„Miršta ne tą valandą“: pacientų artimieji nebežino, ko griebtis

Sunki liga, ūmi būklė ar trauma – į medikų rankas patekę žmonės, deja, ne visada pasveiksta ar išgyvena.
„Intensyvios terapijos skyriuje yra lankymo valandos, bet jei pacientas miršta ir artimieji nori su juo atsisveikinti – žiūrime labai lanksčiai“, – šnekėjo Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Ieva Jovaišienė.
Skaudžią akimirką artimieji nori būti šalia – atsisveikinti ir išlydėti kaip įmanoma oriau.
„Konkrečios aprašytos tvarkos nėra“, – teigė I. Jovaišienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Nors juodu ant balto neužrašyta, bet Santaros klinikų kolektyvas sako – tokiose situacijose vadovaujasi žmogiškumu.
„Stengiamės paciento artimiesiems užtikrinti psichologinę pagalbą, visada ji pasiūloma mirties atveju, yra dvasinė pagalba, bendradarbiaujame su kapelionu ir dvasininkais. Deja, mirties atveju ne visada gali būti užtikrinamas privatumas, kaip norėtųsi, mus riboja ir srautai, ir ligoninės užimtumas“, – kalbėjo I. Jovaišienė.
Kiekviena ligoninė iki šiol vadovavosi savo vidinėmis taisyklėmis. Pavyzdžiui, Panevėžio ligoninėje mirus pacientui – skyriaus medikai visada uždega žvakę.
„Yra tvarka, kad porą valandų mirus pacientui, jis dar būna pas mus skyriuje“, – aiškino Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovas Mindaugas Vaitkus.
Panevėžiečiai sako – nesusimąstę ir neįsivaizduoja, kaip tokiose situacijose veikia ligoninės personalas.
„Nesusimąsčiau“, – sakė gyventojas.
„Sudaromos sąlygos pabūti vieniems, perkeliant pacientą į vienutę. Jei nėra galimybės, nes būna ir skyriai būna pilni ligonių, tai naudojamos širmos, kad suteiktume privatumą, jog galėtų atsisveikinti su juo“, – pasakojo M. Vaitkus.
Vis dėlto atstovaujantys sergančiuosius sako, būna ir tokių situacijų, kad kai kurios įstaigos artimą išlydėti, oriai atsisveikinti net nesudaro galimybių, net ir tais atvejais, kai personalo prašoma apie blogėjančią būklę pranešti.
„Deja, labai dažnai būna, kad sužino post factum, sako – jūsų artimojo nebėra“, – teigė Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čiakienė.
Atsisveikinti nespėjo, nes nepranešė – arba neįleido dėl taisyklių.
„Apibrėžtos lankymo valandos, yra tokios įstaigos taisyklės, kad pašalinių asmenų neturi būti, kai lankymo valandos pasibaigusios“, – šnekėjo N. Čiakienė.
Trumpiau tariant – jūsų artimasis miršta ne tą valandą. Ir kad taip būna, sako ne tik Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, bet ir atstovaujantys paliatyvią pagalbą.
Galimybė aplankyti artimą jo mirties akimirką nebuvo suteikta.
„Kaip asociacija dažnai gauname laiškus iš pacientų artimųjų, kad galimybė aplankyti artimą jo mirties akimirką nebuvo suteikta. Esame gavę ne vieną dešimtį laiškų, klausimas – kiek žmonių nedrįso parašyti. Tos situacijos yra kasdieninės“, – kalbėjo Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacijos prezidentas Marius Čiurlionis.
Atstovas konkrečių įstaigų pavadinimų neįvardijo, pasakė orientyrą.
„Toliau nuo didžiųjų miestų esančiose ligoninėse“, – tvirtino M. Čiurlionis.
Artimieji būna ir nežino, kokiais atvejais prie savo artimojo gali būti, kad ir 3 valandą nakties.
„Teisės aktas numato, kad paliatyvias paslaugas gaunantys pacientai gali būti aplankyti 24 val. per parą bet kurią savaitės dieną. Tačiau, deja, ne visada to paisoma“, – šnekėjo Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacijos prezidentas.
Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad situaciją stebi.
„Matomai, pasitaiko atvejų, kuomet ne iki galo išpildoma tokia galimybė ir nėra užtikrintumo“, – tikino Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Artūras Šimkus.
O dabar imasi ir įpareigojimo.
„Vis dėlto turi būti užtikrinamas orus atsisveikinimas. Yra įstaigoms duotas pavedimas užtikrinti, jog būtų suteikta galimybė“, – nurodė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas.
Detaliai nurodyti, kaip turės atrodyti orus atsisveikinimas, Sveikatos apsaugos ministerija sako negalinti – dėl įstaigų specifinių skirtumų, todėl nuspręsta, kad įstaigos tai turi apsibrėžti pačios savo vidaus taisyklėse.
„Galbūt tai galėtų būti atskiros patalpos suteikimas“, – teigė A. Šimkus.
„Turi būti aišku: jūsų artimasis guli palatoje, ir taip nerimas – turi būti numatyta, kur mirštantį išveža“, – kalbėjo N. Čiakienė.
Šis pakeitimas įsigalios nuo šių metų lapkričio.
Naujausi komentarai