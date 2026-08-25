Likote be elektros? Jokiais būdais nedarykite šios klaidos

Parduotuvėje svarbiausia – ne tik galiojimo data
Pirkėjams ypač atidžiai reikėtų vertinti šaldytus ir greitai gendančius produktus. Pastarųjų tinkamumo vartoti terminas nurodomas „Tinka vartoti iki... (data)“.
Renkantis šaldytą maistą:
- nepirkite produkto, jei pakuotėje matyti didelių ledo sankaupų ar susidaręs vientisas ledo „luitas“;
- atkreipkite dėmesį, ar produktas nesulipęs į vientisą masę, nėra suminkštėjęs ir ar jo pakuotė – deformuota ar pažeista;
- tokie požymiai gali rodyti, kad produktas buvo atšilęs ir vėliau vėl užšaldytas.
Renkantis šaldomas prekes, tokias kaip mėsa, žuvis, pieno gaminiai, paruošti vartoti patiekalai, salotos ar konditerijos gaminiai su kremu, verta pasitikrinti jų laikymo temperatūrą. Jei vitrinoje esantis termometras nerodomas arba kyla abejonių dėl šaldymo sąlygų, vartotojas turi teisę paklausti pardavėjo.
Svarbu ir tai, kad vien išvaizda ar kvapas ne visada leidžia nustatyti, ar maistas saugus. Pavojingos bakterijos gali nesukelti pastebimų produkto skonio, kvapo ar spalvos pokyčių.
„Kvapas geras“ – dar nereiškia, kad maistas saugus. Patarimai vartotojams
Neatidarytas šaldytuvas tinkamą temperatūrą paprastai išlaiko apie 4 valandas. Kol nėra elektros, šaldytuvo ir šaldiklio dureles reikėtų varstyti kuo rečiau. Kuo daugiau šilto oro patenka į vidų, tuo greičiau kyla produktų temperatūra. Pilnas šaldiklis šaltį paprastai išlaiko ilgiau nei pustuštis.
Tačiau 4 valandų laikotarpis nereiškia, kad maisto produktus galima tiek laiko laikyti aukštesnėje, nei nurodė gamintojas, temperatūroje. Tai tik apytikris laikas, kurį neatidarytas šaldytuvas gali išlaikyti šaltį. Maisto saugą lemia faktinė produkto temperatūra ir laikas, kurį ji buvo viršyta.
Moksliniai tyrimai rodo, kad bakterijų dauginimosi greitis priklauso nuo produkto savybių, temperatūros ir laikymo trukmės – kuo temperatūra aukštesnė, tuo leistinas laikas trumpesnis.
Temperatūros pokyčiams ypač jautrūs greitai gendantys gyvūninės kilmės produktai – mėsa, paukštiena, žuvis, pienas ir pieno produktai, kiaušiniai bei paruoštas maistas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai primena, jeigu:
- produkto temperatūra trumpiau kaip 2 valandas buvo aukštesnė už gamintojo nurodytą didžiausią laikymo temperatūrą, produktą reikėtų nedelsiant vėl atšaldyti ir suvartoti kuo greičiau. Žalią mėsą, paukštieną, žuvį ar kiaušinių produktus prieš vartojimą būtina tinkamai termiškai apdoroti;
- nustatyta laikymo temperatūra buvo viršyta 2 valandas ar ilgiau, greitai gendantį produktą rekomenduojama išmesti. Kai maistas laikomas aplinkoje, kurios temperatūra aukštesnė kaip +32 °C, šis rekomendacinis laikas sutrumpėja iki 1 valandos;
- nežinoma, kiek laiko buvo viršyta nustatyta temperatūra, saugiausia produkto nevartoti.
Maisto higienos taisyklės numato, kad šalčio grandinė turi būti užtikrinama, tačiau tam tikrais praktiniais atvejais trumpalaikiai temperatūros nukrypimai gali būti toleruojami, jeigu jie nekelia pavojaus sveikatai.
Ar galima maistą pakartotinai užšaldyti?
Atšilusio maisto pakartotinai užšaldyti nereikėtų. Išimtis gali būti taikoma, jeigu produkte dar yra ledo kristalų arba išmatuota jo temperatūra neviršija +4 °C. Tokį produktą galima pakartotinai užšaldyti arba nedelsiant tinkamai termiškai apdoroti, tačiau jo kokybė gali suprastėti. Nerekomenduojama maisto ragauti vien tam, kad būtų nustatyta, ar jis dar tinkamas vartoti. Kilus abejonių, saugiausia produktą išmesti.
Maisto tvarkymo subjektai privalo užtikrinti šalčio grandinę. Trumpalaikiai temperatūros nukrypimai gali būti vertinami tik atsižvelgiant į faktinę produkto temperatūrą, nukrypimo trukmę, produkto savybes ir galimą pavojų vartotojų sveikatai.
Vartotojo teisė – klausti
Jeigu parduotuvėje kyla įtarimų, kad produktai buvo laikomi netinkamomis sąlygomis, vartotojai neturėtų likti abejingi. Galima paprašyti darbuotojo paaiškinti, kaip buvo užtikrintas šaldymo režimas, ir pasitikslinti vitrinos temperatūrą.
Pastebėjus galimai nesaugius maisto produktus ar kitus maisto saugos pažeidimus prekybos vietoje, apie tai galima pranešti VMVT telefonu 1879 arba nemokamu telefonu +370 5 242 0108.
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