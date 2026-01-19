Liūdna žinia: mirė gydytoja Nijolė Stanaitytė

N. Stanaitytė – viena svarbiausių Lietuvos nefrologijos ir dializės medicinos pradininkių, gydytoja, kuriai gilią pagarbą jautė pacientai ir kolegos.
Kaip skelbė asociacija „Gyvastis“, gydytoja N. Stanaitytė buvo viena iš hemodializės pradininkių Lietuvoje – 1969 m. ji pirmą kartą šalyje atliko hemodializės procedūrą pacientui, sergančiam lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu, ir taip atvėrė kelią naujoms gydymo galimybėms sunkiai sergantiems žmonėms.
Ilgus metus ji vadovavo Hemodializės skyriui, įkurtam 1978 m. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (tuomet Antakalnio ligoninėje), skirdama savo žinias, energiją ir rūpestį ligoniams iš visos Lietuvos.
Gydytoja N. Stanaitytė dalyvavo ir pirmųjų transplantacijų komandose ir glaudžiai dirbo su kolegomis, tokiais kaip profesorius Balys Dainys, kuris kartu su ja ir kitais medikais rodė iniciatyvą sukurti donorystės ir transplantacijos sistemą Lietuvoje.
„Jos kolegos prisimena ją kaip nuoširdžią, pasiruošusią padėti ir pacientams besąlygiškai atsidavusią gydytoją, kurios darbas padėjo gelbėti dešimtis gyvybių ir įtvirtinti nefrologijos bei transplantacijos medicinos vietą Lietuvoje.
Jos indėlis bus ilgai minimas medicinos bendruomenėje, o šiltas prisiminimas apie jos rūpestingumą ir profesionalumą liks visų, kuriems ji padėjo, atmintyje“, – rašoma pranešime.
