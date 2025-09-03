Neeilinė istorija – 86 metų ginekologas priėmė gimdymą

86-erių ginekologas Juanas Vidalis neseniai padėjo ateiti į pasaulį kūdikiui. Nors per ilgametę karjerą medikas priėmė daugybę gimdymų, šis – ypatingas: pasaulį išvydo jo proanūkis Leo.
„Tai buvo pasitenkinimo, džiaugsmo ir kartu nerimo mišinys – nes iki šiol viskas klostėsi gerai, bet visada kirba mintis, ar nekils kokių nors komplikacijų, nes gimdymas bet kurią akimirką gali tapti sunkus“, – sakė ginekologas J. Vidalis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Išskirtinė buvo ir palata, kurioje vyko gimdymas – toje pačioje, kur prieš 30 metų gimė paties gydytojo anūkė Meriam. „Mano anūkė ligoninėje jau mėnesį, jeigu gimdymas prasidėtų anksčiau. Ji norėjo gimdyti su seneliu. Šioje palatoje, prieš 30 metų, gimė ji pati. Tai buvo sutapimas. Paklausiau, ar ši palata laisva, jie pasakė „taip“, ir aš pasakiau... Ką gi, gerai. Dešimtą valandą gimė gražuolis kūdikis“, – pasakojo J. Vidalis.
Meriam tvirtina, kad saugesnės vietos gimdyti neįsivaizdavo. „Žinau, koks geras gydytojas yra mano senelis, tad galimybės gimdyti kitur nė nesvarstėme. Kas mėnesį atvažiuodavau pasitikrinti, ar nėštumas klostosi gerai. Visa komanda dirba labai profesionaliai. Kiekvieną akimirką jaučiau didžiulį rūpestį. Geriau būti negalėjo“, – sakė gimdyvė.
Pasak šeimos, vyriausias žmogus, kurio gimimą J. Vidalis yra priėmęs, šiandien – 61-erių, jauniausias – vos kelių dienų proanūkis Leo. Gydytojas kol kas sustoti neketina – kas žino, kiek dar naujagimių pasaulį išvys jo rankose.
Naujausi komentarai