Moteris parkrito viešbučio vonios kambaryje ir paniro į komą

Apie tai rašo laikraštis „Daily Star“. 62-ejų metų Sue Adams rugpjūčio 29-ąją dieną atvyko į Ibisos salą kartu su vyru Jamesu Adamsu. Pirmąją viešnagės dieną jie ilsėjosi prie baseino, o po vakarienės nuėjo miegoti į viešbutį.
4 valandą ryto Sue Adams nuėjo į tualetą. Netikėtas triukšmas prikėlė Jamesą iš miego. Jis nuėjo patikrinti, ar žmonai nieko neatsitiko. Vyras aptiko moterį gulinčią vonios kambaryje be sąmonės. Be to, jos dešinė akis buvo ištinusi.
Jamesas kreipėsi į viešbučio darbuotojus ir jų padedamas iškvietė greitąją pagalbą. Moterį guldant į ligoninę, jai prasidėjo konvulsijos. Paaiškėjo, kad nukentėjusioji patyrė du lūžius – veido srityje ir žemiau juosmens.
Ligoninėje moteriai pajungė dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą. Sue Adams jau trys savaitės yra komoje.
„Daily Star“ rašo, kad neseniai gydytoji pranešė, jog turistei nefunkcionuoja inkstai. Pasak jos vyro Jameso, gydytojai kol kas negali pasakyti, kas moteriai atsitiko.
