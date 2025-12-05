Lietuvoje pradėtas taikyti naujas prostatos vėžio gydymo metodas

Radioaktyvus vaistas tiksliai suranda vėžio išplitimo vietas, prie jų prisijungia ir, veikdamas radioaktyvumu, sunaikina vėžines ląsteles. Sveiki audiniai šio gydymo metu paveikiami labai mažai, todėl šalutinis vaisto poveikis yra nedidelis.
„Ši terapija suteikia galimybę pacientams, kurie jau išbandė kelias įprasto gydymo eiles ir kuriems kiti metodai nebėra veiksmingi, kontroliuoti ligą sunaikinant vėžio metastazes. Vaistas pasiekia naviką, prisitvirtina jo vietoje ir veikia tiksliai ten, kur yra liga – taip sunaikinamas navikinis audinys, maksimaliai tausojant sveikus audinius. Metodas veiksmingas net tada, kai kiti gydymo būdai jau išnaudoti, todėl daugeliui pacientų tampa realia paskutine gydymo viltimi“, – sako prof. D. Vajauskas.
Jis priduria, kad tokios inovacijos įmanomos tik glaudžiai bendradarbiaujant daugiadalykei komandai – gydytojams, medicinos fizikams, radiochemikams, radiologijos technologams. Komandinis darbas užtikrina ne tik gydymo efektyvumą, bet ir saugumą pacientui bei personalui.
Radioligandų terapija paremta teranostikos principu – „gydau tai, ką matau“. Prieš taikant šį metodą pacientui atliekamas pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimas su prostatos specifiniu membranos antigenu (PSMA), kuris leidžia tiksliai nustatyti ligos išplitimą ir įvertinti, ar naviko židiniuose yra pakankamas PSMA receptorių kiekis.
Ši informacija padeda nuspręsti, ar pacientas gali būti gydomas radioligandais ir ar tikėtinas geras gydymo rezultatas.
Jei naviko audinyje nustatoma pakankamai daug „prisijungimo vietų“ (receptorių), radioligandų terapijos radioaktyvus vaistas lengvai randa ligos židinius, dideliu kiekiu prisitvirtina prie vėžinių ląstelių ir jas sunaikina – būtent radioaktyvioji vaisto dalis suteikia pagrindinį gydomąjį poveikį.
Kauno klinikose jau sukaupta reikšminga patirtis taikant panašaus principo terapijas. Pagal ankstyvojo prieinamumo programą Branduolinės medicinos skyrius turėjo galimybę taikyti peptidų receptorių radionuklidinę terapiją pacientams, sergantiems neuroendokrininiais navikais (tai iš hormonų gaminančių ląstelių kilę augliai, galintys plisti į kitas kūno vietas).
2020–2021 metais šie pacientai buvo sėkmingai gydyti, o rezultatai parodė, kad tokio tipo terapijos gali būti itin veiksmingos. Visi šie metodai paremti tuo pačiu principu – radioaktyvų vaistą tiksliai nukreipti į naviko židinį ir būtent ten sukelti terapinį efektą.
Kasmet Lietuvoje diagnozuojama apie 3 tūkst. naujų prostatos vėžio atvejų. Europoje ši liga išlieka viena dažniausių – per metus nustatoma apie 330 tūkst. naujų susirgimų.
Per pastarąjį dešimtmetį prostatos vėžio diagnostika Lietuvoje tapo tikslesnė ir labiau individualizuota, o pažangūs vaizdinimo metodai leidžia aiškiai nustatyti, kuriems pacientams būtinas aktyvus gydymas, o kuriuos galima tiesiog stebėti.
Radioligandų terapijos įdiegimas Kauno klinikose atveria naujas galimybes tiems, kuriems tradiciniai gydymo būdai jau nebepadeda.
„Siekiame nuosekliai diegti pažangius diagnostikos ir gydymo metodus, galinčius pagerinti mūsų pacientų sveikatą ir jų gyvenimo kokybę. Mūsų tikslas – kad inovacijos virstų realiais rezultatais pacientų sveikatai ir gyvenimo kokybei“, – pabrėžia prof. D. Vajauskas.
