Medicinos studentas papasakojo apie susidūrimus su mirtimi: daugelis išmoksta atsiriboti

– Aš visada savo laidoje mėgstu šiek tiek nukeliauti į žmogaus vaikystę. Kaip manai, ar galima jau vaikystėje pastebėti sąsajas su gamtos mokslais? Kaip tau buvo?
– Man asmeniškai nepasakyčiau, kad labai ankstyvoje vaikystėje tai pasimatė. Pavyzdžiui, darželyje atsimenu, auklėtojos sakydavo: „Kas bus iš to vaiko?“, nes labai vėlai išmokau skaityti. Darželyje labai sunkiai atlikdavau įvairias užduotis iš knygelių. Todėl tada būtų buvę sunku pasakyti, kad kažkas iš manęs išaugs.
Bet vėliau, vidurinėje mokykloje, prasidėjo toks etapas, kai mano klasiokai pradėjo labai domėtis įvairiomis sritimis. Vienas pradėjo gilintis į chemiją, ruoštis chemijos olimpiadoms. Kitas labai intensyviai mokėsi matematikos. Ir aš tada pagalvojau, ką man čia įdomesnio nuveikus, nes nenorėjau būti vienintelis „lūzeris“, kuris niekuo nesidomi. Pagalvojau apie biologiją, nes vis tiek turėjau minčių apie mediciną. Domėjausi biologija, antropologija. Nusprendžiau labiau pasigilinti į biologiją. Ir kai pradėjau gilintis, kažkaip pasimatė, kad medicina tikriausiai yra geriausias pasirinkimas.
– Bet skamba taip, kad aplinkos įtaka buvo didelė, ar ne?
– Taip, tikrai. Nors mano seneliai yra medikai, tėvai – ne, didžiausią įtaką tikrai padarė aplinka ir klasiokai. Aš mokiausi Vilniaus licėjuje, todėl ten vis tiek buvo šioks toks polinkis į mediciną. Klasiokai buvo labai motyvuoti, daug papildomai mokėsi, net išeidami už mokyklinio kurso ribų. Buvo sudarytos tikrai geros sąlygos: įvairūs būreliai, organizacijos, kurios skatino ruoštis biologijos olimpiadai. Pavyzdžiui, „Biose“. Jeigu dabar klauso moksleiviai – Biologų Sandrauga yra nemokama universiteto studentų organizacija, kuri ruošia moksleivius biologijos olimpiadai. Tokie dalykai labai prisidėjo. Jie organizuodavo mokymąsi iš angliško biologijos vadovėlio, reikėdavo kiekvieną savaitę rašyti testus. Tie, kurie geriausiai pasirodydavo, galėdavo atvykti į universitetą ir pasižiūrėti, kaip atrodo biologijos ar medicinos studentų gyvenimas. Medicinos fakultete vykdavo praktikos, todėl buvo galima pamatyti, kaip atrodys studijos ateityje. Ten ir supratau, kad nenorėčiau dirbti laboratorijoje. Buvo praktikos laboratorijose, todėl pamačiau, kad man tai būtų šiek tiek per daug monotoniška. Norėjosi daugiau bendrauti su žmonėmis, todėl nusprendžiau rinktis mediciną.
– Ar mokykloje jau buvai toks labiau moksliukas? Į kokią kategoriją save priskirtum?
– Turbūt galima sakyti, kad moksliukas, nes visai nemažai mokiausi ir rezultatai buvo labai geri. Tačiau kartu visada buvau fiziškai aktyvus, lankiau įvairius būrelius. Iš dalies labai dėkoju tėvams, kad skatino, o kartais net ir vertė. Ypač jaunesniame amžiuje tingėdavau, nenorėdavau eiti į būrelius, bet tėvai ragindavo. Todėl visada šalia mokslų buvo ir sportas.
– Ar buvo sričių, kuriose jauteisi visiškai netalentingu?
