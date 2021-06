Mokslininkas apie protestus dėl vaikų testavimo: tik Lietuvoje atsiranda drąsių eksperimentuotojų

Antradienį prie Kauno miesto savivaldybės vyko dar vienas protestas. Akcija „Noriu į mokyklą!“, kaip apibūdino jos iniciatorius judėjimas „Šeimų sąjūdis“, buvo skirta priminti valdžiai, kad visų vaikų vieta yra mokykloje, nepriklausomai nuo to tėvai sutinka profilaktiškai testuoti vaikus, ar ne. Apie vaikų testavimą feisbuke pasisakė ir matematikas bei duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys-Balevičius.

„Paklausus, kodėl nenorima, kad jų vaikams būtų atliekami profilaktiniai COVID-19 infekcijos tyrimai, kauniečiai išsakė kelis motyvus. Esą nelogiška tirti sveikus vaikus, pati tyrimų metodika nėra iki galo aiški, be to niekas nėra tikras, ar šie profilaktiniai tyrimai nepakenks vaikų sveikatai.“ Nėra aišku, ar tyrimai nepakenks, bet COVID-19 – tikrai nepakenks. Nes vaikai yra Dievo pateptieji avinėliai, jų COVID-19 neliečia. Tai, kad jie gulasi į ligonines, ar persirgimo pasekmės išaiškėja po kelių mėnesių – tai gi nesvarbu. Faktai negali gadinti gražaus naratyvo, – rašė V. Zemlys-Balevičius. – Ciniškiausia viso šito judėjimo dalis yra tai, kad jo vadovai savo reikalavimus grindžia „mokslu“, nors absoliučiai jokių įrodymų nepateikia. Aišku, medikų tarp judėjimo lyderių nėra. Nes, na, kam jų reikia? Tik duomenų mokslininkas turi tylėti, nes nėra medikas, o va tauta tai gali šnekėti ką nori.“

Anot mokslininko, realybė yra tokia, kad COVID-19 gali paguldyti vaikus į ligonines ir kad būna pašalinių poveikių, kurie pasirodo po kelių mėnesių.

„Problemų mastas išaiškės po kelių metų, surinkus pakankamai duomenų ir jeigu leisim vaikams sirgti to nekontroliuodami. Dauguma šalių apsidrausdamos testuoja vaikus tam, kad būtų galima suprasti, kas vyksta ir tam, kad epidemija neplistų. Niekas nenori rizikuoti vaikais. Tik Lietuvoje, aišku, atsiranda drąsių eksperimentuotojų, kurie nori, kad Lietuvos medikai sukauptų daugiausia patirties sprendžiant problemas susijusias su COVID-19 pasekmėmis vaikų sveikatai, – rašė duomenų mokslininkas. – Profilaktinis testavimas neturi absoliučiai jokių pasekmių vaikų sveikatai, nes daroma ne stuburo punkcija, o pakrapštoma nosis. Sloga sergantis vaikas daugiau sau tokių „tyrimų“ pasidaro, negu testuojamam vaikui jų bus padaryta per mokslo metus. Ir nereikia būti mediku, kad tai suprastume. Daugiausia problemų yra sudaroma ne vaikams, o tiems, kurie organizuoja visą procesą, nes reikia viską suorganizuoti. Rudenį neišvengiamai testuoti reikės, jeigu nenorim dar vienų metų nuotolinio mokymo. Tai per vasarą reikia išaiškinti tėvams apie testavimo naudą, kad jiems nekiltų abejonių. Nes dabar didžiausią informacinę kampaniją vykdo testavimo priešininkai, kuriems vaikai rūpi mažiausiai.“