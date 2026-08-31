 Nijolė Oželytė: noriu būti savo kūno šeimininkė

Nijolė Oželytė: noriu būti savo kūno šeimininkė

2026-08-31 23:00
Lina Bieliauskaitė (žurnalas „Sveikata“)

Sto­vė­ji­mas ant gal­vos, at­si­spau­di­mai, ku­rių skai­čius au­ga su kiek­vie­nais me­tais, bent ke­le­tas ki­lo­met­rų pės­čio­mis ar­ba ke­lias­de­šimt – dvi­ra­čiu. Kas­die­nis ju­de­sys ta­po jos gy­ve­ni­mo bū­du. Tokia pavydėtina disciplina – ne dėl noro bū­ti am­ži­nai jau­nai, o sa­vi­ta fi­lo­so­fi­ja: kū­nas yra svar­bus inst­ru­men­tas, ta­čiau jo šei­mi­nin­kė – skaid­ri są­mo­nė.

Nijolė Oželytė: jei man pri­reiks ope­ra­ci­jos, aš ją pa­si­da­ry­siu, bet jei vais­tai ne­grįž­ta­mai kei­čia na­tū­ra­lius pro­ce­sus, kam to rei­kia?
Nijolė Oželytė: jei man pri­reiks ope­ra­ci­jos, aš ją pa­si­da­ry­siu, bet jei vais­tai ne­grįž­ta­mai kei­čia na­tū­ra­lius pro­ce­sus, kam to rei­kia? / B. Barausko nuotr.

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Su skaus­mu – ne pa­ke­liui

Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rė, ak­to­rė, po­li­ti­kos ir vi­suo­me­nės vei­kė­ja Ni­jo­lė Ože­ly­tė nie­ka­da ne­bu­vo pa­to­gus žmo­gus ir ne­til­po į stan­dar­ti­nius rė­mus. Jos bal­sas – drą­sus ir skro­džian­tis pa­to­gią kas­die­ny­bę, o gy­ve­ni­mo bū­das ne vie­ną pri­vers­tų pa­si­jus­ti tin­gi­niu.

Paš­ne­ko­vė at­vi­ra – sa­vi­tas jos pa­čios san­ty­kis su sa­vi­mi, sa­vo kū­nu už­si­mez­gė dar vai­kys­tė­je. Nors to­ji pa­tir­tis rau­donp­lau­kei straz­da­nei ne­bu­vo pa­ti sma­giau­sia, užuo­t su­gniuž­džiu­si, anks­ti su­for­ma­vo es­mi­nę nuo­sta­tą: jei ne­ga­li ati­tik­ti tra­di­ci­nių gro­žio ka­no­nų, tu­ri ras­ti ki­tą ke­lią.

„Sup­ra­tau, kad ma­no kū­nas ne­kon­ku­ren­cin­gas ki­tų ma­no drau­gių at­žvil­giu. Ta­da ir at­si­ra­do vi­di­nis nu­si­sta­ty­mas, ly­din­tis ma­ne vi­są gy­ve­ni­mą: ma­no kū­nas ne­tu­ri man truk­dy­ti gy­ven­ti“, – šyp­te­li N. Ože­ly­tė.

B. Barausko nuotr.

Sa­vo kū­ną bio­ro­bo­tu ar­ba inst­ru­men­tu va­di­nan­ti mo­te­ris ne­graž­by­liau­ja: „Kad ir kaip tai bai­siai skam­bė­tų, iš tie­sų tai ne­bai­su. Juk jei tu­riu au­to­mo­bi­lį, rū­pi­nuo­si juo, pri­žiū­riu, kad va­ži­nė­ti bū­tų sau­gu ir man, ir ki­tiems.“

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kaip ir tam au­to­mo­bi­liui, il­gai­niui mū­sų kū­nui dė­me­sio rei­kia vis dau­giau, kad jis ne­sust­rei­kuo­tų pa­čią ne­tin­ka­miau­sią aki­mir­ką.

„Kai pra­de­du jaus­ti ko­kį nors simp­to­mė­lį, su­pran­tu, kad „ma­ši­ny­tė“ jau kur nors nu­si­dė­vė­ju­si. Ta­da ieš­kau bū­dų tą simp­to­mą pa­ša­lin­ti, nes ne­mėgs­tu skaus­mo. Tu­riu lais­vai mąs­ty­ti, vaikš­čio­ti, plau­kio­ti. Kū­nas tu­ri bū­ti ma­no pa­gal­bi­nin­kas, o ne kliū­tis“, – sa­ko ji.

