jaustis blogai dėl nepakankamai sveiko pasirinkimo. Mitybos gerinimas prasideda ne nuo tobulybės, o nuo klausimo: ką šiandien galiu padaryti geriausio savo sąlygomis?
B. Určinskė apie dietas
Į įvairias dietas žiūriu gana kritiškai ir savo klientams specifinių dietų paprastai nerekomenduoju. Mano požiūriu, mityba turėtų būti skirta gyvenimui, o ne trumpam laikotarpiui, o daugelis populiarių dietų yra tokios, kurių ilgalaikėje perspektyvoje laikytis labai sudėtinga arba net neįmanoma.
Svarbu suvokti, kad nėra vienos stebuklingos dietos, tinkančios kiekvienam žmogui, nors socialinėje erdvėje tokia žinutė dažnai kartojama. Pavyzdžiui, keto dieta medicinoje taikoma labai specifiniais atvejais – vaistams nepasiduodančiai epilepsijai gydyti, o šiuo metu ji taip pat tiriama psichiatrijoje, kaip galima priemonė sergant tam tikrais sutrikimais, pavyzdžiui, bipoliniu. Tačiau tokiais atvejais ji taikoma tik prižiūrint specialistams, nuolat vertinant naudą, rizikas ir individualią žmogaus reakciją. Todėl man labai liūdna, kai keto dieta pateikiama kaip būdas numesti svorio, ypač žinant, kad praktikoje susiduriama su žmonėmis, patyrusiais labai nemalonių ar net žalingų jos padarinių.
Viduržemio jūros dieta iš tiesų moksliškai pripažįstama kaip viena palankiausių sveikatai. Tačiau dažnai pamirštama, kad tai nėra tik konkretus produktų sąrašas ar griežtos proporcijos. Viduržemio jūros mitybos modelis apima ir gyvenimo būdą: daug natūralaus judėjimo, saulės, poilsio, valgymų kartu, kai maistas tampa socialiniu ritualu su šeima ir draugais, o ne greitu užkandžiavimu prie kompiuterio. Be šio konteksto, vien kopijuodami produktus, nebūtinai pasieksime tą patį efektą.
Kalbėdama apie individualius poreikius, turiu omenyje tai, kad skirtingi žmonės į tą patį maistą reaguoja labai skirtingai. Pavyzdžiui, sergant autoimuninėmis ligomis dažnai pasitaiko, kai netoleruojamas glitimas ar pieno produktai, tačiau vienam žmogui netiks ir glitimas, ir pienas, kitam – galbūt tik kviečiai. Yra būdų šiuos netoleravimus atpažinti, tačiau tai visada individualus procesas. Žmogui, turinčiam valgymo sutrikimų, svarbiausias tikslas gali būti apskritai atkurti valgymą, o ne svarstyti apie atskirų produktų tinkamumą. Kitas pavyzdys – moters menopauzės laikotarpiu mitybos poreikiai bus visiškai kitokie nei paauglės.
Man praktikoje svarbiausia – ne etiketė ar dieta, o gebėjimas rasti žmogui tinkamą, ilgalaikį ir realiai įgyvendinamą sprendimą.
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