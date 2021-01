Lietuvoje jau atlikta 1,66 mln. COVID-19 tyrimų

Šalyje testavimo dėl koronaviruso infekcijos apimtys per 7 praėjusias paras siekė 67967 ir 22,40 proc. tyrimų atvejais gauti teigiami atsakymai. Tačiau, lyginant su buvusiu prieš savaitę naujai patvirtintų atvejų skaičiumi, dabartinis yra 15,1 proc. mažesnis. Tad jau matomos COVID-19 situacijos stabilizavimo tendencijos.

Tačiau oficialioji statistika jau kelias pastarąsias dienas neskelbia, kiek žmonių Lietuvoje (ar atskirose jos savivaldybėse) iki šiol iš tikrųjų tapo koronaviruso infekcijos aukomis ar užsikrėtę mirė dėl kitų ligų. Neabejotina, kad mirusiųjų bus priskaičiuota gerokai daugiau nei baigiantis 2020-iesiems, nes Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai, primena ELTA, vis praneša aptikę tai tiek, tai dar daugiau „neapskaitytų mirčių“, tiksliau, duomenų, pasimetusių tarp daugybės juos tvarkančių žinybų.

Kauno miesto savivaldybė antradienį paskelbė, kad jau 9081 gyventojas yra pasveikęs nuo COVID-19 ligos, o 6534 ja tebeserga. Vakar mieste nustatyti 135 nauji užsikrėtimo atvejai. Per 14 pastarųjų dienų – 1091,4 atv., tenkančio 100 tūkst. gyventojų. Pagal pastarąjį sergamumo rodiklį Kauno miestas savivaldybių sąraše šiuo metu yra 27-as. Kauno rajonas – 31-as (1020,5 atv.).

Didesnis santykinis sergamumo santykis Vilniaus rajoną kilstelėjo į 10-ąją savivaldybių sąrašo vietą (1440,9 atv.), Vilniaus miestą – į 11-ą (1405,2 atv.). Klaipėda šiame sąraše yra 18-a (1215,2 atv.), Panevėžys – 6-as (1569,5 atv.), Šiaulių miestas – 23-ias (1120,1 atv.).

Alytus vis dar tebelieka Lietuvos antirekordininku, nes šiame mieste per pastarąsias dvi savaites 100 tūkst. gyventojų nustatyta 2086,4 naujo COVID-19 atvejo. Neringa pagal sergamumą sudarytame, pradedant didžiausiu, 60-ies šalies savivaldybių sąraše įrašyta pačioje pabaigoje (424,9 atv.). Tokių savivaldybių, kuriose santykinis sergamumo rodiklis nesiekia 1000 atvejų Lietuvoje jau turime 25.

Statistikos departamento skelbiamose antradienį lentelėse laikinai nenurodomi ir nuo koronaviruso infekcijos pasveikusių atskirose savivaldybėse gyventojų skaičiai. Tačiau teigiama, kad vakar atlikti 10138 tyrimai (iš viso – daugiau nei 1,66 mln.), neištirti liko 1844 ėminiai. Teigiamų tyrimų dalis vis dar nemaža ir pagal 7 dienų duomenis sudaro 22,4 proc.

Per 50 proc. tyrimų teigiami atsakymai gauti Birštone, per 40 proc. – Panevėžio bei Alytaus rajonuose. Gerokai mažesnė teigiamų tyrimų dalis (po keliolika procentų) per 7 dienas patvirtinta Šiauliuose, Neringoje, Šilalėje, Skuode, Kaune ir kitose Lietuvos savivaldybėse.