Ne dėl die­tos ar gro­žio

Šis pra­gma­tiš­kas po­žiū­ris ži­no­mai mo­te­riai pa­dė­jo su­si­do­ro­ti ir su ga­nė­ti­nai ra­di­ka­liu iš­šū­kiu. Prieš ke­lis de­šimt­me­čius N. Ože­ly­tė nu­spren­dė iš­ban­dy­ti ba­da­vi­mą – kaip pa­tiks­li­na, ne dėl die­tos ar gro­žio, o kad įro­dy­tų sau, kas yra tik­ra­sis kū­no šei­mi­nin­kas.

„Ba­da­vau be­veik mė­ne­sį, gė­riau vien van­de­nį. No­rė­jau rea­liai įsi­ti­kin­ti, ar ma­no po­žiū­ris tei­sin­gas. Man rei­kė­jo pa­jus­ti, kad aš esu bo­sas ir kū­nas pri­va­lo ma­nęs klau­sy­ti, net jei jam skau­da ar jis silps­ta. Tas at­ra­di­mas, kad aš esu aš, o ne ma­no fi­zi­nis ap­val­ka­las, man bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bus“, – at­sklei­džia ak­to­rė.

Be abe­jo, toks ra­di­ka­lus eks­pe­ri­men­tas pa­rei­ka­la­vo ir ži­nių, ir rim­to pa­si­ruo­ši­mo, ir pa­vy­ko ne iš pir­mo kar­to.

„Pra­dė­ju­si po­rą kar­tų sau sa­ky­da­vau, kad ba­dau­siu 25 die­nas, bet jau po ke­lių su­sto­da­vau. Sup­ra­tau, kad ne­tei­sin­gai el­giuo­si su sa­vo psi­chi­ka. Ta­da sau pa­sa­kiau: ba­dau­siu tiek, kiek ga­lė­siu iš­kęs­ti, o jei no­rė­siu pa­val­gy­ti jau po vie­nos die­nos, tai ir pa­val­gy­siu bet ko, ko tik už­si­no­rė­siu. Kai sau su­tei­kiau vi­siš­ką lais­vę be jo­kių su­var­žy­mų, man pa­vy­ko iš­ba­dau­ti 26 die­nas“, – pa­sa­ko­ja Ni­jo­lė ir pa­ti­ki­na, kad di­de­lių kan­čių tuo­met ne­pa­ty­rė.

„Ant­ros sa­vai­tės ga­le at­ro­dė, kad nu­mir­siu, bet vė­liau kaž­kas per­si­jun­gė, ga­lė­jau net va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu. Žmo­nės, ku­rie val­gė, man at­ro­dė keis­tai. La­bai pa­si­kei­tė fi­zio­lo­gi­ja, ta­pau leng­va. Net nu­siė­miau aki­nius, nors apie to­kį po­vei­kį nie­kur ne­bu­vo ra­šy­ta“, – ne­ti­kė­tais at­ra­di­mais da­li­ja­si ji.

B. Barausko nuotr.

Te­rei­kia vos ke­lių smil­te­lių

Mi­ty­bos, svei­kos gy­ven­se­nos svar­bos neat­me­tan­ti N. Ože­ly­tė lai­ko­si nuo­sta­tos, kad rei­kia rū­pin­tis ir tuo, ką val­gai, ge­ri, ir ne­nu­mo­ti ran­ka į ža­lin­gų įpro­čių po­vei­kį.

Jau dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų ji yra vi­siš­ka abs­ti­nen­tė. Ta­čiau, pri­si­pa­žįs­ta, net hi­piš­kos jau­nys­tės me­tais svai­gie­ji gė­ri­mai ne­teik­da­vo jo­kio ma­lo­nu­mo.

„Al­ko­ho­lis man ne­su­teik­da­vo to­kio džiaugs­mo ir at­si­pa­lai­da­vi­mo, ko­kį pa­jus­da­vo ma­no drau­gai. Tik pra­dė­da­vau jaus­ti, kad kū­nas ne­klau­so taip, kaip vi­sa­da, tie­siog pa­tir­da­vau fi­zi­nį dis­kom­for­tą. To­dėl ne­ga­lė­da­vau pa­si­leng­vin­ti gy­ve­ni­mo al­ko­ho­liu ir jo do­zės bu­vo la­bai ma­žos net jau­nys­tė­je“, – pa­me­na pa­šne­ko­vė.

