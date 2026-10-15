Negalite patekti pas gydytoją? Valdžia žada išeitį

Vienas vilnietis į privačią kliniką kreipėsi, nes nebegalėjo kęsti skausmo ir būti nežinioje, kodėl jis atsirado. Eilės pas specialistus šiuo metu esą itin ilgos.
„Privačiai mes gavome po poros dienų, o neprivačiai – pusę metų“, – kalbėjo vilnietė.
Eilės poliklinikose – vienas pagrindinių argumentų, kodėl gyventojai renkasi privačias klinikas. Tiesa, tūkstantį eurų per savaitę gydymui išleidęs vilnietis neslėpė nusivylimo.
„Čia yra pasityčiojimas iš žmonių. Kaip pensininkui, aš nežinau, tai genocidas Lietuvos“, – piktinosi vyras.
Nuo kitų metų turėtų įsigalioti nauja Privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka. Prioritetas bus teikiamas viešajam sektoriui.
„Privačiose gydymo įstaigose paslaugų bus mažiau, o viešajame – daugiau. Tas pokytis yra nedidelis“, – aiškino Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius.
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Nors pokytis vadinamas nedideliu, kalbama apie maždaug 34 mln. eurų, kurių neteks privačios gydymo įstaigos. Šie pinigai bus nukreipti viešajam sektoriui.
„Mes suprantame, kad tai ne pacientų gydymo planas, o valstybinių įstaigų. Matome, kad ne pacientas yra pirmoje vietoje“, – teigė „Meliva“ vykdomoji direktorė Laura Penikienė.
Privačių gydymo įstaigų atstovai tikino, kad valdžios žadamas didesnis paslaugų prieinamumas ir trumpesnės eilės kertasi su realybe. Esą situacija gali tapti net prastesnė nei dabar, nes tam tikrais atvejais pacientams sumažės pasirinkimo galimybių.
„Kaip pavyzdys – širdies stimuliatoriai. Jie dabar bus tik valstybinėse, o privačiose nebelieka. Tai yra kritinė paslauga ir jos prieinamumas sudėtingas“, – aiškino L. Penikienė.
Ligonių kasos vadovas tikino, kad viešasis sektorius papildomą krūvį perims ir su juo susitvarkys. Rajonų ligoninių vadovai taip pat sakė esantys pasiruošę pokyčiams.
„Kur tinkama vadyba, eilės nedidės, tad galime nuraminti“, – komentavo jis.
Eilės priklauso ir nuo specialistų skaičiaus. Šiuo metu dalis medikų vieną dienos dalį dirba viešosiose, o kitą – privačiose gydymo įstaigose.
„Šiai dienai viešajame sektoriuje įranga nėra problema, didžiausia problema – žmonės“, – sakė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorė Jelena Kutkauskienė.
Stiprinant viešąjį sektorių taip pat tikimasi sumažinti gydytojų darbo migraciją tarp viešųjų ir privačių gydymo įstaigų. Tiesa, privačių klinikų atstovai tokiais planais abejojo.
Vis dėlto pokyčiai nereiškia, kad privačios gydymo įstaigos liks be finansavimo. Joms numatoma skirti apie 310 mln. eurų. Be to, kitąmet visai sveikatos sistemai numatyta daugiau lėšų.
„Eilės neturi pagrindo pailgėti, nes į sveikatos sistemą ateina papildomai pusė milijardo eurų“, – tvirtino sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Pasak ministro, viešojo sektoriaus stiprinimas svarbus ir dėl to, kad gydymo įstaigos būtų pasirengusios atremti nenumatytas grėsmes, pavyzdžiui, klimato sukeltas nelaimes, karą ar pandemijas.
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