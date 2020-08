Nauji koronaviruso atvejai: įvardijo didžiausius židinius

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 36 žmonės, 9 asmenų užsikrėtimo aplinkybės šiuo metu dar nežinomos. Be to, per praėjusią parą registruoti 3 įvežtiniai atvejai.

Įvežtiniai atvejai – iš Maltos ir Ukrainos

Du įvežtiniai atvejai patvirtinti Vilniaus apskrityje gyvenantiems asmenimis – žmonės į Lietuvą grįžo iš Maltos. Vienam iš šių asmenų pasireiškė koronavirusinei infekcijai būdingi simptomai.

Trečiasis įvežtinis atvejis per vakar parą registruotas Klaipėdoje. Nustatyta, kad asmuo į Lietuvą iš Ukrainos atvyko darbo reikalais. COVID-19 ligai būdingų simptomų žmogus nejaučia.

22 nauji atvejai siejami su židiniais

8 vakar Utenos apskrityje nustatyti atvejai yra siejami su židiniu įmonėje „Intersurgical“. Visi asmenys buvo izoliacijoje, tyrimas koronavirusinei infekcijai nustatyti atliktas dėl turėto sąlyčio. Šiuo metu registruoti 24 su šiuo protrūkiu susiję atvejai. Kaip jau skelbta, vertinama, kad židinys įmonėje turi sąsajų su šeiminiu protrūkiu Molėtų rajone.

Taip pat 7 nauji atvejai, nustatyti per vakar, siejami su rugpjūčio 15-16 d. Prienų rajone vykusiu „PravalFestu“. Vakar COVID-19 liga patvirtinta 5-iems šio renginio dalyviams ir 2-iems su renginyje dalyvavusiais kontaktavusiems asmenims. Iš viso su šiuo renginiu siejami 14 koronavirusinės infekcijos atvejų, įskaitant patvirtintus per vakar.

Toliau aktyvus išlieka ir židinys vienos dovanų čekius parduodančios įmonės administracijoje Vilniuje. Vakar patvirtintas 1 susijęs atvejis. Asmuo nėra šios įmonės darbuotojas. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 8 užsikrėtimo COVID-19 liga atvejai. Pirmasis susirgimas šioje įmonėje siejamas su Panevėžio rajone vykusia šeimos švente.

Vakarykštę parą Vilniuje patvirtintas dar 1 COVID-19 ligos atvejis, pirminiu vertinimu, yra siejamas su susirgimais, registruotais „Vilniaus vandenyse“. Tai 4-asis susijęs atvejis.

Taip pat vakar Vilniuje registruotas naujas židinys. COVID-19 liga patvirtinta 2-iems Vilniaus oro uosto (VNO) pasienio užkardos darbuotojams. Šiuo metu turimais duomenimis, daugiau susijusių atvejų nėra nustatyta.

Kaune vakar registruoti 2 nauji COVID-19 ligos atvejai yra siejami su kelio ženklus, atramas gaminančia įmone. Iš viso epidemiologinių tyrimų metu nustatyti 5 su šiuo židiniu sietini susirgimai.

Taip pat dar 1 atvejis vakar registruotas Panevėžio apskrityje. COVID-19 liga nustatyta žemės ūkio kooperatyvo „Šiaurės aruodai“, įsikūrusio Pasvalio rajone, darbuotojui. Tai trečiasis susirgimas šioje įmonėje.

Be to, nustatyta, kad 14 žmonių – 10 Vilniaus, ir po 2 Panevėžio bei Kauno apskrityse – užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19 liga.

9 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 9 asmenys – 5 Vilniaus ir po 2 Kauno bei Utenos apskrityse. Asmenys tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Lietuvoje iš viso patvirtinta 2810 koronaviruso atvejų, tebeserga 895 asmenys, 1816 – pasveiko.

Pranešama ir apie 86-ąjį mirties nuo koronaviruso atvejį. Koronavirusu užsikrėtęs žmogus mirė Kauno klinikinėje ligoninėje.