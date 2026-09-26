Lietuvoje prasideda antroji erkių aktyvumo banga

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė sako, kad po pavasarinio maitinimosi erkės pereina į kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti.
„Jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia apie 5–7 laipsnius šilumos ir daugiau. Todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje grybaudami, uogaudami ar tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių“, – pranešime cituojama M. Žygutienė.
NVSC duomenimis, per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų keturi baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir trys mirtys.
Laimo ligos šiemet taip pat mažiau – iš viso registruoti 8 164 atvejai, kai pernai jų skaičius siekė 10 017.
Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Pasiskiepyti nuo šios ligos rekomenduojama visiems, o ypač tiems, kurie dažnai laiką leidžia gamtoje.
Asmenys skiepijami pagal įprastinę arba pagreitintą schemą. Anot NVSC, taikant įprastinę schemą, pirmosios dvi dozės skiriamos 1–3 mėnesių intervalu, o tolesnių dozių intervalai priklauso nuo konkrečios vakcinos gamintojo rekomendacijų.
Nurodoma, kad jau po trijų dozių susidaro patikima apsauga, kuriai palaikyti vėliau reikalingos sustiprinamosios dozės.
Valstybės lėšomis nuo erkinio encefalito gali skiepytis 50–60 metų gyventojai. Kiti gali pasiskiepyti savo lėšomis gydymo ar kitoje skiepijimo paslaugas teikiančioje įstaigoje.
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