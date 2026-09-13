„Mažiau ėsti ir daugiau sportuoti“ problemų neišsprendžia: patarė, kaip gyventi sveikiau

Kaip atskirti mokslu pagrįstą informaciją nuo madingos dietos, rinkodaros ar tiesiog gražiai pateikto mito? Ar sveika mityba apskritai turi būti sudėtinga, griežta ir paremta nuolatine kontrole? Ir kodėl, kaip sako kai kurie dietologai, „mažiau ėsti ir daugiau sportuoti“ problemų neišsprendžia? Apie tai su „Žinių radijo“ žurnaliste diskutavo gydytoja dietologė-psichoterapeutė Kristina Jasmontienė.
– Kodėl „mažiau ėsti ir daugiau sportuoti“ nėra problemos sprendimas?
– Ši citata yra labai nejautri, neempatiška, bet labai dažna. Ji yra sakoma kaip patarimas, pašaipa ar tiesiog norint gero, bet tai neveikia. Visi žinome, kad jei kažkas neduoda norimo rezultato, tikėtina, kad reikia daryti kitaip. Jei to užtektų, nutukimo pandemijos šiame pasaulyje nebūtų. Jei užtektų tik susiskaičiuoti, kiek suvartojame, tai būtų tik buhalterinė apskaita. Dirbtinio intelekto laikais pasiruošti detalius mitybos planus nėra problema. Bet, deja, tai neišsprendžia problemos.
– Kaip nepasimesti informacijos, pasiūlymų ir patarimų sraute?
– Klausimas, kurį visada kviečiu užduoti sau, yra toks: ar aš galėčiau to, kas man siūloma, laikytis ilgą laiką? Visos dietos yra subalansuotos 2–3 savaitėms. Labai kantrus žmogus gali išsilaikyti 2–3 mėnesius ar net pusę metų. Tačiau įprastai priežastis, kodėl problema sugrįžta, yra ta, kad žmogus negali išsilaikyti ir praranda savikontrolę ar motyvaciją. Tuomet žmogus pradeda valgyti taip, kaip valgė visada. Kviečiu žmones pirmiausia peržiūrėti tai, kaip jie valgo visada ir ko jų kūnas norėtų.
Tikėtina, kad kiekvienas iš mūsų turi kažkokį sąrašą. Krepšelio turinys parduotuvėje yra gana vienodas. Iš to produktų sąrašo galima pastebėti, ką valgome įprastai, koks yra dėsningumas ar kuo skiriasi vienos dienos nuo kitų. Mitybą reikia pritaikyti prie savo gyvenimo, o ne priešingai. Kodėl žmogus, kuris keliasi 9 ryto, turėtų valgyti pusryčius 7 ryto? Nes kažkas pasakė, kad taip reikia. Kiekvienas turime kažką, kas mums veikia, bet sakyti, kad tai tinka visiems, yra visiška netiesa.
– Tai tuomet reikia išgirsti save ir susidraugauti su savimi?
– Taip. Kiekvienas žino, ko jam reikia. Nereikia korifėjaus, kuris padarys programą ir pasakys, ką jums šiandien valgyti. O kas pasikeis, jei savo pusryčius rinksitės vadovaudamiesi tam tikromis rekomendacijomis, pavyzdžiui, tausojimu ar Harvardo lėkštės principu? Tai yra visiškai lankstu, nes nėra būtina valgyti kiaušinio, kai norisi košės. Kuo lanksčiau žvelgsite į mitybą, tuo mažiau pasipriešinimo kils viduje. Dauguma žmonių nemėgsta griežtų, nelanksčių ir primestų taisyklių. Jei išmoksime naudotis rekomendacijomis kaip formule, rasime daugybę būdų ją pritaikyti. Tai, kas veikia vienam, nebūtinai turi veikti kitam.
– Ką daryti su vidiniu troškimu gauti nesveiko maisto?
– Kviečiu stabtelėti ir įsisąmoninti savo kūną. Kūnas sėdi čia, ant kėdės. Reikia įsisąmoninti, kiek šiandien jaučiatės alkani, pasiklausti, kur kyla mintis apie picą, skrandyje ar burnoje? Tuomet galima paanalizuoti, kokios mintys sukasi jūsų galvoje, koks yra emocinis fonas, galbūt kažko bijote, dėl kažko nervinatės ar nuobodžiaujate? Tuomet pasidarys aiškiau, kodėl norite picos. Jei tai yra tikras picos skonio ir kvapo noras, kodėl yra blogai kartais to norėti?
Blogai yra tada, kai imate galvoti, kad kažko norėti negalima. Tai gali sukelti dar didesnį troškimą ir sukurti uždrausto vaisiaus momentą. Viskas yra susiję su poreikiu, tik klausimas, kokiu, alkio ar smalsumo, o gal poreikiu nuo kažko pabėgti? Problema kyla tada, kai visus poreikius bandome kompensuoti maistu – valgyti dėl nuovargio, nusiminimo ar susierzinimo. Tai yra skirtingi poreikiai, kurių nereikia tenkinti vienu būdu.
Blogai yra tada, kai imate galvoti, kad kažko norėti negalima. Tai gali sukelti dar didesnį troškimą ir sukurti uždrausto vaisiaus momentą.
