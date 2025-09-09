Lietuvoje – ryškus COVID-19 sergamumo šuolis: nauja atmaina plinta sparčiau

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje bendras susirgimų gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) skaičius padidėjo, tačiau išlieka panašus į praėjusių sezonų.
Bendras suminis sergamumo rodiklis Lietuvoje 2025 m. 36 sav. – 515 atv. 100 tūkst. gyventojų, o 2024 m. 36 sav. – 618 atv. 100 tūkst. gyventojų.
Nors didėja COVID-19 ligos atvejų (2025 m. 33 sav. – 473, o 34 sav. – 794, 35 sav. – 1143, 36 sav. - 1815), tačiau sergamumas yra mažesnis nei 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu (2024 m. 33 sav. – 1377, o 34 sav. – 2131, 35 sav. – 2216, 36 sav. – 2799).
Pasidomėjus, ar yra ligoninių, poliklinikų, kurios įsivedė ribojimus dėl infekcijos, NVSC teigė, kad tokios informacijos nerenka. „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas numatytas teisės aktuose – sergamumo pakilimo laikotarpiu, nesant paskelbtos epidemijos gydymo įstaigos gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus (pacientų srautų valdymas, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas, lankymo trukmės ar lankytojų skaičiaus ribojimas ir kt.). Esant paskelbtai epidemijai savivaldybėje ar šalies lygiu taikomos sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės (medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas, pacientų srautų atskyrimas lankymo ribojimas ir kt.)“, – rašoma atsakyme.
„Delfi“ pasiteiravo didžiųjų sveikatos įstaigų, ar pas juos planuojami kokie nors ribojimai. Kaip teigė VUL Santarų klinikos, nors pastarosiomis savaitėmis stebimas didesnis pacientų, sergančių COVID-19 infekcija, skaičius, dažniausiai jie gydytis išleidžiami į namus. „Šiuo metu specifinių ribojimų įstaigoje nesame įvedę, tačiau viršutinių kvėpavimo takų infekcijų valdymo planą esame parengę“, – teigė klinikos atstovai.
Pasidomėjus, kokia situacija pajūryje, Klaipėdos universiteto ligoninėje šiuo metu taip pat pastebimas šiek tiek išaugęs pacientų, sergančių koronavirusu, skaičius. „Infekcinių ligų klinikoje šiuo metu hospitalizuoti 5 asmenys. Pacientai vyresnio amžiaus, turintys gretutinių ligų. Šiuo metu ligoninėje papildomų ribojimų nėra įvesta, tačiau Infekcijų kontrolės tarnyba nuolat primena darbuotojams ir pacientams apie prevencines priemones, padedančias riboti gripo ar COVID-19 plitimą. Tai reguliarus rankų plovimas ar dezinfekavimas, tinkama kvėpavimo takų higiena, patalpų vėdinimas“, – rašoma atsakyme.
Sergamumo šuolis pastebimas
Panevėžio miesto poliklinikos direktorė Aurelija Petronienė patvirtina: pastarosiomis savaitėmis stebimas ryškus sergamumo augimas. Nors prasidėjus rudeniui įprastai atkeliauja ir įvairios peršalimo ligos, šįkart dominuoja koronavirusas.
„Stebime augantį sergamumą ir mes. Daugiausia atvejų – koronaviruso, – kalbėjo pirmadienį poliklinikos direktorė. – Todėl gyventojų norėtume paprašyti atsakingumo – jaučiant peršalimo ligų simptomus dėvėti veido kaukę, dažniau plauti ar dezinfekuoti rankas, vengti kontaktų su kitais žmonėmis.“
Kiek dabartinė atmaina pavojinga, anot A. Petronienės, priklauso tik nuo individualių kiekvieno žmogaus imuniteto savybių. Visgi, nors sergama kiek lengvesnėmis formomis, užkrečiamumas padidėjo.
Dažniausi viruso požymiai – gerklės skausmas, kosulys, taip pat nosies užgulimas, sloga. Galimas didesnis nuovargis, raumenų ar galvos skausmas. Dalis susirgusiųjų skundžiasi karščiavimu, bet neretai temperatūra nepakyla aukščiau įprastinės. Kai kuriems pacientams galimas laikinas skonio ar kvapo susilpnėjimas.
„Palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek lengvesnės ligos formos, bet užsikrėtimų tikrai daug, – pabrėžia A. Petronienė. – Kasdien stebime ir vis didesnį sergančiųjų skaičių. Nebūtų galima išskirti nė vienos grupės – serga ir vaikai, ir senjorai.“
Poliklinikos direktorės teigimu, susirūpinti reikėtų ne tik dėl sparčiai didėjančio sergamumo COVID-19, bet ir dėl prasidedančio gripo sezono. „Pernai žmonės neskubėjo skiepytis, bet kas pavėlavo, labai sunkiai sirgo gripu“, – įspėja Aurelija Petronienė.
