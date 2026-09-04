Neišsimiegojote, bet reikia susikaupti? Atskleidė du veiksmingus būdus

Naujas McGillio universiteto tyrimas parodė, kad sveiki jauni suaugusieji, kurie po 30 valandų be miego sportavo arba nusnūdo, atminties testus atliko geriau nei kontrolinė grupė.
Tyrimo rezultatai neseniai paskelbti žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Mokslininkų teigimu, išvados gali būti praktiškai naudingos žmonėms, kuriems reguliariai tenka funkcionuoti neišsimiegojus.
„Nustatėme, kad tiek 20 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizinis krūvis, tiek 90 minučių pogulis po 30 valandų be miego padėjo išsaugoti smegenų gebėjimą formuoti naujus prisiminimus“, – sakė tyrimo bendraautoris, McGillio universiteto fizinės ir ergoterapijos profesorius Marcas Roigas.
Pasak jo, abiejų intervencijų grupių dalyviai prisiminė maždaug 22 proc. daugiau informacijos nei tie, kurie nei sportavo, nei miegojo.
Sportas ir pogulis padėjo atminčiai
Tyrėjai daugiausia dėmesio skyrė epizodinei atminčiai – gebėjimui prisiminti įvykius ir patirtis. Ši atminties rūšis yra jautri miego trūkumui.
Neišsimiegojimas gali įvairiai paveikti kūną ir smegenis, įskaitant atminties kodavimo etapą – procesą, kurio metu smegenys priima ir išsaugo naują informaciją.
Tyrime nedalyvavęs Los Andželo „Cedars-Sinai“ sporto neurologas Vernonas Williamsas pabrėžė, kad svarbiausia išvada yra ta, jog trumpalaikio miego trūkumo atveju pažintines funkcijas gali padėti apsaugoti daugiau nei viena strategija.
Vis dėlto nei sportas, nei pogulis negali pakeisti reguliaraus ir kokybiško miego.
Sportas ir pogulis veikė panašiai, bet skirtingais būdais
Tyrime dalyvavo 54 sveiki 18–35 metų suaugusieji. Nė vienas jų neturėjo miego sutrikimų, nedirbo naktinėmis pamainomis ir nevartojo vaistų miegui.
Tarp dalyvių nebuvo reikšmingų skirtumų pagal amžių, lytį, chronotipą, fizinį aktyvumą, širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą ar įprastus miego įpročius.
Dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes: viena sportavo, kita miegojo, o trečioji buvo kontrolinė ir negavo jokios intervencijos.
Po 30 valandų nemiegojimo jiems buvo parodyta 150 spalvotų vaizdų, kuriuos reikėjo įsiminti.
Po trijų dienų, jau atsigavę, dalyviai grįžo netikėtam atminties testui. Jiems buvo parodyti tie patys 150 vaizdų, sumaišyti su 75 naujais.
Žmonės turėjo nurodyti, kuriuos vaizdus jau buvo matę, o kurie buvo nauji.
Kontrolinės grupės vidutinis teisingai atpažintų vaizdų rodiklis siekė 0,46, sportavusiųjų – 0,56, o miegojusiųjų – 0,57.
Palyginti su kontroline grupe, sportavusiųjų rezultatai buvo vidutiniškai 21 proc. geresni, o nusnūdusiųjų – 23 proc.
M. Roigas aiškino, kad sportas ir miegas atminčiai padėjo skirtingais mechanizmais.
Pogulis, regis, atkūrė smegenų būseną, palankesnę mokymuisi. Tuo metu fizinis aktyvumas galėjo padėti smegenims efektyviau apdoroti ir užkoduoti naują informaciją.
„Smegenys naudoja skirtingus mechanizmus tam pačiam pagerėjimui pasiekti, tačiau abu būdai veikė“, – sakė V. Williamsas.
Tai patvirtino ir elektroencefalogramos duomenys – po skirtingų intervencijų buvo stebimi skirtingi smegenų aktyvumo modeliai.
Vis dėlto nustatytas poveikis buvo susijęs būtent su gebėjimu atpažinti anksčiau matytą informaciją, o ne su visais atminties aspektais.
„Mūsų išvadas tiksliausia interpretuoti kaip mokymosi ir naujų prisiminimų formavimo apsaugą, o ne kaip bendrą visų atminties funkcijų pagerėjimą“, – sakė M. Roigas.
Tyrimo rezultatus riboja ir tai, kad jame dalyvavo tik jaunesni nei 36 metų sveiki žmonės, kurie įprastai nedirbo naktinių pamainų.
Kol kas nėra aišku, ar toks pats poveikis pasireikštų ir kitoms žmonių grupėms.
Smegenys naudoja skirtingus mechanizmus tam pačiam pagerėjimui pasiekti, tačiau abu būdai veikė.
Kokybiškas miegas vis tiek išlieka svarbiausias
Tyrimo rezultatai gali būti aktualūs studentams, sveikatos priežiūros darbuotojams, pamaininį darbą dirbantiems žmonėms ir kitiems, kuriems kartais tenka ilgai išlikti budriems.
Studentams, kurie ruošiasi egzaminams neišsimiegoję, trumpas fizinis krūvis arba pogulis prieš mokantis naują medžiagą galėtų padėti išsaugoti gebėjimą ją įsiminti.
Panašūs sprendimai galėtų būti naudingi ir darbovietėse, kuriose miego trūkumas yra dažnas.
„Miego trūkumas akivaizdžiai veikia pažintines funkcijas. Kai jo išvengti neįmanoma, darbovietėms ir visuomenės sveikatos politikai būtų naudinga pripažinti galimybės nusnūsti ar atlikti aerobinius pratimus naudą, nes šios strategijos gali reikšmingai pagerinti pažintinę veiklą“, – sakė V. Williamsas.
Tačiau ekspertai pabrėžia, kad nei pogulis, nei sportas nepakeičia gero nakties miego.
Stanfordo universiteto Miego medicinos skyriaus vadovas Clete'as A. Kushida teigė, kad pirmiausia reikėtų stengtis apskritai išvengti miego trūkumo.
Pasak jo, miegą būtina laikyti prioritetu, nes jo stoka neigiamai veikia ne tik pažintines funkcijas, bet ir medžiagų apykaitą, širdies bei kraujagyslių sistemą ir kitus fiziologinius procesus.
Tačiau jei neišsimiegoti vis dėlto tenka, gali padėti tiek miegas dieną, tiek fizinis aktyvumas.
„Jei galite nusnūsti, pogulis gali padėti pasijusti žvalesniems. Jei miegoti negalite, fizinis krūvis gali būti praktiška alternatyva, padedanti išsaugoti atmintį“, – sakė M. Roigas.
Vis dėlto 90 minučių pogulis ne visada praktiškas. Darbuotojai gali neturėti nei pakankamai ilgos pertraukos, nei vietos miegoti. Kai kuriems žmonėms apskritai sunku užmigti dieną, o kiti baiminasi, kad tai sutrikdys nakties miegą.
C. A. Kushida taip pat atkreipė dėmesį, kad kasdienybėje trumpesnis pogulis gali būti naudingesnis.
„Idealus pogulis trunka trumpiau nei 30 minučių“, – sakė jis.
Specialistas taip pat perspėjo, kad dienos miegas tinka ne visiems, nes gali sutrikdyti įprastą miego ir budrumo ritmą.
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