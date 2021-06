Naujausia apžvalga: jau birželio pabaigoje galime turėti mažiau nei 100 COVID-19 atvejų per dieną

Trečioji COVID-19 banga ir toliau traukiasi – per tris savaites fiksuojamų naujų atvejų skaičius sumažėjo tris kartus. Per pastarąsias septynias dienas naujų atvejų mažėjo 55 iš 60 savivaldybių, ligoninių užimtumas mažėjo visuose regionuose, o Vilniaus regione jau pradėjo mažėti ir su COVID-19 susijusių mirčių skaičius – per septynias dienas sumažėjo beveik perpus, skelbiama naujausioje Vyriausybės apžvalgoje.