Gydo nuotoliu
Poliklinikos direktorės teigimu, praėjusį savaitgalį Panevėžys šventė savo gimtadienį, buvo daug masinių renginių, tad, tikėtina, sergamumas dar labiau išaugs, nors koronavirusas labiau linkęs plisti uždarose patalpose.
Pajutus peršalimo ligos požymius A. Petronienė pataria būtinai skambinti į registratūrą ir susitarti dėl koronaviruso testo. Jeigu atsakymas neigiamas, paskiriamas vizitas pas gydytoją. Gavus teigiamą atsakymą, paskiriama gydytojo konsultacija nuotoliu – nebent apžiūra būtina esant sunkesnei būklei.
„Dažnu atveju simptomai yra lengvi, tad gydymą galima paskirti ir nuotoliu“, – patikina A. Petronienė. Be to, sako direktorė, norisi kuo mažiau kontaktų su ligoniais. „Juk tuose pačiuose koridoriuose pas gydytojus laukia vaikai, pagyvenę ar lėtinėmis ligomis sergantys asmenys, nėščiosios“, – primena medikė.
Kaukės gydymo įstaigoje, anot jos vadovės, kol kas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tikimasi, kad pacientai patys bus sąmoningi ir, jeigu jaučia aiškius peršalimo ligos simptomus, uždarose patalpose jas dėvės. „Kaukės, kad ir kaip žmonės jų nemėgtų, yra viena veiksmingiausių profilaktikos priemonių“, – pabrėžia A. Petronienė.
Laukia skiepų
Poliklinikos direktorės teigimu, turime kalbėti ne tik apie sparčiai didėjantį sergamumą COVID-19, bet ir apie beprasidedantį gripo sezoną. Pernai taip pat buvo gana šiltas ruduo, tad žmonės neskubėjo skiepytis, tad nespėjo įgyti imuniteto ir labai sunkiai sirgo gripu.
Jau rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje gydymo įstaigą turėtų pasiekti gripo vakcinos, todėl gyventojai, ypač rizikos grupių asmenys, turėtų ilgai nedelsti ir pasiskiepyti. Paskubėti medikai pataria senjorams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis, taip pat vaikams nuo 2 iki 7 metų bei besilaukiančioms moterims – visoms šioms grupėms skiepas yra nemokamas.
„Skatiname gyventojus nelaukti iki paskutinės minutės, – įspėjo A. Petronienė. – Pernai žmonės neskubėjo skiepytis, bet kas pavėlavo, labai sunkiai sirgo gripu. Šįkart vakcinų užsakėme daugiau, tad turėtų užtekti visiems norintiesiems.“
Šiuo metu gana aktyviai žmonės skiepijasi ir nuo koronaviruso, teko net papildomai užsakyti vakcinų. Skirtingai nei gripo vakcina, nuo koronaviruso galima nemokamai pasiskiepyti visoms amžiaus grupėms, net ir ne poliklinikos pacientams. „Koronaviruso atmainų yra daug, bet vakcina apsaugo nuo sunkios ligos formos“, – akcentavo A. Petronienė.
Nauji rekordai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, praėjusią savaitę Panevėžio mieste registruoti trys gripo atvejai, ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų – 409, rajone – 149. Oficialiai registruotų COVID-19 atvejų mieste – 40, rajone – 16. Tiesa, dalis visų atvejų į statistiką nepatenka – jau ne pirmi metai, kai mokyklas lankančių vaikų tėvai patys gali pateisinti penkias dienas per mėnesį dėl ligos.
Taip pat dalis dirbančiųjų gali dirbti nuotoliu, tad esant lengvai ligos formai gydosi patys. Juro vaistinės vaistininkas Juras Kirkus teigė, kad pirmadienį pardavė rekordinį kiekį testų nuo koronaviruso, o tai rodo, kad susirgimų sparčiai daugėja.
„Pirmadienį pardaviau COVID-19 testų tiek, kiek nepardaviau per visą vasarą“, – konstatavo J. Kirkus. Kartu su testais, vaistininko teigimu, perkama ir vaistų nuo gerklės skausmo, slogos. „Po ilgos pertraukos itin paklausia preke tapo ir kaukės. Kadangi kitapus gatvės Infekcinių ligų klinika, iš ateinančių klientų girdėjau, kad be kaukės lankytojai neįleidžiami“, – pasakojo J. Kirkus.
Anot jo, nors orai nėra labai palankūs virusams plisti, masiniai pastarųjų dienų renginiai mieste galėjo tapti puikia terpe dalintis ne tik šventinėmis nuotaikomis, bet ir virusais. „Minioje užtenka kelių sergančiųjų, kad virusas sparčiai išplistų, – sako J. Kirkus. – Tad kokia sergamumo situacija, labai greitai pamatysime. Gerai, kad naujoji atmaina sveikiems žmonėms nėra pavojinga. Bet itin saugotis reikėtų onkologiniams ligoniams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis ar tiems, kurių silpnas imunitetas. Todėl ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas higienai – rankų plovimui, o kai kuriais atvejais – ir kaukių dėvėjimui.“
