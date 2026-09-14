„Man nieko neskauda“ – ne priežastis atidėlioti: dalis ligų gali nesukelti jokių aiškių simptomų

Kokius profilaktinius patikrinimus lietuviai dažniausiai ignoruoja ir kada jau gali būti per vėlu laukti, kol organizmas pats pasiųs signalą? Ar tikrai visiems reikia reguliariai atlikti išsamius kraujo tyrimus, echoskopijas ar kitus tyrimus, ar svarbiausia žinoti savo rizikos veiksnius? Ir kokia profilaktikos situacija Lietuvoje – ar lietuviai supranta jos svarbą? Apie tai su „Žinių radijo“ žurnaliste diskutavo Santaros klinikų Pilvo ir onkochirurgijos centro vadovas, abdominalinės chirurgijos gydytojas prof. dr. Tomas Poškus.
– Kodėl atidėti profilaktinį vizitą pas gydytoją yra taip pavojinga?
– Tai, kad nieko neskauda, nėra pavojinga. Tai yra labai gerai, bet mes norime, kad ir toliau nieko neskaudėtų, kad sėkmingai galėtume džiaugtis gyvenimu ir daryti tai, ką norime. Į veidrodį pažiūrėjus matosi, kad laikas bėga, mes visi senstame ir su amžiumi ligos dažnėja. Daugelį ligų, nustačius jas anksti, išgydyti yra paprasta. Ankstyva sveikatos patikra leidžia anksti nustatyti ir be didelių intervencijų pagydyti ligas.
– Ar tai, kad nieko neskauda, nereiškia, kad žmogus yra visiškai sveikas?
– Tikrai taip. Yra ligų, kurios ankstyvose stadijose gali visiškai nepasireikšti. Žmogus pasijunta blogai tada, kai turi ne tik auglį, bet ir jo sukeltas komplikacijas. Širdies ligos irgi gali pasireikšti ne kažkokiais simptomais, o staigia mirtimi. Tačiau laiku įsikišus galima sudaryti galimybę toliau jaustis gerai.
– Kokius profilaktinius patikrinimus žmonės labiausiai yra linkę atidėti? Kokios yra to pasekmės?
– Dažniausiai man tenka dirbti su onkologinėmis pilvo ir žarnyno ligomis. Niekas nenori sirgti onkologinėmis ligomis. Žmonės bijo, kad jiems bus nustatytas vėžys ir kad jie žus. Tačiau šiais laikais daugeliu atvejų tai yra ankstyvose stadijose pagydoma liga, kuri nesukelia labai didelių gyvenimo pokyčių.
Yra ligų, kurias galime patikimai nustatyti ikinavikinėse arba ankstyvo naviko stadijose ir pagydyti, bet jų nėra daug. Svarbu suprasti, kad ne visas ligas galima lengvai patikrinti visuomenei prieinamomis kainomis. Yra keturios onkologinės ligos, kurioms yra organizuojamos patikros programos. Kriterijus atitinkantis žmogus gali pasitikrinti nemokamai. Šia galimybe reikėtų pasinaudoti. Deja, visuomenė dar nelabai gerai tuo pasinaudoja. Tai yra gimdos kaklelio, krūties, storosios žarnos, prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos bei širdies ir kraujagyslių ligų patikros programa.
– Išvardijote penkias valstybines finansuojamas prevencijos programas. Kaip jūs manote, ar to pakanka?
– Aišku, kad nepakanka. Norisi, kad nė vienas žmogus nesusirgtų ir nemirtų nuo vėžio, kad mes neturėtume didelių onkologinių ligoninių, operacinių ir reabilitacijos įstaigų. Tokio dalyko mokslas kol kas dar negali pasiūlyti, bet pokytis per pastaruosius metus yra labai didelis. Ligos, kurios anksčiau buvo visiškai nepagydomos, dabar yra gydomos naujais vaistais. Bet visuomenės patikros arba priemonių, kurios sumažintų riziką susirgti, nėra labai daug.
– Dėl kokių priežasčių daugiau žmonių nesinaudoja prevencijos programomis?
