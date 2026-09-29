Medikai įspėja: šis simptomas – mirtinos ligos požymis

Atrodytų, nekaltas simptomas – sausas ir erzinantis kosulys. Taip kurį laiką gyveno Saulius Vaitkūnas iš Elektrėnų, nė neįtardamas nieko blogo. Vyras atviravo, kad kosulį, kaip mažareikšmį dalyką, nurašė žalingam įpročiui.
„Kosulys visą laiką – ir dieną, ir naktį, ryte ir vakare. Rūkiau, prisipažinsiu“, – pasakojo pašnekovas.
Deja, situacija negerėjo. Kosulys dažnėjo, prisidėjo silpnumas, o aktyviau judant – dusulys. Lipant laiptais vyrui kas du aukštus tekdavo sustoti pailsėti. Saulius suprato, kad juokauti nebegalima, tad kreipėsi į medikus. Atlikus biopsiją paaiškėjo prastėjančios savijautos priežastis.
„Neištariamu pavadinimu plaučių liga“, – sakė vyras.
Sunkiai ištariama liga – idiopatinė plaučių fibrozė. Ši plaučių liga nėra dažna, tačiau labai pavojinga, nes ji greitai progresuoja ir gali būti mirtina.
„Be gydymo pacientai išgyvendavo nuo dvejų iki penkerių metų. Eiga gali skirtis“, – aiškino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Kauno klinikos pulmonologė Kristina Biekšienė.
Susirgus plaučių audinys ima randėti. Pacientui kvėpuojant galima girdėti specifinį garsą. Anot medikų, plaučiai tarsi spragsi. Negana to, ligai progresuojant žmogui darosi vis sunkiau kvėpuoti.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Kai liga progresuoja, reikalinga deguonies terapija. Jei pacientas atitinka indikacijas, jis gali būti įtrauktas ir į transplantacijų sąrašą“, – teigė K. Biekšienė.
Klastinga plaučių liga gydoma inovatyviais kompensuojamais vaistais. Jie ligos neišgydo, tačiau gali sulėtinti jos progresavimą. Gydomas žmogus išgyvena gerokai ilgiau, o simptomai būna lengvesni, t. y. pacientas gali kvėpuoti, judėti ir dirbti.
Lietuvoje kasmet nustatoma maždaug 30–40 naujų šios ligos atvejų.
„Vidutinis amžius yra 60 metų. Statistiškai dažniausiai serga vyrai“, – sakė „Gyvastis“ pacientų asociacijos prezidentė Aušra Degutytė.
Naujausiais duomenimis, Lietuvoje oficialiai gydoma apie 150 pacientų. Tiesa, anot specialistų, tai gali būti tik ledkalnio viršūnė. Didžiausia problema – kai liga diagnozuojama per vėlai.
„Iš tų, kurie serga idiopatine plaučių fibroze, iš šešių tik vienas žmogus žino diagnozę, o penki nežino. Jiems liga diagnozuojama vėliau, tad gydymas mažiau efektyvus“, – aiškino Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė.
Pasak medikų, dalis žmonių apie ligą nežino ir jos net neįtaria, nes paprasčiausiai nesitiria.
Šia liga neužsikrečiama, tačiau egzistuoja tam tikri rizikos veiksniai, pavyzdžiui, rūkymas, aplinkos poveikis, dulkės, chemikalai, pelėsis, alergijos arba anksčiau persirgtos plaučių ligos.
„Pats pavadinimas, t.y. idiopatinė, reiškia, kad priežastis nėra žinoma. Genetiškai paveldima tik apie 5 proc. visų susirgimų“, – kalbėjo K. Biekšienė.
Tiesa, specialistai įvardijo ir žinių trūkumą, esą apie šią ligą ne visada pakankamai žino net medikai, ypač šeimos gydytojai.
„Apie 60 proc. dusulio ir kosulio priežasčių yra kitos ligos, tokios kaip bronchinė astma ar širdies nepakankamumas. Didelė pacientų grupė kartais ir užmaskuoja tą retą ligą“, – teigė Santaros klinikų šeimos gydytoja Neringa Burokienė.
„Šeimos gydytojai bando atmesti dažniau pasitaikančias ligas. Būna, jog gydo nuo plaučių uždegimo, bronchito“, – komentavo A. Degutytė.
Net ir kilus įtarimų, paciento kelias iki galutinės diagnozės gali užtrukti labai ilgai – kartais net porą metų. Negana to, diagnozę patvirtinti taip pat nėra paprasta.
„Fibrozę patvirtina arba Kauno, arba Santaros klinikų konsiliumas“, – pasakojo A. Degutytė.
Specialistai ragino ir pačius žmones simptomų nenurašyti amžiui ar kitiems, atrodytų, nereikšmingiems veiksniams.
„Jei žmogus kosėja ilgiau nei du mėnesius, toks kosulys vadinamas lėtiniu. Jei jaučia ir dusulį, tai signalas, kad reikėtų atvykti“, – sakė N. Burokienė.
Medikai išskyrė ir dar vieną ligą galintį išduoti požymį – pirštų galiukų sustorėjimą. Susirgus idiopatine plaučių fibroze pirštai gali imti atrodyti tarsi būgnų lazdelės.
Naujausi komentarai