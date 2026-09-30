Miegate su šunimi? Tyrėjai įspėja apie galimą poveikį sveikatai

2024 metais žurnale „Scientific Reports“ paskelbtame tyrime dalyvavo daugiau nei 1500 JAV suaugusiųjų, sudariusių nacionaliniu mastu reprezentatyvią imtį.
Tyrime miegojimu kartu su augintiniu buvo laikoma situacija, kai žmogus bent dalį nakties miega tame pačiame kambaryje su savo gyvūnu. Maždaug pusė apklaustųjų nurodė taip ir darantys.
Miego kokybė buvo prastesnė
Mokslininkai palygino kartu su augintiniais ir be jų miegančių žmonių miego įpročius.
Paaiškėjo, kad su augintiniais viename kambaryje miegoję tyrimo dalyviai pasižymėjo prastesne miego kokybe ir turėjo daugiau nemigos simptomų nei tie, kurie su gyvūnais nemiegojo.
Šis skirtumas išliko ir įvertinus demografinius skirtumus tarp tiriamųjų grupių.
Atskirai išanalizavę augintinių rūšis mokslininkai nustatė požymių, kad miegas viename kambaryje su šunimi gali būti susijęs su neigiamu poveikiu miegui. Tokios sąsajos tarp miego ir kačių tyrėjai nenustatė.
Tačiau vienas tyrimo rezultatų mokslininkus nustebino. Net 93 proc. žmonių, miegojusių viename kambaryje su augintiniu, manė, kad gyvūnas jų miegui daro teigiamą poveikį arba apskritai jo nepaveikia.
Naktį gali trukdyti judėjimas, garsai ir šiluma
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad augintiniai gali teigiamai veikti šeimininkų psichikos sveikatą. Jie gali skatinti daugiau judėti, padėti laikytis dienos režimo, suteikti meilės.
Kai kuriems žmonėms miegojimas šalia augintinio taip pat suteikia komforto ar artumo jausmą.
Vis dėlto viename kambaryje miegantis gyvūnas naktį gali būti triukšmo, šilumos ar judėjimo šaltinis, trukdantis užmigti arba išmiegoti visą naktį.
Tyrimo autoriai pripažįsta, kad daugeliui žmonių visiškai nustoti miegoti šalia savo augintinio nebūtų realu.
Ekspertai rekomenduoja pasirūpinti pakankamai dideliu čiužiniu, kad vietos užtektų ir žmogui, ir augintiniui, reguliariai skalbti bei keisti patalynę ir laikytis pastovaus vakaro režimo kartu su gyvūnu.
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