Nuo COVID-19 užgeso profesoriaus V. Kasiulevičiaus kolegos gyvybė

„COVID-19 aukų šeimos dažniausiai atsitveria tylos sienomis ir paprastai prašo nekomunikuoti – medikų irgi –, todėl aš negaliu daryti to neatsiklausęs. Nepažįstu šeimos, kaip dažnai įvyksta su mumis vyrais, pažinojau tik jį, – trečiadienio vakarą feisbuke rašė V. Kasiulevičius. – Šiandien mano kolega užgeso. COVID-19 negailestingai žudo tuos, kuriems nespėjai visko pasakyti. 2017 metais lapkričio mėnesį jis parašė man žinutę ir netrukus atėjo į Lietuvos medikų sąjūdį pilnas idėjų ir tikėjimo, kad viską galime pakeisti. Jis nuoširdžiai tikėjo, kad galima reformuoti sistemą, o aš gal per dažnai buvau jo oponentas tose bemiegėse mūsų internetinių pokalbių naktyse tarp liberalios ir socialdemokratinės sveikatos apsaugos sistemos vizijos. Kiek jam kainavo laiko ir jėgų važiuoti iš kitos Lietuvos pusės į mūsų susitikimus, mitingus, vizitus pas valdžią, bet jis niekada nesakė „ne“. Visuomeninė veikla jam atrodė tokia natūrali ir neišvengiama pareiga, kad aš gyvendamas Vilniuje ir niekur laiku nespėdamas dažnai pasijusdavau nejaukiai. Ir štai dabar to šaunaus vyro nebėra. Pagaliau net atsiprašyti per vėlu, bet mes dar susitiksime ten ir padiskutuosime apie viską. Ilsėkis, kolega“, – rašė V. Kasiulevičius.