– Fizika. Tikrai lenkiu galvą prieš žmones, kurie gerai supranta fiziką. Man ten visiškas kosmosas. Taip pat lietuvių kalbos gramatika. Turėjau labai gerą mokytoją, kuri tikrai daug padėjo, bet man buvo sunku atsiminti visas išimtis, taisykles, kur ir kokius kablelius sudėti. Tiesą pasakius, labai džiaugiuosi, kad dabar dirbtinis intelektas padeda sutvarkyti gramatines klaidas. Nors išmokau nemažai, vis tiek dar turiu problemų su gramatika.
– Kaip vertini mūsų švietimo sistemą? Ką joje tobulintum?
– Manau, labai svarbu daugiau dėmesio skirti fiziniam aktyvumui. Tikrai labai svarbu, kad vaikai būtų fiziškai aktyvūs – tiek dėl emocinės, tiek dėl fizinės sveikatos. Mokyklose bent jau mano laikais kartais būdavo toks požiūris, kad kūno kultūra yra mažiau svarbi nei matematika ar kiti dalykai. Manau, reikėtų skatinti vaikus kuo daugiau judėti ir sudaryti sąlygas kiekvienam atrasti jam patinkančią veiklą. Jei kažkam nepatinka futbolas ar krepšinis, reikėtų suteikti galimybę užsiimti kita fizine veikla. Taip ugdytųsi meilė sportui ir fiziniam aktyvumui. Nekalbu apie profesionalų sportą, bet apie įprotį nuo mažens reguliariai judėti.
– Kas sudėjo paskutinius taškus stojant į mediciną? Kaip apsisprendei?
– Maždaug nuo dešimtos klasės reikėjo rinktis profilinius dalykus. Aš pasirinkau biologiją, o fizikos atsisakiau, kai tik galėjau. Tada liko keli variantai: medicina, kineziterapija. Taip pat šiek tiek svarsčiau psichologiją ir biologiją. Galiausiai pagalvojau, kad nenoriu dirbti laboratorijoje, noriu bendrauti su žmonėmis. Todėl pirmus keturis pasirinkimus surašiau mediciną, o po to įrašiau molekulinę biologiją ar kineziterapiją. Per įvairias praktikas ir apsilankymus Medicinos fakultete pamačiau, kad medicina man tinka. Pagalvojau, kad tai labai plati sritis, todėl galėsiu pasirinkti kryptį, kuri man patiks.
– Su kokiais sunkumais teko susidurti? „Ant popieriaus“ viskas skamba gražiai, o kaip yra iš tikrųjų?
– Kai įstojau, galvojau: „Jeigu gerai mokiausi mokykloje, medicina bus lengva.“ Buvau girdėjęs daug nusiskundimų, bet galvojau, kad žmonės perdeda. Tačiau pirmi dveji metai man asmeniškai buvo labai sunkūs, nes krūvis buvo didžiulis. Pirmas seminaras – anatomija. Ateini ir gauni skaidrių paketą. Reikia lietuviškai ir lotyniškai išmokti kaulus iki kito seminaro. Tarkime, pirmas seminaras antradienį, o ketvirtadienį jau turi viską mokėti. Grįžau namo po pirmo seminaro ir pagalvojau: „Čia tragedija.“ Pirmus dvejus metus tikrai buvo sunku, nes reikėjo išmokti daug bazinių dalykų – raumenis, nervus, audinius, jų sandarą mikroskopu ir panašiai. Visa tai tam, kad vėliau, prasidėjus klinikiniams dalykams, turėtum pagrindą suprasti, kas vyksta organizme. Dabar, trečiame kurse, jau daug įdomiau ir lengviau. Atsiranda realūs klinikiniai dalykai, o ne vien kaulų ar audinių kalimas.
– Kai galvoju apie mediciną, man atrodo, kad reikia būti labai šaltakraujiškam žmogui. Ar silpnesnių nervų žmogus gali studijuoti mediciną?
