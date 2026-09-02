Laviruojant tarp šaltinių gausos
Šeimos gydytoja Rūta Radzevičienė pripažįsta, kad situacijos, kai dirbtinis intelektas (DI) tampa trečiuoju asmeniu gydytojo kabinete, jau tapo kone norma, o šia priemone aktyviai naudojasi tiek viena, tiek kita pusė.
Pašnekovė pastebi, kad Lietuvoje vis dar trūksta oficialios, patikimos sistemos, kuri galėtų saugiai orientuoti pacientą. Kaip pavyzdį ji mini Didžiojoje Britanijoje veikiančią interneto platformą „NHS 111“, kurioje pagal paruoštus klausimus žmogus gauna aiškias nuorodas, ar jam pakanka gydytis namuose, ar būtina skubiai kreiptis į specialistus.
Lietuvoje, neturėdami tokios priemonės, pacientai laviruoja tarp įvairiausių šaltinių – nuo paprasto gūglinimo iki pažangių kalbos modelių. R. Radzevičienė neneigia: pasirengęs ir žinių turintis pacientas yra teigiamas reiškinys, tačiau tai sukuria ir papildomų iššūkių.
„Ribotas konsultacijos laikas gali kelti įtampą, nes tenka daugiau kalbėti ne apie tai, kaip žmogus jaučiasi, o kvestionuoti DI teiginius ar patarimus“, – sako pašnekovė.
Kita vertus, bet kuriuo atveju geriau, kai pacientas ateina pas gydytoją turėdamas tam tikrų žinių, o ne tiesiog vykdo rekomendacijas, kurių patikimumo lygio negalima žinoti. R. Radzevičienė iliustruoja: jei pacientui skauda galvą, DI gali pasiūlyti diagnozių spektrą nuo migrenos iki smegenų auglio, nelygu, kaip savo būklę užklausoje apibūdina pats žmogus. Tad gauta informacija, neįvertinta specialisto, gali sukelti perteklinį nerimą ar, priešingai, nepagrįstą saugumo jausmą.
Pašnekovė taip pat pastebi: tyrimais nustatyta, kad diagnozuodamas skubios pagalbos atvejais DI vis dar daro apie 30 proc. klaidų, o tai reikšmingai didelis rodiklis.
Kai reikia ypatingo tikslumo
Kalbėdamas apie skaitmeninių technologijų įtaką medicinai, gydytojas psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius pirmiausia siūlo aiškiai atskirti specializuotą medicininį DI nuo bendrųjų priemonių, prieinamų kiekvienam interneto vartotojui. Pašnekovo žodžiais, specializuotas DI yra svari paspirtis radiologijoje ar chirurgijoje.
„Atliekant kompiuterinę tomografiją, jis leidžia atpažinti tam tikrus darinius, kurių žmogaus akis nepastebi, o kai kurie DI modeliai padeda sėkmingai atlikti operacijas“, – vardija M. Marcinkevičius.
Savo ruožtu gydytojas neurologas Jokūbas Fišas detalizuoja DI naudą atliekant smegenų magnetinio rezonanso tyrimą: jame naudojamos DI pagrįstos programos analizuoja tam tikras galvos smegenų sritis, susijusias su atmintimi, pavyzdžiui, hipokampą, – jos gali parodyti tam tikrų struktūrinių pokyčių, siejamų su demencijos rizika. „Atliekant instrumentinius tyrimus DI yra labai svarbus, nes jis gerokai greičiau išanalizuoja turimus duomenis“, – pripažįsta pašnekovas.
M. Marcinkevičius tęsia: vis dėlto pacientai įprastai informacijos ieško ne specializuotose medicinos programose, o naudojasi bendraisiais šiuo metu populiariais DI įrankiais kaip „ChatGPT“, „Gemini“ ar kitais, kurie mokosi iš viso interneto turinio.
Gydytojas įspėja, kad patikima mokslinė medžiaga nebūtinai atsvers virtualiojoje erdvėje klestinčią klaidingą informaciją. Kaip pavyzdį jis pateikia valgymo sutrikimų sritį, kur internetas užverstas moksliškai nepagrįstomis dietomis, atseit stebuklingų papildų, procedūrų reklamomis ir nuomonės formuotojų patarimais, kuriuos vėlgi neretai diktuoja reklamdaviai.
