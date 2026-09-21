Ministras: akušerijos skyriams numatomas apie 15 mln. eurų finansavimo krepšelis

„Absoliučiai didžioji dalis akušerijos skyrių yra nuostolingi dėl to, kad įkainiai auga labai mažai, o gimdymų skaičius yra labai sumažėjęs. Dėl to yra nuspręsta, kad visiems akušerijos skyriams bus teikiamas bazinis apmokėjimo krepšelis pagal lygius. Tai leis subalansuoti akušerijos skyrių finansus“, – pirmadienį LRT radijui sakė L. Kukuraitis.
„Bendrai visiems akušerijos skyriams yra numatoma apie 15 mln. eurų tam, kad galėtų išlaikyti ir tęsti savo veiklą“, – teigė jis.
L. Kukuraičio teigimu, taip pat ketinama keisti natūralaus gimdymo apmokėjimo tvarką.
„Dabar yra taip, kad jei šeima pagimdo ir nori išvažiuoti iš karto, ligoninė gauna labai mažai pinigų, palyginti su tuo, jei šeima viena ar dviem dienomis ilgiau liktų. Tai nėra tokia skaidri, graži sistema, ypač jeigu šeima nori išvažiuoti ir gimdymas yra sėkmingas“, – aiškino ministras.
Anot jo, pakeitus apmokėjimo tvarką ir numačius bazinį finansavimą, gydymo įstaigos nebebūtų finansiškai skatinamos ilgiau laikyti pacientų, o akušerijos skyriams būtų suteikta daugiau finansinio stabilumo.
Ministras taip pat teigė inicijavęs anksčiau suplanuotos Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų reorganizacijos pakeitimą, kad gimdymo paslaugos šioje įstaigoje galėtų būti teikiamos ir toliau.
„Inicijavau suplanuotos reorganizacijos pakeitimą, kad gimdymo veikla toliau galėtų vykti šiuose namuose. Visi kiti reorganizacijos aspektai – akušerijos klinikos steigimas Kauno klinikose ir Kauno ligoninėje, apimant ir Krikščioniškuosius gimdymo namus, – galėtų tęstis. Iš principo siekiama, kad gimdymo veikla Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose išliktų“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
Anot jo, Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose per metus gimsta apie 600–800 vaikų, kai kai kuriuose kituose akušerijos skyriuose – apie 300–400.
Todėl, ministro teigimu, kartu su Kauno ligoninės, kurios filialas yra Krikščioniškieji gimdymo namai, vadovybe reikėtų ieškoti ir vadybinių sprendimų.
„Tokį subalansuotą finansinį sprendimą turime. Jis šį ketvirtadienį bus svarstomas Kaune esančio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos ir, jei atsakymas bus teigiamas, veikla turėtų išlikti“, – pabrėžė ministras.
Kaip skelbė ELTA, anksčiau planuota nuo spalio 1 d. nutraukti gimdymo veiklą Kauno Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose. Tačiau SAM pasiūlė šias paslaugas įstaigoje tęsti, o galutinį sprendimą rugsėjo 24 d. turėtų priimti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba.
Dėl planų nutraukti gimdymo veiklą kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticiją, kuria reikalaujama išsaugoti Krikščioniškuosius gimdymo namus, pasirašė daugiau nei 13 tūkst. žmonių.
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