Kal­bė­da­ma apie są­mo­nės hi­gie­ną, ku­rią su­tei­kia blai­vus gy­ve­ni­mas, N. Ože­ly­tė pa­si­tel­kia vaiz­džią me­ta­fo­rą: štai nak­tį ra­mia­me eže­re idea­liai at­si­spin­di mė­nu­lis, o van­dens pa­vir­šius ko­ne su­si­lie­ja su ho­ri­zon­tu, ta­čiau te­rei­kia vos ke­lių smil­te­lių, kad šis idi­liš­kas pa­veiks­las bū­tų ne­grįž­ta­mai su­dar­ky­tas.

„Kai ku­rios mo­te­rys mėgs­ta sa­ky­ti: mes tik po tau­rę vy­ne­lio, sim­bo­liš­kai. Ta­čiau bet koks įpro­tis, ta­pęs kas­die­ny­be, pri­ver­čia pa­mirš­ti apie jo po­vei­kį. Aš abs­ti­nen­te ta­pau ne dėl fi­zio­lo­gi­jos ar kū­no, bet bū­tent dėl to su­vo­ki­mo drums­tu­mo. Nors do­zės ir ma­žos, iš tik­rų­jų ar­dai jung­tį su pa­čiu sa­vi­mi. Sme­ge­nys vis tiek pa­vei­kia­mos, ne­svar­bu, ar tai stip­rus, ar silp­nas al­ko­ho­lis“, – dės­to ji.

Pa­na­šiai – iš sa­vo pa­čios su­vo­ki­mo, o ne dėl mis­ti­nių, re­li­gi­nių ar dar ko­kių nors mo­ty­vų – į N. Ože­ly­tės gy­ve­ni­mą atė­jo ir ve­ge­ta­riz­mas.

Asmeninio archyvo nuotr.

Kai vais­tai – ne išei­tis

„Kar­tą fil­muo­jan­tis kai­me man ant ko­jos už­my­nė kar­vė. Ša­lia bu­vę žmo­nės pra­dė­jo ją muš­ti ir stum­ti, o aš ma­čiau jos akis. Ta­da man atė­jo min­tis: jos akys yra gi­lios, ji yra to­kia pat gy­vy­bė kaip šu­niu­kai ar ka­ti­nu­kai, bet mums net ne­kil­tų min­tis jų val­gy­ti. Pa­gal­vo­jau, kad val­gy­da­mi mė­są iš tik­rų­jų val­go­me la­vo­ną. Koks skir­tu­mas, ko­kio gy­vo pa­da­ro da­lis gu­li ta­vo lėkš­tė­je, ne­svar­bu, ar tai bū­tų kot­le­tas, ar ki­tas ga­mi­nys. Ma­ne tai su­krė­tė, aš apie tai nuo­lat gal­vo­jau, o ga­liau­siai vie­ną die­ną ma­ne nuo mė­sos tie­siog su­py­ki­no“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

Jau dau­ge­lį me­tų nar­dy­mą die­vi­nan­ti mo­te­ris iš sa­vo ra­cio­no yra iš­brau­ku­si ir van­de­nų gy­vū­ni­ją.

Kal­bė­da­ma apie sa­vo kas­die­nius įpro­čius, N. Ože­ly­tė at­sklei­džia: kiek­vie­nas jos ry­tas tra­di­ciš­kai pra­si­de­da nuo lai­ko pa­tik­rin­tos fi­zi­nės pro­gra­mos. Ka­dai­se nu­spren­du­si, kad vais­tai nuo aukš­to krau­jos­pū­džio – ne jai, pri­si­tai­kė sa­vi­tą al­ter­na­ty­vą.

„Nu­si­pir­kau kny­gą apie jo­gos asa­nas ir jų reikš­mę. Ten ra­dau pa­ra­šy­ta, kad sto­vė­ji­mas ant gal­vos pa­de­da su­re­gu­liuo­ti krau­jos­pū­dį. Tik ne­ga­li­ma to pra­dė­ti da­ry­ti, kai krau­jos­pū­dis jau yra aukš­tas, – pa­ta­ria ji. – Taip prieš aš­tuo­nio­li­ka me­tų pra­dė­jau kiek­vie­ną ry­tą sto­vė­ti ant gal­vos po pen­kias mi­nu­tes. Aiš­ku, pra­dė­ti rei­kia pa­ma­žu. Ra­dau ir dau­giau asa­nų, ku­rios ge­rai vei­kia mo­ters or­ga­niz­mą, pa­vyz­džiui, žva­kė.“

Asmeninio archyvo nuotr.