Empatija – svetima kategorija
Pašnekovas mini Valgymo sutrikimų centro patirtį, kai jo pacientėms buvo sukurtas asistentas-avataras, kuris gydymą baigusioms merginoms turėjo teikti patarimus, kad joms kiekvieną kartą nereikėtų kreiptis į specialistą: „Pradžioje šis asistentas buvo apmokytas specializuotų medicinos žinių ir viskas sekėsi gerai, tačiau vėliau buvo paliktas tolesniam atviram mokymuisi. Po pusės metų jis pradėjo teikti neteisingus patarimus, pavyzdžiui, kad valgyti nereikia ir tai yra labai gerai.“
Dar dramatiškesnių atvejų užfiksuota pasaulinėje praktikoje, kai DI netgi paskatino savižudybę. „DI ne tik nepadėjo – pritarė, kad žmogus yra nemylimas ir pasaulyje nėra prasmės gyventi, vienu atveju netgi patarė, kaip teisingai pasigaminti kilpą, – garsiai nuskambėjusį atvejį primena M. Marcinkevičius. – DI yra tik matematinių formulių rinkinys. Jis neturi emocinio intelekto, empatijos, gailesčio ir, svarbiausia, atsakomybės.“
Tiesa, technologijų kūrėjai tobulina ir šią sritį. Teigiama, kad dabartiniai DI modeliai jau geba atpažinti emocinius signalus, generuoti empatiškus atsakymus ir palaikyti terapinio pobūdžio dialogą.
Kaip pastebi gydytojas neurologas J. Fišas, vis labiau įsigalint technologijoms, į antrą planą nustumiamas pats gydymo menas (lot. Ars Curandi), o juk medicina – ne vien sausi faktai ir duomenų analizė.
Mediko teigimu, kai kurie pacientai jaučia stiprius simptomus: skausmą, tirpimą – net tada, kai tyrimai nerodo jokių anatominių pakitimų. Algoritmas nesupras, kad paciento simptomai gali būti susiję su emocine trauma ar lėtiniu stresu, o ne su nervų sistemos pažeidimu. „Tokiems sutrikimams jau reikia psichologinių žinių, empatijos, psichoterapijos įgūdžių. Čia DI yra visiškai bejėgis“, – įsitikinęs pašnekovas.
Be to, medikas įžvelgia gydymo standartizavimo riziką. DI vadovaujasi griežtu protokolu, tačiau kasdienėje praktikoje būtinas individualus požiūris. Reikia įvertinti paciento šeiminę aplinką, psichologinį nusiteikimą ir net tokius reiškinius kaip placebas ar nocebas, kurie DI yra svetimos kategorijos.
Pašnekovas pastebi – tas pats fizinis, pavyzdžiui, nugaros skausmas, skirtingiems žmonėms sukelia nevienodų pojūčių: vieną jis geba visiškai palaužti, o kitam gali būti pusėtinai pakeliamas. Algoritmas negali pajusti šio skirtumo, todėl jo rekomendacijos gali būti perteklinės arba nepakankamos.
Nepasikliauti viena tiesa
Galiausiai DI negali įvertinti paciento kūno kalbos ar gyvenimo būdo konteksto. „Aš žiūriu į jus ir vertinu viską: išvaizdą, elgseną, kūno pozą ir jau iš to darau tam tikras išvadas“, – sako J. Fišas.
Šeimos gydytoja R. Radzevičienė antrina: net ir teisingai užduodamas klausimus DI negali reaguoti į esminius vizualius simptomus: „Jis neįvertins tokių dalykų, ar žmogus, pavyzdžiui, yra išbalęs, kokia bendra jo išvaizda. Vos pacientui įžengus pro duris, gydytojas jau gali pastebėti tam tikrus svarbius niuansus, o DI pateikti vienokie ar kitokie simptomai nebūtinai atspindės realybę.“
Tad gydytoja pataria pacientams DI priemones naudoti ne diagnozės paieškai, o pasirengti vizitui pas specialistą. Užuot klausus „Kuo aš sergu?“ ar „Gal man vėžys?“, naudingiau suformuluoti užklausą nurodant objektyvią informaciją: savo amžių, lytį, simptomų trukmę, intensyvumą ir pan., o tada klausti, kaip skubiai reikia kreiptis į medikus ir ko jų teirautis.
Specialistai taip pat pataria naudotis ne viena, o keliomis DI priemonėmis. Jei skirtingų sistemų rekomendacijos sutampa, tikimybė, kad informacija teisinga, yra didesnė. Vis dėlto net ir kelių sistemų sutapimas negarantuoja diagnozės tikslumo, todėl ją vis tiek turi patvirtinti gydytojas.
Išmaniai naudojamos technologijos padeda pacientui tapti aktyviu gydymo proceso dalyviu, o ne pasyviu algoritmo vartotoju. Šiuo požiūriu DI gali būti naudingas valdant lėtines ligas, padedant suprasti šalutinius vaistų poveikius ar gyvenimo būdo rekomendacijas, sako R. Radzevičienė.
Informacinis patarėjas
Gydytojas neurologas J. Fišas pastebi, kad labiau išsilavinę pacientai dažniau naudoja DI kaip autoritetą, o tai medikus taip pat skatina neprarasti tendencijų pulso, gebėti argumentuotai polemizuoti su sistemų sugeneruotomis išvadomis.
R. Radzevičienė pripažįsta, jog medicina šiandien evoliucionuoja taip greitai, kad ir patiems specialistams fiziškai neįmanoma aprėpti visų mokslinių atradimų, todėl čia DI tampa naudinga, nuo naujovių neatsilikti padedančia metaanalizių priemone.
