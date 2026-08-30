Medikai perspėja – tarp vyrų plinta nauja mada

Norėdami daugiau jėgos, energijos ir vyriškumo, vyrai griebiasi hormonų – prašo jiems išrašyti testosterono, nes paprastai vaistinėje jo nenusipirksi.
„Kai nusprendi imtis šios terapijos, turi priprasti prie pasikeitusio gyvenimo, turi priprasti prie badymosi adatomis kartą ar du kartus per savaitę“, – pasakojo testosterono terapiją išbandęs Benas Goddardas.
Per žemą testosterono lygį turintys vyrai dažniau kreipiasi į privačias klinikas, nes ten gauti testosterono receptą paprasta. Taip padarė ir Londone gyvenantis Benas. Anksčiau jis jautė sumažėjusį libido, energijos bei jėgos trūkumą. Dabar nusprendė testosterono terapiją tęsti visą gyvenimą.
„Kai kas galvoja, kad tai gerokai per ilgai, tačiau man tai pakeitė gyvenimą“, – sakė B. Goddardas.
Ir nors Benas tokią terapiją jau rekomenduoja visiems savo draugams, gydytojai prašo suprasti ir pasekmes. Anot jų, daugiau testosterono nebūtinai reiškia geresnę sveikatą ar geresnę fizinę formą.
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„Jeigu skirtume testosterono gydymą kiekvienam vyrui, padarytume daug žalos. Tai apkrauna širdies raumenį, sukelia aukštą kraujospūdį, skatina blogojo cholesterolio kiekio didėjimą“, – aiškino gydytojas Jeffas Fosteris.
Neseniai pasinaudoti testosterono terapija pasiūlyta ir JAV kariams. Naujovė tokia, kad visi JAV kariuomenės nariai nuo 30 metų bus kasmet tikrinami dėl testosterono trūkumo.
Pavyzdžiu seka ir Britanijos gyventojai – besikreipiančių dėl testosterono injekcijų daugėja. Gydytojai spėja, kad tokį norą skatina socialiniai tinklai.
„Problema ta, kad dabar testosteronas lengvai gali būti išrašomas kiekvienoje privačioje klinikoje ar net randamas internete. Net tada, kai nėra būtinas“, – teigė J. Fosteris.
Gydytojai susirūpinę, kad tai jau tampa mada: internete tarp vyrų plinta skatinimai griebtis terapijos, net jeigu jiems šio hormono net netrūksta. Jie tiki, kad taip taps vyriškesni.
„Plinta stiprus naratyvas, kad jeigu nesitiri ir nesieki testosterono terapijos, nesi tikras vyras“, – sakė moteris.
Medikai perspėja, kad netinkamai ar per ilgai vartojamas testosteronas gali sumažinti vaisingumą.
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