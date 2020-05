Nėštumas ir gimdymas: kaip atpažinti, ar tai tikrai ta didžioji diena

Pasišalina gleivių kamštis

Artėjančio gimdymo pradžią parodo pasišalinęs gimdos kaklelio gleivių kamštis ir paruošiamieji sąrėmiai. Gimdos kaklelio gleivių kamštis pasišalina pradėjus minkštėti, trumpėti ir plėstis gimdos kakleliui. Dažniausiai išskyros būna gleivingos šviesios, tačiau gali būti ir rusvos ar su keliais kraujo lašeliais. Pasišalinęs gleivių kamštis nereiškia, kad gimdymas jau visai čia pat – jis gali prasidėti ir po kelių savaičių.

Paruošiamieji sąrėmiai – gimdos susitraukimai, ruošiantys gimdos kaklelį gimdymui. Jie gali prasidėti jau nuo trečio nėštumo trimestro. Paruošiamiesiems sąrėmiams būdinga nereguliarumas, netrumpėjantys tarpai ir nesikeičiantis intensyvumas. Šie sąrėmiai gali būti ir gana dažni, tačiau dėl jų poveikio nenustatoma ryškių gimdos kaklelio pokyčių, būdingų tikrai gimdymo veiklai.

Kada vykti į ligoninę?

Prasidėjus tikriesiems sąrėmiams, jei jie kartojasi kas 10–15 min., jaučiatės gerai, skubėti į ligoninę tikrai nereikia, galite pabūti sau artimoje aplinkoje, nueiti į dušą, stengtis kuo daugiau judėti. Esant normaliai būklei, į gimdymo įstaigą važiuokite, kai sąrėmiai kartojasi kas 3–5 min.

Nutekėjus vaisiaus vandenims, įvertinkite, kokios jie spalvos. Jei skaidrūs, balkšvi ir bekvapiai, į ligoninę skubėti taip pat nereikia – į ją nuvažiuoti rekomenduojama per 6 val. Tuo atveju, kai vandenys nemalonaus kvapo ir žali, į gimdymo įstaigą važiuokite nedelsiant.

Prasidėjus kraujavimui iš gimdos, į gimdymo įstaigą taip pat turite vykti nedelsiant.

Gimsta ne taip ir ne tada

Kai gimdymas klostosi ne taip, kaip laukta, šeima patiria didesnį ar mažesnį sukrėtimą.

Pernelyg ankstyvas mažylio gimimas ypač skausmingas išgyvenimas, nes dažnai jis susijęs su įvairiais kūdikio sveikatos sutrikimais, dėl kurių šeimai tenka ilgai būti ligoninėse, daug iššūkių reikalauja žindymas, galiausiai reikėtų nepamiršti, kad ankstuko gimimas reiškia ir tai, kad šeima dar paprasčiausiai nepasiruošusi mažylio atsiradimui, vertinant praktiniu aspektu: greičiausiai dar nėra nupirkta reikalingų drabužėlių, kitų daiktų, nes nėštumas dar turėjo tęstis. Gimus ankstukui, prieš laiką nutrūksta ir emocinio mamos ruošimosi motinystei procesas: mama dar nebūna spėjusi pakankamai įsisąmoninti, kaip galės atrodyti jos vaikelis, kokia ji bus mama, ir dažnai ankstukų mamos skundžiasi, kad šio laiko ir pasiruošimo joms labai pritrūko.