– Priežasčių spektras yra labai platus. Pradėti reikėtų nuo kiekvieno asmens, kad jam atsirastų poreikis pasitikrinti sveikatą. Jei žmogaus poreikis yra sulaukti, kol atsidarys alkoholio kioskas, mažai tikėtina, kad jis eis tikrintis savo sveikatą.
Įdomu tai, kad mes turime dvi Lietuvas. Vilniuje yra poliklinikų, kuriose 95 proc. žmonių dalyvauja patikros programose, bet bendras rodiklis yra žymiai mažesnis nei rekomenduojamas. Tai rodo, kad žmonių poreikis nėra vienodas visoje Lietuvoje. Tai lemia ir švietimas, ir šeima. Yra problemų ir organizavime – ar visas procedūras galime atlikti labai kokybiškai ir laiku, ar tai yra patogu besitikrinančiam? Žinoma, iššūkių yra daug. Programos galėtų būti įgyvendinamos efektyviau.
Turėjome mirtiną COVID-19 riziką, kai nežinojome, kokia tai liga. Turėjome draudimus važiuoti iš vieno rajono į kitą ir geriausiu atveju mums pavyko pasiekti 70 proc. skiepijimo ribą. Ko gero, tai atspindi to meto Lietuvos visuomenę. Turėdami ir naudos, ir neigiamų pasekmių riziką, nesugebėjome viršyti 70 proc.
– Galbūt reikėtų kviesti žmogų pas gydytoją?
– Tai jau vyksta. Į visas patikros programas žmogus yra kviečiamas. Aš taip pat tokį kvietimą gavau ir pasitikrinau. Ar kvietimas galėtų būti geresnis ir patogesnis – turbūt taip. 2023 m. įvyko esminiai pokyčiai. Dabar yra informuojama ne tik laiškais, bet ir SMS žinutėmis. Be to, kvietimas yra tobulinamas. Jei pasakysime žmogui tik tai, kad jis turi ateiti, jis neras laiko. Todėl dažniausiai kvietime nurodomas laikas, kada ir kur atvykti bei kaip pasirengti kvietimui.
– Galbūt reikėtų ne tik skelbti statistiką, kiek žmonių pasitikrino, bet ir pranešti, kiek ligų aptikta ankstyvoje stadijoje, kiek ligų išvengta?
– Nežinau. Mes tyrėme storosios žarnos patikros programą Lietuvoje ir duomenis publikavome. Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas atlikti išmatų mėginį. Priklausomai nuo to, ar mėginys teigiamas, ar neigiamas, toliau yra daroma kolonoskopija. Lietuvos programos ypatumas tas, kad ji daroma nepakankamai dažnai. Ne visi žmonės žino, kad ją reikia daryti. Remiantis daugiau nei 1,5 mln. žmonių duomenimis, rizika mirti sumažėja dvigubai, jei žmogus pasidaro kolonoskopiją po teigiamo kraujo mėginio. Tai yra tikrai reikšmingas rodiklis.
– Ar mūsų šeimos gydytojai turi pakankamai įrankių, kad ankstyvoji prevencija vyktų kuo sklandžiau?
– Šeimos gydytojo vaidmuo yra esminis. Prieš trejus metus visos prevencijos programos buvo šeimos gydytojų žinioje. Manau, kad pagalbos jiems buvo per mažai. Dabar turime įkurtus koordinavimo centrus, kurie padeda sistemingai kviesti ir registruoti žmones. Tais atvejais, kai žmonės tikrinasi labai gerai, jie yra pakviečiami dalyvauti programose. Aišku, priversti žmogaus negalima. Šeimos gydytojai savo vaidmenį atlieka, tačiau yra įstaigų, kurios sugeba pakviesti beveik visus, o yra ir regionų, kur patikros procentas yra per mažas. Mano galva, šioje vietoje turėtų būti intervencija. Jei šeimos gydytojams yra sunku, turėtų būti centralizuotas kvietimas, o galbūt galėtų būti atsiunčiamas mėginys į namus.
– Jei žmogus metų metus nesitikrino, bet suprato, kad reikėtų, kokie yra jo pirmieji žingsniai?
– Visada reikia paklausti šeimos gydytojo, nes jis turi visą informaciją. Galima ieškoti informacijos internete, bet šeimos gydytojas detaliai paaiškins apie šias programas.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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