Ne­me­di­ka­men­ti­niu bū­du N. Ože­ly­tė ėmė­si spręs­ti ir pa­di­dė­ju­sio cho­les­te­ro­lio pro­ble­mą. „Iš­ra­šė man to­kių bran­gių vais­tų, bet per­skai­čiu­si ap­ra­šy­mą su­pra­tau, kad, pra­dė­jus juos var­to­ti, teks tai da­ry­ti vi­są gy­ve­ni­mą, nes or­ga­niz­mas nu­sto­ja pa­ts re­gu­liuo­ti šiuos pro­ce­sus. Ta­da nu­spren­džiau jų ne­ger­ti, tie­siog pa­ko­re­ga­vau mi­ty­bą. Jei man pri­reiks ope­ra­ci­jos, aš ją pa­si­da­ry­siu, bet jei vais­tai ne­grįž­ta­mai kei­čia na­tū­ra­lius pro­ce­sus, kam to rei­kia?“ – re­to­riš­kai klau­sia pa­šne­ko­vė.

Vė­ly­va mei­lė iš gė­dos

Šian­dien kiek­vie­ną mie­lą die­ną Ni­jo­lė at­lie­ka ne tik ke­lias asa­nas, pen­kis Ti­be­to ir hor­mo­nų sis­te­mai skir­tus pra­ti­mus. Paa­kin­ta vai­kų, kad rei­kia stip­rin­ti rau­me­nis, il­gai­niui pri­si­jau­ki­no ir ne itin mėgs­ta­mus at­si­spau­di­mus.

„At­sis­pau­di­mai nuo že­mės man ne­pa­tin­ka, kaip ir bė­gi­mas. Kas­dien nuei­ti 10 km man yra ma­lo­nu­mas, nes ei­nu ne dėl to, kad ei­čiau, o ga­lė­čiau ste­bė­ti ap­lin­ką. Aš tuo mė­gau­juo­si. At­sis­pau­di­mus da­rau rem­da­ma­si į pa­lan­gę ar­ba į suo­liu­ką lau­ke. Nusp­ren­džiau, kad kiek­vie­nais me­tais pa­da­ry­siu tiek at­si­spau­di­mų, kiek man yra me­tų. Pra­dė­jau nuo 

40-ies, o da­bar jau pa­da­rau 72. Gal ir ne­lo­giš­ka, nes vis­kas dė­vi­si, bet da­rau, nes taip sau pa­ža­dė­jau“, – pasakoja kovo 31 d. 72-ąjį gim­ta­die­nį pa­si­tik­sian­ti N. Ože­ly­tė.

Ji ne­nei­gia, kad bū­na die­nų, kai va­di­na­ma­sis bio­ro­bo­tas ap­tings­ta: „Ta­čiau su juo ne­si­pyks­tu. Sa­kau: ge­rai, šian­dien ne­da­ry­si­me, aš se­na, aš lais­va. Kol tai sa­kau, ne­ju­čia vis­ką ir pa­da­rau.“

N. Ože­ly­tės aist­ra dvi­ra­čiui su­si­ju­si su at­ski­ra is­to­ri­ja. Iš­mok­ti min­ti jo pe­da­lus mo­te­ris ry­žo­si jau per­ko­pu­si ket­vir­tą­ją de­šim­tį, iš­gy­ven­da­ma bran­džią mo­ti­nys­tę.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Vai­kys­tė­je gy­ve­no­me var­gin­gai, dvi­ra­čio ne­tu­rė­jau. Kai su­si­lau­kiau vė­ly­vo vai­ko, ma­tant dvi­ra­čiais va­ži­nė­jan­čius jau­nus tė­vus ma­ne im­da­vo grauž­ti są­ži­nė, kad esu se­na ir vai­kams su ma­ni­mi ne­ge­rai. Kad bū­tų leng­viau va­žiuo­ti, nu­si­pir­kau sun­kų, sta­bi­lų, neį­ga­lie­siems skir­tą dvi­ra­tį. Mo­kiau­si nak­ti­mis, ke­liai bū­da­vo kru­vi­ni, nes ne vi­sa­da pa­tai­ky­da­vau iš­va­žiuo­ti pro var­te­lius. Da­bar dvi­ra­čiu va­sa­rą kas­dien nu­va­žiuo­ju po 30 km. Tai džiaugs­mas, o ne spor­ta­vi­mas“, – šyp­te­li pa­šne­ko­vė.