Ankstuko gimimas dažnai yra susijęs su daugybe medicininių procedūrų, gali prireikti mažylį slaugyti intensyviosios terapijos skyriuje, inkubatoriuje, kur didžiąją laiko dalį jis praleidžia neliečiamas ir nenešiojamas. Ankstuko tėvai išgyvena didelį nerimą dėl to, kaip mažyliui seksis, o dėl priežiūros ypatumų kurti ryšį su vaikeliu daug sunkiau nei tuomet, kai mama gali paimti kūdikį ant rankų, kai jam to reikia. Vis dėlto, jeigu atsidūrėte tokioje padėtyje, pasistenkite išnaudoti visas galimybes, kokias tik turite: kai mažylis sustiprės ir jums bus galima jį paimti ant rankų bei pasiguldyti sau ant krūtinės (vadinamasis kengūros metodas, kuris labai stiprina ankstukus ir kartu leidžia jiems kurti ryšį su besirūpinančiais suaugusiaisiais) – kalbinkite ir glostykite jį, kad po truputį jūsų ryšys stiprėtų.

Mamos jaučiasi kaltos

Gimdymas per cezario pjūvio operaciją tėvams gali ir nekelti kokio nors stipresnio sumišimo, jei ši operacija buvo planinė, tačiau dažnai mamos išgyvena, jei tenka atlikti skubų cezario pjūvį, nors jos buvo nusiteikusios gimdyti natūraliai. Tokios mamos, kaip ir ankstukų mamos ar mamos, pagimdžiusios vaikučius, turinčius kokių nors sveikatos sutrikimų, dažnai jaučiasi kaltos, kad nesugebėjo išnešioti mažylio iki tinkamo jam termino, nepagimdė tokiu būdu, koks būtų palankiausias kūdikiui, kad jų kūnas nesugebėjo sukurti sveiko kūdikio. Šalia kaltės ir gėdos dėl nesėkmingo gimdymo gali kilti pyktis ant kūdikio, kad taip nutiko per jį, nusivylimas savimi ir savo kūnu. Kartais nuvilia ir sklandus gimdymas, kuris užtruko per ilgai, jo metu kilo komplikacijų, mamai teko sutikti su medicinos pagalbos skyrimu, nors ji ketino pagimdyti visiškai natūraliai. Nuvilia tai, kas išsipildo kitaip, nei mama tikėjosi, apie ką svajojo ar buvo suplanavusi.

Iš tiesų čia vyksta mamos susidūrimas su tuo, kad ji negali kontroliuoti visko, ką norėtųsi sukontroliuoti. Gimdymas įvyko, ir to, kas buvo, pakeisti nebeįmanoma, tačiau gali būti naudinga išgedėti (išliūdėti, pykti, išjausti nusivylimą ir t.t.) ir atsisveikinti su savo patirtimi, pradėti žvelgti į ateitį – į bendravimą su savo mažyliu. Net jei ir teko patirti operaciją ar gauti neplanuotų vaistų, gydytojai neleido bendrauti su naujagimiu iškart po jo gimimo, tai visiškai nesugriauna ryšio su mažyliu ir nereiškia, kad šis ryšys būtinai bus kuo nors blogesnis, nei būtų tada, jei jums nebūtų tekę patirti neplanuotų pokyčių.

Panašūs jausmai gali kilti ne sau, o kūdikiui, kuris gimė ne toks, apie kokį svajojote ir įsivaizdavote. Galbūt tikėjotės, kad jis bus ramutėlis, daug miegos, o paaiškėja, kad jūsų kūdikis yra reiklus ir reikia daug laiko jį nešioti ir raminti. Svarstėte, kad vaikeliui neturėtų būti kokių nors sveikatos sutrikimų, nes visi tyrimai nėštumo metu buvo geri – ir sužinote, kad yra kitaip. Tai irgi iššūkis, su kuriuo turėsite pamažu susigyventi... Nebėkite nuo savo jausmų: išgedėkite tai, kad neturėsite to svajonių kūdikio, kokį įsivaizdavote, ir pabandykite susipažinti su tuo realiu, kokio susilaukėte.

Daugiau apie šeimos planavimą, nėštumą, gimdymą ir pirmuosius kūdikio metus skaitykite knygoje "Nėštumas. Gimdymas. Pirmieji gyvenimo metai". Ją galima įsigyti internete.

Kituose "Sveikatos" prieduose pristatysime kitas knygos temas.