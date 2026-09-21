 Naujagimę rado prie prekybos centro, placentą – šiukšliadėžėje: motiną aptiko tualete

Naujagimę rado prie prekybos centro, placentą – šiukšliadėžėje: motiną aptiko tualete

2026-09-21 05:00 kauno.diena.lt inf.

Prie prekybos centro Tailando kurortiniame Patajos mieste praeiviai išvydo netikėtą vaizdą – šalia dinozaurų ekspozicijos gulėjo ką tik gimusi mergaitė, kurios virkštelė dar nebuvo nukirpta. Atvykę gelbėtojai netrukus pradėjo ieškoti kūdikio motinos ir ją rado išsekusią prekybos centro tualete, rašo portalas „Thaiger“.

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<span>Naujagimę rado prie prekybos centro, placentą – šiukšliadėžėje: motiną aptiko tualete</span>
Naujagimę rado prie prekybos centro, placentą – šiukšliadėžėje: motiną aptiko tualete / asociatyvi magnific.com nuotr.

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Rugsėjo 19 dieną gelbėjimo fondo „Sawang Boriboon“ darbuotojai gavo pranešimą apie naujagimį prie prekybos centro „Central Beach Festival“.

Atvykę į vietą gelbėtojai mergaitę rado šalia dinozaurų ekspoziciją juosiančios tvoros. Kūdikio virkštelė vis dar buvo nenukirpta.

Iš pradžių naujagimė buvo tyli, tačiau gelbėtojams priartėjus mergaitė pravirko.

Netoliese buvę motociklų taksi vairuotojai atnešė audinio kūdikiui užkloti ir padėjo juo pasirūpinti, kol buvo iškviestos skubiosios tarnybos.

Motinos šalia nebuvo

Atvykusiems gelbėtojams kilo dar vienas klausimas – kur yra naujagimės motina.

40-metės moters iš Bankoko šalia kūdikio nebuvo, todėl prekybos centro apsaugos darbuotojai ir gelbėtojai pradėjo jos ieškoti.

Galiausiai moteris buvo aptikta pirmame prekybos centro aukšte esančiame tualete. Ji buvo smarkiai išsekusi. Gelbėtojai taip pat nurodė, kad placenta buvo išmesta į šiukšliadėžę.

Motina ir naujagimė buvo nugabentos į Patajos ligoninę.

Pirminės apžiūros metu nustatyta, kad abiejų būklė stabili, tačiau vis vien reikalinga medikų priežiūra. Pasak „Siam Chon News“, moteris buvo labai išsekusi ir smarkiai kraujavo.

Gimdymas prasidėjo netikėtai

Moteris pareigūnams pasakojo, kad tai buvo trečiasis jos nėštumas. Jos vertinimu, ji buvo septintą ar aštuntą mėnesį nėščia.

Tą rytą sėdėdama prie prekybos centro ji pajuto stiprų pilvo skausmą, o netrukus netikėtai pagimdė.

Po gimdymo moteris nuėjo į prekybos centrą nusiprausti. Ten ją vėliau ir rado gelbėtojai.

Įvykį matęs motociklų taksi vairuotojas Suchatas pasakojo, kad moteris svirduliuodama nuėjo dinozaurų ekspozicijos link ir atrodė tarsi stumtų. Netrukus ji netikėtai pagimdė.

Įvykį pamatę žmonės puolė padėti naujagimei ir iškvietė greitąją pagalbą. Tuo metu motina pasišalino į prekybos centro vidų.

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