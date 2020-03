Medikų sąjūdis: jei abejingumas aplenks gerumą, situacija gali tapti labai bloga

„Kaip rodo paskutinės savaitės, viena po kitos kartu su medikais krenta gydymo įstaigos. Taip yra todėl, kad dauguma medikų visiškai neturėjo, o kai kurie dar ir dabar ne visada turi pakankamai apsaugos priemonių nuo infekcijos. Pamirštame akcentuoti, kad apsaugos reikia ne tik tokiems skyriams kaip infekciniai ar reanimacijos, kurie tiesiogiai susiduria su infekuotais pacientais. Apsauginės priemonės būtinos absoliučiai kiekvienam medikui, kuris turi bent menkiausią galimybę su infekuotu pacientu susitikti. Be to, jau labai greitai gali reikti ne tik apsauginių priemonių, bet ir medicininės įrangos, kurios taip pat nėra pakankamai reanimacijos skyriuose“, – situaciją Lietuvos gydymo įstaigose apibūdina LMS pirmininkė Živilė Gudlevičienė.

LMS, bendradarbiaudama su Lietuvos verslo konfederacija (LVK), kviečia visus, kas gali, prisijungti prie paramos rinkimo būtiniausių priemonių, skirtų Lietuvos medicinos kovai su COVID-19 infekcija, įsigijimui. Tą padaryti galima pervedant pinigus į LMS sąskaitą.

LVK prezidentas Valdas Sutkus prie paramos iš karto pakvietė prisijungti pačios organizacijos narius, o visos kitos šalies įmonės bei asociacijos, turinčios resursų, taip pat reguliariai raginamos prisidėti perkant ir pristatant būtiniausias individualias apsaugos priemones, reikalingas Lietuvos medikams kovoje su koronaviruso pandemija.

„Matome tendenciją, kad net ir po truputį skaičiuodami nuostolius, kuriuos neša virusas, verslai nevengia pagelbėti tiems, kam pagalbos šiuo metu reikia labiausiai. Tai rodo, jog sunkiais momentais mokame išlikti vieningi. Atsižvelgdami į situaciją, neabejotinai toliau ieškosime būdų, kaip prisidėti prie kokybiško šalies gydymo įstaigų darbo“, – teigia jis.

Tuo tarpu visuomenei, kuri dar nespėjo įsigilinti į kritinę situaciją, nesupranta jos rimtumo bei nežino, kodėl medikams reikalinga pagalba, Ž.Gudlevičienė pateikia konkrečius pavyzdžius.

Standartinė mediko darbo diena kovojant su pandemija pailgėjo beveik dvigubai ir trunka mažiausiai 12 valandų, darbo valandomis laiko poilsiui praktiškai nėra, neatsakingi sprendimai mažina specialistų kiekį gydymo įstaigose, o senkant apsaugos priemonėms bei dėl to priverstinai izoliuojantis patiems medikams, personalo kiekio tinkamai pacientų priežiūrai ateityje gali tiesiog nebelikti. Ukmergėje dėl viruso jau nebeliko nė vieno gydytojo, tenka skolintis gydytojus iš kitų miestų.

„Pagal darbo specifiką, medikų komandoms, kurios budi po dvylika valandų, pasiilsėti ir atsikvėpti praktiškai nebeįmanoma. Kodėl? Nes nuo galvos iki kojų dėvint specialią, nuo užkrato apsaugančią aprangą, to padaryti negalima, nes išėjus iš patalpos visą aprangą nuo galvos iki kojų reikia keisti nauja. To padaryti negalime dėl apsauginių priemonių ir aprangų trūkumo, įstaigos jas taupo. Internete jau plinta nuotraukos, kaip po dvylikos valandų atrodo medikų veidai. Puiku, kad dauguma mato, dėl to užjaučia bei supranta paramos svarbą. Tačiau būtų labai gerai, jeigu kiekvienas suprastų ir tai, kas yra atsakomybė ir kad tik laikantis nuolatos skelbiamų rekomendacijų galime tinkamai apsaugoti vieni kitus“, – teigia LMS vadovė.

Lietuvoje yra 15 000 gydytojų, 22 000 slaugytojų, tūkstančiai pagalbininkų (vairuotojų, valytojų ir kitų). Visiems jiems būtinos apsaugos priemonės, sakoma Lietuvos medikų sąjūdžio kreipimesi.

Keisti respiratorius privaloma kas 4-6 valandas, sunaudojant 2-3 per dieną. Respiratorių kainos svyruoja nuo 5 iki 30 eurų. Vienai dienai reikia daugiau nei 100 tūkst. respiratorių. Be to, jie būtini ir COVID-19 infekuotiems pacientams.

„Todėl kreipiamės į Jus – kad Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbas būtų visavertis, nenutrūktų, medikai išgelbėtų kuo daugiau gyvybių – reikalinga kiekvieno iš mūsų parama“, – teigia LMS vadovė.

LMS atsiskaitomoji sąskaita: LT557044060008194347

Gavėjas: Asociacija Lietuvos Medikų Sąjūdis

Reg. Kodas 304715485

Paramos gavėjo nr. 304715485

Norėdami prisijungti prie šios iniciatyvos bei tapti aktyviais gerų darbų skleidėjais, rašykite lms.organizacinis@gmail.com.