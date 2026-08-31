Nijolė Oželytė: noriu būti savo kūno šeimininkė

Su skausmu – ne pakeliui
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, aktorė, politikos ir visuomenės veikėja Nijolė Oželytė niekada nebuvo patogus žmogus ir netilpo į standartinius rėmus. Jos balsas – drąsus ir skrodžiantis patogią kasdienybę, o gyvenimo būdas ne vieną priverstų pasijusti tinginiu.
Pašnekovė atvira – savitas jos pačios santykis su savimi, savo kūnu užsimezgė dar vaikystėje. Nors toji patirtis raudonplaukei strazdanei nebuvo pati smagiausia, užuot sugniuždžiusi, anksti suformavo esminę nuostatą: jei negali atitikti tradicinių grožio kanonų, turi rasti kitą kelią.
„Supratau, kad mano kūnas nekonkurencingas kitų mano draugių atžvilgiu. Tada ir atsirado vidinis nusistatymas, lydintis mane visą gyvenimą: mano kūnas neturi man trukdyti gyventi“, – šypteli N. Oželytė.
Savo kūną biorobotu arba instrumentu vadinanti moteris negražbyliauja: „Kad ir kaip tai baisiai skambėtų, iš tiesų tai nebaisu. Juk jei turiu automobilį, rūpinuosi juo, prižiūriu, kad važinėti būtų saugu ir man, ir kitiems.“
Savaime suprantama, kaip ir tam automobiliui, ilgainiui mūsų kūnui dėmesio reikia vis daugiau, kad jis nesustreikuotų pačią netinkamiausią akimirką.
„Kai pradedu jausti kokį nors simptomėlį, suprantu, kad „mašinytė“ jau kur nors nusidėvėjusi. Tada ieškau būdų tą simptomą pašalinti, nes nemėgstu skausmo. Turiu laisvai mąstyti, vaikščioti, plaukioti. Kūnas turi būti mano pagalbininkas, o ne kliūtis“, – sako ji.
Ne dėl dietos ar grožio
Šis pragmatiškas požiūris žinomai moteriai padėjo susidoroti ir su ganėtinai radikaliu iššūkiu. Prieš kelis dešimtmečius N. Oželytė nusprendė išbandyti badavimą – kaip patikslina, ne dėl dietos ar grožio, o kad įrodytų sau, kas yra tikrasis kūno šeimininkas.
„Badavau beveik mėnesį, gėriau vien vandenį. Norėjau realiai įsitikinti, ar mano požiūris teisingas. Man reikėjo pajusti, kad aš esu bosas ir kūnas privalo manęs klausyti, net jei jam skauda ar jis silpsta. Tas atradimas, kad aš esu aš, o ne mano fizinis apvalkalas, man buvo gyvybiškai svarbus“, – atskleidžia aktorė.
Be abejo, toks radikalus eksperimentas pareikalavo ir žinių, ir rimto pasiruošimo, ir pavyko ne iš pirmo karto.
„Pradėjusi porą kartų sau sakydavau, kad badausiu 25 dienas, bet jau po kelių sustodavau. Supratau, kad neteisingai elgiuosi su savo psichika. Tada sau pasakiau: badausiu tiek, kiek galėsiu iškęsti, o jei norėsiu pavalgyti jau po vienos dienos, tai ir pavalgysiu bet ko, ko tik užsinorėsiu. Kai sau suteikiau visišką laisvę be jokių suvaržymų, man pavyko išbadauti 26 dienas“, – pasakoja Nijolė ir patikina, kad didelių kančių tuomet nepatyrė.
„Antros savaitės gale atrodė, kad numirsiu, bet vėliau kažkas persijungė, galėjau net važinėti dviračiu. Žmonės, kurie valgė, man atrodė keistai. Labai pasikeitė fiziologija, tapau lengva. Net nusiėmiau akinius, nors apie tokį poveikį niekur nebuvo rašyta“, – netikėtais atradimais dalijasi ji.
Tereikia vos kelių smiltelių
Mitybos, sveikos gyvensenos svarbos neatmetanti N. Oželytė laikosi nuostatos, kad reikia rūpintis ir tuo, ką valgai, geri, ir nenumoti ranka į žalingų įpročių poveikį.
Jau daugiau nei penkiolika metų ji yra visiška abstinentė. Tačiau, prisipažįsta, net hipiškos jaunystės metais svaigieji gėrimai neteikdavo jokio malonumo.