– Manau, kad gali. Medicina labai plati. Pavyzdžiui, gali dirbti radiologijoje ir vertinti vaizdus, diagnozuoti patologijas. Tiesiogiai su pacientais beveik nebendrausi. Jeigu nori daugiau veiksmo, gali dirbti priėmimo skyriuje, kur būna sunkios traumos, kraujavimai ir panašiai. Todėl manau, kad beveik kiekvienas gali atrasti savo vietą medicinoje, nes specialybių yra labai daug.
Kiekvienas gali atrasti savo vietą medicinoje, nes specialybių yra labai daug.
– Spektras platus. Vadinasi, nebūtinai reikės imti kraują ar dalyvauti visose procedūrose?
– Taip. Beje, kalbėjau su vienu traumatologu. Nors jo darbe daug kraujo ir sunkių traumų, jis sakė, kad iki šiol negali pakęsti, kai jam pačiam ima kraują.
– Kaip atrodo studentų pirmieji susidūrimai su negyvu kūnu? Ką tik kalbėjome apie darbą su gyvais pacientais, o kaip su mirusiais?
– Per anatomiją iš anksto buvo pasakyta, kad mokysimės iš negyvų kūnų. Reikėdavo mokėti tam tikrus raumenis, o atsiskaitymo metu juos parodyti ant žmogaus kūno. Prieš tai jau buvome ne kartą lankęsi prozektoriume. Mano grupė buvo gana motyvuota, todėl daugeliui buvo įdomu pamatyti, kaip viskas atrodo realybėje. Nebuvo taip, kad kažkas alptų. Vieni drąsiau prieidavo, kiti laikėsi atokiau. Yra specifinis stiprus kvapas, nes kūnai konservuojami. Bet manau, kad dauguma pripranta po vieno ar kelių kartų.
– Ar esi susidūręs su stipresnėmis reakcijomis?
– Esu girdėjęs pasakojimų apie alpimus dėl stipraus kvapo ar emocinės reakcijos. Man pačiam labai stiprios reakcijos nebuvo. Buvo nedrąsu ir šiek tiek baisu, bet po kelių kartų pripratau.
– Ar pasikeitė tavo santykis su mirtimi?
– Nepasakyčiau, kad labai pasikeitė. Prisimenu vieną pacientą. Iš anamnezės buvo aišku, kad jam liko gyventi nebe taip daug laiko, tačiau jis pats, atrodo, to iki galo nesuprato. Kadangi buvo vyresnio amžiaus, galbūt tai neatrodė taip baisu, kaip atrodytų kalbant apie labai jauną žmogų.
Tokių situacijų buvo ne viena, bet kažkaip išmoksti į jas žiūrėti kitaip.
Vienas chirurgas, dirbęs Vėžio centre, sakė, tu privalai atsiriboti ir žiūrėti į tai kaip į darbą. Bandai žmogui padėti, padedi tiek, kiek gali, o tada eini prie kito paciento. Jei nori gerai dirbti, negali visko parsinešti namo. Manau, kad daugelis medikų išmoksta atsiriboti.
– Įdomu, kaip tą padaryti. Kartais mintys pačios grįžta, gali jausti kaltę ar matyti vaizdus. Atrodo, kad atsiriboti nėra taip paprasta.
– Taip, žmonės skirtingi. Tikriausiai geriausia būtų paklausti gydytojų, kurie turi daug daugiau praktinės patirties. Mano patirtis šioje vietoje dar gana ribota. Bet, kiek supratau, daugelis išmoksta atsiriboti, nes kitaip dirbti būtų labai sunku, ypač chirurgams. Įsivaizduok, reikia operuoti žmogų, pašalinti darinį ar atlikti kitą procedūrą. Jei pradėtum labai jaudintis ar drebėti rankos, tai tikrai nepadėtų.
– Kaip socialiniai tinklai atsirado tavo kasdienybėje?
