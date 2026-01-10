Mirė pacientų mylima gydytoja chemoterapeutė Irena Povilonienė

Liūdna žinia socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čiakienė.
Gydytoja dirbo Santarų filiale Nacionaliniame vėžio centre.
Jos balsas ir pavyzdys keitė daugelio gyvenimo patirtis.
„Taip netikėtai, taip per anksti... šiandien amžinybėn iškeliavo gydytoja chemoterapeutė, paliatyvios pagalbos specialistė Irena Povilonienė. Netekties šydas nugulė sunkiu liūdesiu ir dideliu grauduliu. Ji buvo daugiau nei gydytoja. Ji matė žmogų, ne diagnozę – jo baimę, skausmą, viltį ir orumą iki paskutinės akimirkos. Viso savo profesinio kelio metu ji atkakliai, nepailstamai dirbo, kad nė vienas kančioje neliktų be pagalbos, be palaikymo, be vilties, ji nuolat ne tik kalbėjo, bet gyvu pavyzdžiu liudijo, kad paliatyvioji pagalba – tai medicina, kuriai rūpi.
Jos balsas ir pavyzdys keitė daugelio gyvenimo patirtis. Daug kam dovanojo ligos atsitraukimą. Daug kam – simptomų suvaldymą. Visiems – viltį. Tai buvo ypatingai šviesios sielos, ypatingo švelnumo žmogus – jos buvimas ramino ir stiprino. Sako, kad nepakeičiamų nėra. Netiesa. Ji buvo ir liks nepakeičiama. Prieš akis stovi jos besišypsantis veidas – tokia ji liks mano atmintyje ir širdyje“, – feisbuko paskyroje rašė N. Čiakienė.
Apie gydytojos mirtį feisbuke pranešė ir Lietuvos Paliatyviosios Medicinos Draugija.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad šiandien mirė gydytoja onkologė chemoterapeutė Irena Povilonienė – Lietuvos paliatyvios medicinos draugijos valdybos narė, viena iš paliatyvios pagalbos Lietuvoje pradininkių, atsidavusi gydytoja ir šviesi asmenybė.
I. Povilonienė savo profesinį gyvenimą skyrė sunkiai sergantiems pacientams, jų orumui, kančios mažinimui ir paliatyvios pagalbos vystymui Lietuvoje. Jos darbas pasižymėjo aukštu profesionalumu, giliu žmogiškumu, atsakomybe ir nuoširdžiu rūpesčiu kiekvienu pacientu. Ji buvo gerbiama kolegė, patikima bendramintė ir reikšminga figūra Lietuvos medicinos bendruomenėje.
Netekome ne tik iškilios gydytojos, bet ir žmogaus, kurio indėlis į paliatyvios pagalbos raidą Lietuvoje išliks gyvas mūsų atmintyje ir tęsiamuose darbuose. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, šeimą, kolegas ir visus, kuriems teko laimė ją pažinti“, – rašoma draugijos feisbuko paskyroje.
Atsisveikinti su a.a. gydytoja Irena bus galima:
Sekmadienį: 13–20 val.
Pirmadienį: 10–20 val.
Antradienį: nuo 8 val., o 11 val. išvykstama į kapines (prieš tai bus laikomos mišios – tiksli vieta ir laikas bus patikslinti)
Šarvojimas: Laidojimo namai „Ritualas“, 1-oji salė Olandų g. 22, Vilnius.