„Alkoholis man nesuteikdavo tokio džiaugsmo ir atsipalaidavimo, kokį pajusdavo mano draugai. Tik pradėdavau jausti, kad kūnas neklauso taip, kaip visada, tiesiog patirdavau fizinį diskomfortą. Todėl negalėdavau pasilengvinti gyvenimo alkoholiu ir jo dozės buvo labai mažos net jaunystėje“, – pamena pašnekovė.
Kalbėdama apie sąmonės higieną, kurią suteikia blaivus gyvenimas, N. Oželytė pasitelkia vaizdžią metaforą: štai naktį ramiame ežere idealiai atsispindi mėnulis, o vandens paviršius kone susilieja su horizontu, tačiau tereikia vos kelių smiltelių, kad šis idiliškas paveikslas būtų negrįžtamai sudarkytas.
„Kai kurios moterys mėgsta sakyti: mes tik po taurę vynelio, simboliškai. Tačiau bet koks įprotis, tapęs kasdienybe, priverčia pamiršti apie jo poveikį. Aš abstinente tapau ne dėl fiziologijos ar kūno, bet būtent dėl to suvokimo drumstumo. Nors dozės ir mažos, iš tikrųjų ardai jungtį su pačiu savimi. Smegenys vis tiek paveikiamos, nesvarbu, ar tai stiprus, ar silpnas alkoholis“, – dėsto ji.
Panašiai – iš savo pačios suvokimo, o ne dėl mistinių, religinių ar dar kokių nors motyvų – į N. Oželytės gyvenimą atėjo ir vegetarizmas.
Kai vaistai – ne išeitis
„Kartą filmuojantis kaime man ant kojos užmynė karvė. Šalia buvę žmonės pradėjo ją mušti ir stumti, o aš mačiau jos akis. Tada man atėjo mintis: jos akys yra gilios, ji yra tokia pat gyvybė kaip šuniukai ar katinukai, bet mums net nekiltų mintis jų valgyti. Pagalvojau, kad valgydami mėsą iš tikrųjų valgome lavoną. Koks skirtumas, kokio gyvo padaro dalis guli tavo lėkštėje, nesvarbu, ar tai būtų kotletas, ar kitas gaminys. Mane tai sukrėtė, aš apie tai nuolat galvojau, o galiausiai vieną dieną mane nuo mėsos tiesiog supykino“, – pasakoja pašnekovė.
Jau daugelį metų nardymą dievinanti moteris iš savo raciono yra išbraukusi ir vandenų gyvūniją.
Kalbėdama apie savo kasdienius įpročius, N. Oželytė atskleidžia: kiekvienas jos rytas tradiciškai prasideda nuo laiko patikrintos fizinės programos. Kadaise nusprendusi, kad vaistai nuo aukšto kraujospūdžio – ne jai, prisitaikė savitą alternatyvą.
„Nusipirkau knygą apie jogos asanas ir jų reikšmę. Ten radau parašyta, kad stovėjimas ant galvos padeda sureguliuoti kraujospūdį. Tik negalima to pradėti daryti, kai kraujospūdis jau yra aukštas, – pataria ji. – Taip prieš aštuoniolika metų pradėjau kiekvieną rytą stovėti ant galvos po penkias minutes. Aišku, pradėti reikia pamažu. Radau ir daugiau asanų, kurios gerai veikia moters organizmą, pavyzdžiui, žvakė.“
Nemedikamentiniu būdu N. Oželytė ėmėsi spręsti ir padidėjusio cholesterolio problemą. „Išrašė man tokių brangių vaistų, bet perskaičiusi aprašymą supratau, kad, pradėjus juos vartoti, teks tai daryti visą gyvenimą, nes organizmas nustoja pats reguliuoti šiuos procesus. Tada nusprendžiau jų negerti, tiesiog pakoregavau mitybą. Jei man prireiks operacijos, aš ją pasidarysiu, bet jei vaistai negrįžtamai keičia natūralius procesus, kam to reikia?“ – retoriškai klausia pašnekovė.
Vėlyva meilė iš gėdos
Šiandien kiekvieną mielą dieną Nijolė atlieka ne tik kelias asanas, penkis Tibeto ir hormonų sistemai skirtus pratimus. Paakinta vaikų, kad reikia stiprinti raumenis, ilgainiui prisijaukino ir ne itin mėgstamus atsispaudimus.