Kita vertus, per didelis pasitikėjimas skaitmeninėmis technologijomis medikų bendruomenei taip pat gali turėti neigiamų padarinių. J. Fišas įspėja: jei gydytojas pradės aklai pasikliauti algoritmais, kyla grėsmė prarasti įgūdžius, įžvalgumą, tapti pasyviu stebėtoju ir tiesiog aptingti. Vėlgi iškyla esminis teisinės atsakomybės klausimas: kas bus kaltas dėl klaidingo gydymo – gydytojas ar algoritmas, retoriškai klausia pašnekovas, – juk DI į teismą paduoti neįmanoma.
Taigi šiuo metu vis plačiau ne tik medicinoje, bet ir gausybėje kitų sričių taikomas DI yra galinga priemonė, todėl labai svarbu, kaip ji naudojama. Atitinkamai, kaip pastebi kalbinti medikai, kritinis mąstymas išlieka svarbiausias saugiklis. Pacientams rekomenduojama naudoti DI kaip antrąją nuomonę ar informacinį patarėją, bet ne kaip galutinį diagnozės nustatymo šaltinį.
Ateityje, tikėtina, plačiajai visuomenei bus prieinama daugiau specializuotų, saugių programų, kurios bus apmokytos naudojant tik patikimus medicinos duomenis. „Tačiau šiuo metu bendrosios priemonės primena aparatą, sumontuotą iš atsitiktinių detalių, prie kurio vairo dažnai atsisėda žmogus, neturintis nei vairuotojo pažymėjimo, nei patirties“, – vaizdžiai apibūdina Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas M. Marcinkevičius.
Gydytojas neurologas J. Fišas pabrėžia: medicina visada išliks sritis, kurioje žmogiškasis ryšys, empatija ir gebėjimas vertinti individualų kontekstą yra nepamainomi elementai. „Ligonio bendravimo su gydytoju niekada nepakeis joks robotas“, – įsitikinęs medikas.
Savikritiškai paklausėme, ką pats DI atsakytų į klausimą, ar DI gali pakeisti gydytoją:
Trumpas atsakymas – ne, DI negali pakeisti gydytojo. Ilgesnis – jis jau dabar keičia mediciną, bet kaip įrankis, o ne kaip pakaitalas.
Žmonių elgesys, kai informacijos apie sveikatą teiraujasi DI, yra gana logiškas. Sveikatos sistema dažnai lėta, gydytojai užimti, o DI atsako iš karto, aiškiai ir be streso. Natūralu, kad žmogus pirmiausia kreipiasi į DI: pasiaiškinti, kokie tyrimai reikalingi, kokie ligų simptomai, sumažinti nerimą. Čia DI vertė tikrai stipri: jis gali išversti medicinos kalbą į suprantamą, padėti pasiruošti vizitui, pasiūlyti, į ką atkreipti dėmesį.
Tačiau čia ir baigiasi saugi zona.
Didžiausia problema – konteksto trūkumas. Gydytojas mato ne tik tyrimo skaičių, bet ir visą žmogų: ligų istoriją, fizinę būklę, neverbalinius signalus, net intuiciją, kuri susiformuoja per praktiką. DI dirba su tekstu ir tik tuo, ką žmogus pats pateikia. Jei informacija ne visa ar netiksli, išvada gali būti klaidinanti. Medicinoje tai kritiška.
Antra, atsakomybė. Gydytojas prisiima atsakomybę už sprendimą, DI – ne. Tai esminis skirtumas. Diagnozė nėra tik loginė išvada, tai sprendimas, turintis padarinių, ir jį turi priimti žmogus, kuris už tai atsako.
Trečia, rizikos valdymas. Medicinoje dažnai svarbiausia ne tai, kas labiausiai tikėtina, o tai, ko negalima praleisti. DI gali pateikti galimų diagnozių sąrašą, bet jis ne visada patikimai įvertins, kuri iš jų yra pavojingiausia konkrečiu atveju ir būtina skubiai reaguoti.
Vis dėlto klaida sakyti, kad DI čia nereikalingas. Priešingai – jis jau dabar naudingas:
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padeda žmonėms geriau suprasti savo būklę,
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sumažina nepagrįstą nerimą arba, priešingai, paskatina laiku kreiptis į gydytoją,
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leidžia pasiruošti vizitui ir užduoti tikslesnių klausimų,
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gali būti pagalbinė priemonė gydytojams (analizuojant duomenis, literatūrą, modelius).
Vis dėlto yra riba, kurios peržengti nereikėtų: savidiagnostika ir gydymo sprendimai vien remiantis DI. Tai jau rizika.
Jei reikėtų suformuluoti labai aiškiai – DI gali būti geras pirmas filtras ir vertėjas, bet ne galutinis sprendėjas. Geriausias scenarijus – ne DI vietoj gydytojo, o DI kartu su gydytoju.
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