– Socialiniai tinklai atsirado antro kurso pabaigoje, kai studijos tapo šiek tiek lengvesnės ir atsirado daugiau laisvo laiko. Pagalvojau, ką įdomesnio galėčiau nuveikti šalia studijų. Pats daug žiūrėjau socialinių tinklų turinio ir vis dar žiūriu. Taip pat visai patiko montavimas, todėl nusprendžiau pabandyti kurti vaizdo įrašus. Iš karto buvau sugalvojęs, kad reikės padaryti daug vaizdo įrašų. Jei įkelsi vieną ar du ir nepasiseks, tada pažįstami sakys: „Ką tu čia bandei daryti?“ Bet jei sukursi daug turinio, galbūt kažkas pavyks.
– Koks buvo pagrindinis tavo tikslas?
– Neturėjau vieno konkretaus tikslo. Tiesiog labai greitai supratau, kad man patinka kurti vaizdo įrašus. Patinka tai, kad tai gana objektyvus dalykas. Stengiesi sukurti turinį, kuris patiktų žiūrovui, ir matai rezultatą – kiek peržiūrų surinko, kaip žmonės reagavo. Geras vaizdo įrašas dažniausiai sulaukia daugiau dėmesio, mažiau vykęs – mažiau. Kiekvienas vaizdo įrašas tampa savotišku žaidimu. Bandai suprasti, kokia tema žmonėms įdomi, kaip sudominti per pirmąsias sekundes, kaip sudėlioti struktūrą. Tai tarsi dėlionė, kurią kiekvieną kartą dėlioji iš naujo.
– Ar viską spėji?
– Spėju. Dabar studijos šiek tiek kitokios nei pirmuosiuose kursuose. Nebėra tiek daug mechaninio kalimo, daugiau logikos, todėl mokytis ir lengviau, ir įdomiau. Be to, pasikeitė pati studijų struktūra. Anksčiau būdavo daug skirtingų paskaitų ir seminarų per dieną – anatomija, histologija, biologija ir panašiai. Dabar dažnai būna vienas ilgesnis seminaras, o likusį laiką gali planuotis pats. Atsiranda daug daugiau laisvės, todėl gali pats nuspręsti, kaip organizuoti savo dieną.
– Dabar pakalbėkime apie mokslo įdomybes ir būkime naudingi klausytojams. Kokiomis vertingomis žiniomis šiandien galėtume pasidalinti?
– Viena daugiausia dėmesio sulaukusių temų, apie kurią esu sukūręs ne vieną vaizdo įrašą, yra apgamai ir melanoma, kitaip tariant, piktybinis odos navikas. Yra gana paprasta „ABCDE“ taisyklė. Jei apgamas yra asimetriškas, turi nelygius kraštus, kelias spalvas, yra didelis arba laikui bėgant keičiasi, didėja, pradeda šlapiuoti ar kitaip kisti, tai gali būti ženklas, kad reikėtų kreiptis į dermatologą. Kiek teko kalbėtis su dermatologais, jie rekomenduoja maždaug kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti apgamus dermatoskopu. Jeigu specialistas pamato įtartiną darinį, jį galima laiku pašalinti. Todėl tai tikrai svarbi tema.
– Kaip tik labai aktualu vasarą. Po vasaros žmonės dažnai pastebi daugiau apgamų, čia turbūt blogas ženklas?
– Turbūt. Bet visada pabrėžiu, kad mano vaizdo įrašai nėra diagnozė. Aš remiuosi moksliniais šaltiniais, tačiau galiu suklysti ar kažką neteisingai interpretuoti. Todėl jei žmogui kyla klausimų ar nerimo, visada siūlau kreiptis į specialistus. Pavyzdžiui, jei sukuriu vaizdo įrašą apie išsėtinę sklerozę ir žmogui atrodo, kad jam būdingi tam tikri simptomai, jis turėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kuris prireikus nusiųs pas neurologą. Tas pats ir su apgamais. Jei žmogus pastebi kažką įtartino, reikėtų kreiptis į dermatologą.