Žie­mą, kai lau­ke va­ži­nė­ti ne­beį­ma­no­ma, ji li­pa ant tre­ni­ruok­lio na­muo­se, ta­čiau net ir ta­da ne­lei­džia sau tie­siog min­ti: „Te­le­vi­zo­riaus ne­tu­riu jau pen­kio­li­ka me­tų, tad skai­tau kny­gas ar­ba žiū­riu vaiz­do įra­šus in­ter­ne­te. Taip ma­no par­t­ne­ris kū­nas dir­ba, o aš bū­nu ten, kur man pa­tin­ka.“

Ju­dė­ti – be­ga­li­nė pri­vi­le­gi­ja

Ži­no­ma, jei yra bent men­kiau­sia ga­li­my­bė, N. Ože­ly­tė vi­sa­da tei­kia pir­me­ny­bę ak­ty­vu­mui gry­na­me ore, gam­to­je. „Ma­ne šo­ki­ruo­ja, kai va­sa­rą žmo­nės spor­tuo­ja už­da­ro­se sa­lė­se, nors Lie­tu­vo­je tiek daug pui­kių dvi­ra­čių tra­sų ir vie­tų pa­si­vaikš­čio­ti“, – kal­ba pa­šne­ko­vė.

Asmeninio archyvo nuotr.

Pa­vy­dė­ti­na dis­cip­li­na be ža­lin­gų pri­klau­so­my­bių – ne­jau­gi jos gy­ve­ni­me nė­ra vi­siš­kai jo­kių silp­ny­bių, pa­gun­dų? „Mėgs­tu juo­dą­jį šo­ko­la­dą. Ta­čiau sai­kin­gai“, – šyp­te­li N. Ože­ly­tė, sa­ve va­di­nan­ti mais­to mi­ni­ma­lis­te.

Ji sa­ko il­gai­niui pa­ty­ru­si, kad ėji­mas, va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu ar ki­tas ak­ty­vus ju­dė­ji­mas su­tei­kia ener­gi­jos, ku­rios už­ten­ka ko­ne vi­sai die­nai.

Pak­laus­ta, ar ne­kir­ba no­ras iš­mok­ti, pa­tir­ti dar ką nors nau­ja – įval­dy­ti nau­ją „dvi­ra­tį“, pa­šne­ko­vė pri­si­pa­žįs­ta ne­san­ti nau­jo­vių me­džio­to­ja. Kaip sa­ko pa­ti, jei kas nors vei­kia, tei­kia nau­dą ir pa­tin­ka, ji to ga­li lai­ky­tis de­šimt­me­čius. Ge­bė­ji­mas ju­dė­ti, ma­ty­ti me­džius, kad ir be la­pų, ar jaus­ti že­mę po ko­jo­mis yra be­ga­li­nė pri­vi­le­gi­ja.

„Mė­gau­juo­si ga­lė­da­ma sto­vė­ti ant gal­vos. Jei į tai žiū­rė­tum kaip į var­gi­nan­tį pro­ce­są, bū­tų bjau­ru. Ta­čiau aš sau sa­kau: kai ne­be­tu­rė­si kū­no, ne­be­ga­lė­si nie­ko jaus­ti, ne­be­ga­lė­si pa­kel­ti ko­jos, nes jos tie­siog ne­bus. Kar­tais, kai tin­giu ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti, pa­gal­vo­ju apie tai, kad ga­li atei­ti lai­kas, kai gu­lė­siu ir gai­lė­siuo­si, kad ga­lė­jau ju­dė­ti, bet to ne­da­riau. Ta­da su džiaugs­mu šo­ku ir ei­nu“, – pa­vei­kiau­siu mo­ty­va­ci­jos re­cep­tu da­li­ja­si N. Ože­ly­tė.

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Nijolė Oželytė
sveikatos paslaptys

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