„Atsispaudimai nuo žemės man nepatinka, kaip ir bėgimas. Kasdien nueiti 10 km man yra malonumas, nes einu ne dėl to, kad eičiau, o galėčiau stebėti aplinką. Aš tuo mėgaujuosi. Atsispaudimus darau remdamasi į palangę arba į suoliuką lauke. Nusprendžiau, kad kiekvienais metais padarysiu tiek atsispaudimų, kiek man yra metų. Pradėjau nuo
40-ies, o dabar jau padarau 72. Gal ir nelogiška, nes viskas dėvisi, bet darau, nes taip sau pažadėjau“, – pasakoja kovo 31 d. 72-ąjį gimtadienį pasitiksianti N. Oželytė.
Ji neneigia, kad būna dienų, kai vadinamasis biorobotas aptingsta: „Tačiau su juo nesipykstu. Sakau: gerai, šiandien nedarysime, aš sena, aš laisva. Kol tai sakau, nejučia viską ir padarau.“
N. Oželytės aistra dviračiui susijusi su atskira istorija. Išmokti minti jo pedalus moteris ryžosi jau perkopusi ketvirtąją dešimtį, išgyvendama brandžią motinystę.
„Vaikystėje gyvenome vargingai, dviračio neturėjau. Kai susilaukiau vėlyvo vaiko, matant dviračiais važinėjančius jaunus tėvus mane imdavo graužti sąžinė, kad esu sena ir vaikams su manimi negerai. Kad būtų lengviau važiuoti, nusipirkau sunkų, stabilų, neįgaliesiems skirtą dviratį. Mokiausi naktimis, keliai būdavo kruvini, nes ne visada pataikydavau išvažiuoti pro vartelius. Dabar dviračiu vasarą kasdien nuvažiuoju po 30 km. Tai džiaugsmas, o ne sportavimas“, – šypteli pašnekovė.
Žiemą, kai lauke važinėti nebeįmanoma, ji lipa ant treniruoklio namuose, tačiau net ir tada neleidžia sau tiesiog minti: „Televizoriaus neturiu jau penkiolika metų, tad skaitau knygas arba žiūriu vaizdo įrašus internete. Taip mano partneris kūnas dirba, o aš būnu ten, kur man patinka.“
Judėti – begalinė privilegija
Žinoma, jei yra bent menkiausia galimybė, N. Oželytė visada teikia pirmenybę aktyvumui gryname ore, gamtoje. „Mane šokiruoja, kai vasarą žmonės sportuoja uždarose salėse, nors Lietuvoje tiek daug puikių dviračių trasų ir vietų pasivaikščioti“, – kalba pašnekovė.
Pavydėtina disciplina be žalingų priklausomybių – nejaugi jos gyvenime nėra visiškai jokių silpnybių, pagundų? „Mėgstu juodąjį šokoladą. Tačiau saikingai“, – šypteli N. Oželytė, save vadinanti maisto minimaliste.
Ji sako ilgainiui patyrusi, kad ėjimas, važiavimas dviračiu ar kitas aktyvus judėjimas suteikia energijos, kurios užtenka kone visai dienai.
Paklausta, ar nekirba noras išmokti, patirti dar ką nors nauja – įvaldyti naują „dviratį“, pašnekovė prisipažįsta nesanti naujovių medžiotoja. Kaip sako pati, jei kas nors veikia, teikia naudą ir patinka, ji to gali laikytis dešimtmečius. Gebėjimas judėti, matyti medžius, kad ir be lapų, ar jausti žemę po kojomis yra begalinė privilegija.
„Mėgaujuosi galėdama stovėti ant galvos. Jei į tai žiūrėtum kaip į varginantį procesą, būtų bjauru. Tačiau aš sau sakau: kai nebeturėsi kūno, nebegalėsi nieko jausti, nebegalėsi pakelti kojos, nes jos tiesiog nebus. Kartais, kai tingiu eiti pasivaikščioti, pagalvoju apie tai, kad gali ateiti laikas, kai gulėsiu ir gailėsiuosi, kad galėjau judėti, bet to nedariau. Tada su džiaugsmu šoku ir einu“, – paveikiausiu motyvacijos receptu dalijasi N. Oželytė.
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