– Kitaip tariant, vaizdo įrašai skirti atkreipti dėmesį, o ne pakeisti gydytoją.
– Taip, būtent. Vaizdo įrašai dažniausiai trunka iki 30–60 sekundžių, todėl juose neįmanoma aptarti visų niuansų. Jie yra labai apibendrinti ir skirti tam, kad žmogus susidomėtų tema ir prireikus kreiptųsi į specialistą.
– Dar viena labai aktuali vasaros tema – erkinis encefalitas. Ką galėtum apie jį papasakoti?
– Neseniai turėjome infekcinių ligų kursą, taip pat filmavau vaizdo įrašą su epidemiologe Rolanda Lingiene. Tiek infekcinių ligų gydytojai, tiek epidemiologai pabrėžia, kad Lietuvoje ši problema gana paplitusi. Pavyzdžiui, CDC Lietuvą priskiria prie endeminių erkinio encefalito zonų. Svarbu suprasti, kad nuo erkinio encefalito specifinio gydymo nėra. Jei erkė užkrečia Laimo liga, tai bakterinė infekcija, kuri gali būti gydoma antibiotikais. Tačiau erkinio encefalito atveju tokio gydymo nėra. Todėl svarbiausia prevencija yra skiepai. Kiek teko skaityti mokslinės literatūros, jie yra labai efektyvūs. Žinoma, reikėtų pasitarti su savo gydytoju, tačiau tiek infekcinių ligų specialistai, tiek epidemiologai pabrėžia, kad Lietuvoje skiepai nuo erkinio encefalito yra labai svarbūs. Taip pat einant į mišką rekomenduojama dėvėti šviesius drabužius ilgomis rankovėmis, naudoti repelentus ir grįžus atidžiai apsižiūrėti.
– Kokį kremą nuo saulės reikėtų rinktis?
– Neseniai kartu su dermatologais kūrėme vaizdo įrašą šia tema. SPF 30 ar SPF 50 pasirinkimas priklauso nuo odos tipo. Šviesesnės odos žmonėms dažniausiai rekomenduojamas SPF 50 ar net 50+, o tamsesnės odos žmonėms dažnai pakanka SPF 30. Labai svarbu ne tik pasirinkti kremą, bet ir naudoti pakankamą jo kiekį. Pavyzdžiui, dermatologai pasakojo apie dviejų pirštų taisyklę – veidui ir kaklui reikėtų naudoti tokį kremo kiekį, kuris telpa ant dviejų pirštų per visą jų ilgį. Taip pat buvo pabrėžta, kad cheminiai filtrai iš esmės yra saugūs. Jei žmogui pasireiškia odos reakcijos, galima rinktis mineralinius filtrus. Svarbiausia – kremą naudoti reguliariai, nes ilgalaikis buvimas saulėje didina odos vėžio riziką.
– Pastaruoju metu žmonės labai susidomėjo alyvuogių aliejumi. Ką apie jį reikėtų žinoti?
– Su profesoriumi Arūnu Emeljanovu rengėme pristatymą Vilniaus universitete ir nemažai domėjomės šia tema. Sužinojau, kad ypač vertinamas aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus. Taip pat svarbu, kad jame būtų daug polifenolių – antioksidantų. Tokie aliejai dažniausiai būna brangesni ir ant pakuotės dažnai nurodoma, kad juose gausu polifenolių. Pagal kai kuriuos tyrimus, maždaug 35 gramai tokio alyvuogių aliejaus per dieną gali būti siejami su mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika bei mažesniu uždegiminių procesų aktyvumu. Vienoje mokslinėje apžvalgoje net buvo teigiama, kad svarbu ne tik suvartojamo alyvuogių aliejaus kiekis, bet ir tai, kiek antioksidantų žmogus gauna iš jo. Todėl apskritai alyvuogių aliejus yra tikrai vertingas produktas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
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