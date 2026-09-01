Medikai perspėja apie pavojingą kūdikių diagnozę

Klaipėdos universiteto ligoninėje per metus gimsta apie 1800 kūdikių. Medikai sako, kad gimdyvių, kurias tenka blaivinti, pasitaiko retai.
„Paskutinis atvejis, kai iš esmės naujagimis gimė su tuo, vadinkime, poalkoholiniu sindromu, liaudiškai sakant – kaip bloga dūšia po to, kai mama buvo gėrusi kelias dienas“, – pasakojo akušeris-ginekologas Linas Rovas.
Prieš kelerius metus Lietuvą sukrėtė istorija, kai moteris pagimdė visiškai girtą kūdikį. Mergaitei nustatytos keturios promilės. Tačiau teisme nepavyko įrodyti, kad moteris, besilaukdama kūdikio, gėrė nuolat. Tad konstatuota, kad iki 700 gramų degtinės išgerta tik prieš gimdymą – iš vakaro ir pagirioms gimdymo dienos rytą. Tai buvo pirmoji tokia byla Lietuvoje, kai motina nuteista už alkoholio vartojimą nėštumo metu, dėl kurio sutrikdyta kūdikio sveikata.
„Gal neišauklėjo savo vaikų tėvai, kad suvoktų atsakomybę prieš kūdikį“, – sakė vyras.
„Išskirtiniu atveju nebent gal kokio vyno taurę, bet ne daugiau. Apie stipriuosius – jokiu būdu“, – kalbėjo pašnekovas.
„Jeigu tu myli tą būsimą kūdikėlį, tą vaisių, turi suprasti, kad alkoholis kenkia pačiam vaiko vystymuisi, smegenims, gali būti ir įvairių pažeidimų kūdikiui“, – teigė praeivė.
Vaikus auginantys žmonės sako, kad girtos gimdyvės – išimtis, asocialių žmonių bėda. Bet medikai atkerta.
„Didžiausia problema yra tos, kurios galvoja: išgėriau vieną, dvi vyno taures, niekam nepasakiau. Tokia inteligentiška mama“, – teigė L. Rovas.
Medikai primena, kad laukiantis saugaus alkoholio kiekio nėra.
Didžiausia problema yra tos, kurios galvoja: išgėriau vieną, dvi vyno taures, niekam nepasakiau.
„Etanolis, spiritas – viena iš pavojingiausių cheminių medžiagų, kuri veikia tiesiogiai smegenis. Ir jeigu mes nepagalvosime nėštumo metu, neapsaugosime vaisiaus smegenų, mes neturėsime ateities visuomenės“, – pabrėžė L. Rovas.
Kiek vaikų gimsta su vaisiaus alkoholio sindromu, statistikos šalyje nėra.
„Mūsų šeimos gydytojai bijo paklausti, nėščia moteris bijo prisipažinti. Iš esmės mes neturime statistikos. Tai labai liūdna. Bet žinome, kad Europoje apie 20 procentų nėščių moterų pavartoja alkoholį“, – sakė L. Rovas.
Tačiau nežinome ne tik vaisiaus alkoholio sindromo statistikos.
„Mes Lietuvoje neturime šitos diagnozės“, – sakė KUL Moters ir vaiko klinikos vadovė Augusta Petrušaitė.
Anot medikų, ji paslėpta po mišraus raidos ir elgesio sutrikimo diagnoze.
„Vienas iš darbų yra kartu su lenkais ir vokiečiais suvienodinti metodologiją, kad mes galėtume pagaliau įtvirtinti šitą diagnozę, kad ji nepasislėptų po kitomis diagnozėmis“, – aiškino A. Petrušaitė.
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Nors pripažįstama, kad vaisiaus alkoholio sindromas nepagydomas, jį diagnozuoti svarbu.
„Jeigu žinosime, galima nuo pirmų dienų juo užsiimti. Žmogaus smegenys labai plastiškos – galima labai stipriai pakreipti į vieną ar kitą pusę“, – teigė L. Rovas.
Medikai akcentuoja ir tai, kad žinodami diagnozę suprasime, kaip su tokiais vaikais elgtis.
„Australijoje yra sudarytas visų vaikų su alkoholiniu sindromu katalogas. Nes, pavyzdžiui, teismo metu jie gali prikalbėti visokių dalykų, patys save apkaltinti, nesuprasdami, kad tai blogai, nors nėra to padarę“, – pasakojo L. Rovas.
Pasak profesoriaus, nustačius diagnozę galima vaikus apsaugoti ir integruoti į visuomenę.
„Tikslas ir noras – padėti specialistams, kurie dirba pirminėse grandyse, atpažinti šitą problemą, rasti kontaktą, padėti jai išeiti iš šitos duobės. Nes dažnai būna nepiktybinis alkoholio vartojimas. Alkoholio vartojimą dažnai nulemia daug priežasčių – psichologinės, socialinės problemos“, – aiškino A. Petrušaitė.
Rugsėjo pradžioje, kai pasaulyje minima Vaisiaus alkoholio sindromo diena, medikai kviečia pažinti ir šią ligą, ir jos simbolį – raudonus sportbačius.
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