– Ar bandymas sutvarkyti mitybą iš tikrųjų yra bandymas sutvarkyti savo emocinę, psichologinę būseną, stresą, nuovargį ar net vienatvę?
– Taip, nes tai puikiai veikia. Jei mums tai nepadėtų, mes tokio elgesio nekartotume. O tai padeda todėl, kad maistas ramina. Vos tik pradedame valgyti, viskas nuslūgsta. Kai tam tikrose situacijose imame kartoti atitinkamą elgesį, smegenys išmoksta, kad tai padeda ir ilgainiui tai tampa nesąmoningu elgesiu.
– Viešojoje erdvėje patariama atsisakyti angliavandenių, cukraus, valgyti tik tam tikromis valandomis ar badauti. Žmonės laikosi tokių rekomendacijų ir giriasi, kaip tai padėjo jiems numesti svorio. Kaip turėtume vertinti tokias situacijas?
– Trumpalaikėje perspektyvoje tai, be abejonės, gali padėti. Bet visi tyrimai ir mitybos rekomendacijos laikosi tezės, kad svarbiausias momentas yra kaip ilgai žmogus gali laikytis rekomendacijų. Jei trumpalaikėje perspektyvoje rekomendacijos veikia ir duoda rezultatą, negalime nenumesti svorio, nes tai būtų nelogiška. Bet jei rekomendacijų negalime tvariai laikytis ilgą laiką, jei jos netampa mūsų gyvenimo dalimi, tuomet jos tampa nelanksčiomis taisyklėmis, kurios pagilina problemą. Tada visas žmogaus elgesys ir pasirinkimai tampa būdu kažką kompensuoti. Pavyzdžiui, jei žmogus naktį valgo, jis taip elgiasi ne šiaip sau, to priežastis yra stresas ar dar kažkas. Po kurio laiko jo dienos elgesys ir pasirinkimai ima dar labiau skatinti tokį naktinį elgesį.
– Kuo pasireiškia toks elgesys?
– Žmogus bando kontroliuoti maistą, nes jaučia kaltę, kad naktį valgė. Tuomet stengiasi mažiau valgyti ryte, dienos metu ir vakare. Ilgainiui gaunasi taip, kad per dieną žmogus suvartoja per mažai energijos, natūraliai prabunda naktį dėl jos trūkumo, pavalgo ir viskas prasideda iš naujo.
Kontrolė yra vienas iš labai svarbių komponentų, palaikančių tokį disfunkcinį elgesį. Kai žmogus labai stipriai kontroliuoja savo mitybą, aišku, kad jis negali išlaikyti to ilgą laiką. Tada jis persivalgo ir vėl reikia viską kontroliuoti. Taip sukasi užburtas ratas.
– Koks vaidmuo šiandien tenka populiariajam „Ozempic“ ir kitiems vaistams? Koks turėtų būti mūsų požiūris į tai?
– Medikamentinis gydymas egzistavo jau seniai, tiesiog pastaruoju metu atsirado daugiau vaistų, galimybių ir daugiau žmonių, kurie apie tai žino. Gerai, kad yra galimybė skirti efektyvų medikamentinį gydymą nutukimui. Nutukimas yra liga. Bet mes kalbame tik apie vieną nedidelę dalį. Elgesio intervencijos yra ne mažiau būtinos, nei mitybos ar fizinio aktyvumo intervencijos. Jos yra reikalingos tam, kad nukreiptume žmogų sprendimo link.
Medikamentinis gydymas, esant indikacijoms, gali būti pradėtas iškart, net jei žmogus nebandė konservatyvių intervencijų. Tai yra skiriama esant aiškioms indikacijoms, gretutinėms ligoms, kurias būtina valdyti greitai, nes nėra laiko išmokyti žmogų tinkamai pasirinkti, valgyti, miegoti ir judėti. Ačiū Dievui, kad tokiais atvejais egzistuoja medikamentai, nes pasekmės galėtų būti grėsmingos.
– Koks yra jūsų galutinis verdiktas dėl vaistų?
– Medikamentas turi turėti aiškias indikacijas ir būti skiriamas tik nutukimui su aiškiomis komplikacijomis gydyti. Jei žmogus siekia gauti vaistą turėdamas antsvorį ar neišbandęs jokių kitų konservatyvių intervencijų, tai nėra teisingas pasirinkimas, nes jis vis tiek turės tai padaryti.
– Koks yra jūsų pagrindinis patarimas žmonėms, kurie norėtų sveikos, subalansuotos mitybos savo gyvenime? Ką jie turėtų padaryti pirmiausia?
– Rinkdamasis sistemą ar dietą žmogus turi paklausti savęs, ar jis gali daryti tai ilgą laiką. Jei tai yra tik trumpa intervencija, ji nebus veiksminga, efektyvi ir turės šalutinių pasekmių, kurios išaiškės vėliau. Reikėtų padaryti pauzę prieš pasirinkimą, nes tai padės suprasti, ko iš tikrųjų nori mūsų kūnas. Taip pat turėtume ieškoti pokyčio paprastuose dalykuose. Reikėtų pergalvoti savo kasdienybę, fizinio aktyvumo ir miego įpročius. Tai padės atsispirti ir judėti toliau.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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