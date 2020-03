Londono lietuvis įtaria, kad užsikrėtė koronavirusu: pagalbos sulaukti nepavyksta

Aštrus gerklės skausmas, galvos svaigimas, kartais visą kūną išpilantis prakaitas, temperatūros svyravimai, pasikartojantis diegimas plaučių ir krūtinės srityse, akys, apgaubtos tarsi papildomu apvalkalu bei pajuodę paakiai – tokią būseną pastarosiomis dienomis teigia juntantis Didžiojoje Britanijoje gyvenantis tautietis.

Serga jau šeštą dieną

„Mes sergame abu, mano žmona jaučiasi geriau, nors dieną ją vis dar kamuoja silpnumas, o aš jaučiuosi prasčiau nei vakar – man labai silpna. Gera žinia tik ta, kad kol kas nejuntu spaudimo ir skausmo plaučiuose, kuris kamavo anksčiau. Vakar buvo geriau nei užvakar. Sergame jau šeštą dieną. Man ir žmonai pasireiškiantys simptomai skiriasi – jos savijauta suprastėja apie vidurdienį, o aš blogiausiai jaučiuosi apie 17 val. Pastoviai svyruoja kūno temperatūra – pakyla iki 37.5 laipsnių arba nukrenta iki 36 laipsnių ar dar žemesnės, ypač naktimis. Rytais, nors išsimiegame pakankamai gerai, jaučiamės silpnai“, – atviravo portalo žurnalistų trečiadienį kalbintas Tautvydas.

Pirmoji blogai pasijuto žmona

Pasak jo, praėjusios savaitės antradienį pirmoji ligos simptomus pajuto žmona – svaigo galva ir kamavo būsena panaši į peršalimą. Po dviejų parų jaunas vyras taip pat pasijuto prastai – kūną išmušė šaltas prakaitas, buvo silpna.

„Iš pradžių į tai numojau ranka galvodamas, kad taip yra todėl, kad per šiltai apsirengiau. Tačiau, kai abiem sveikata suprastėdavo beveik tuo pačiu metu, ėmėme įtarti, kad tikriausiai sergame koronavirusu“, – prisiminė lietuvis.

Būklę vertino telefonu

Iki šiol tautietis sakė su Didžiosios Britanijos medikais skubios pagalbos telefonu kalbėjęs tris kartus – pirmą kartą skambino pajutęs, kad streikuoja kairysis jo plautis – tapo sunku įkvėpti oro.

„Labai dėl to išsigandau, apėmė panika. Griebiau telefono ragelį ir skambinau gydytojams. Kol kitoje laido pusėje išgirdau specialisto balsą, praėjo maždaug pusvalandis nuo kantraus laukimo pradžios. Per tą laiką šiek tiek nusiraminau. Kai pirminė įtampa nuslūgo, įkvėpti tapo lengviau. Su manimi kalbėję medikai pirmiausiai paklausė, kodėl jiems skambinu, pasakiau, jog įtariame, kad esame užsikrėtę koronavirusu. Tada suskubo sužinoti gyvenamosios vietos adresą, amžių, klausė, ar nesergu plaučių ir kitomis riziką keliančiomis ligomis. Viso pokalbio metu stengiausi išlikti ramus, nes jei būčiau kalbėjęs pakeltu tonu, man trūktų oro. Kaip dabar spėju, ramybė mano balse gydytojams tikriausiai sukėlė iliuziją, kad man nieko nėra ir jiems skambinu be reikalo. Telefonu įvertinę mano būklę pasakė, kad ji nėra kritinė ir rekomendavo likti namuose, izoliuotis bei pažadėjo paskambinti po 90 minučių ir įvertinti situaciją dar kartą“, – sakė Tautvydas.

Testą atlieka ne visiems

Paklaustas, ar su juo bendravę gydytojai pasiūlė atlikti testą, patvirtinsiantį ar paneigsiantį įtariamą susirgimą koronavirusu, jaunas vyras išliko atviras – jei nesi kritinės būsenos, tokio pobūdžio testo Didžiojoje Britanijoje medikai atlikti neskuba. Pirmenybė esą teikiama tiems pacientams, kurie skubos tvarka atvežami į ligoninę.

Jaučiausi taip lyg mano burna būtų užsiūta, viena nosies šnervė užkimšta, o kita – kamuojama slogos. Mėginau nusiraminti atsigulęs ant žemės, bet kvėpavau apimtas didelės baimės, kad netrukus gali užsikimšti ir kita nosies šnervė.

„Jei situacija šalyje nebūtų tokia kebli, nes šiuo metu užpildytos visos čia esančios gydymo įstaigos, esu įsitikinęs, mane tikrai apžiūrėtų medikai. Tačiau iš to, ką matau artimiausiose gatvėse, sprendžiu, kad žmonių, kurių būklė yra dar prastesnė nei mūsų, kurie galbūt nė nebegali savarankiškai kvėpuoti ir yra prijungti prie specialių aparatų, yra be galo daug. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai su įjungtais švyturėliais pravažiuoja maždaug kas penkias minutes“, – realią šių dienų situaciją viename iš Londono miestelių apibūdino Tautvydas.

Gulėjo ant grindų bijodamas įkvėpti oro

Po pirmojo skambučio skubios pagalbos telefonu, į gydytojus maždaug po paros šeimai teko kreiptis vėl, tada, kai apie vidurdienį žmonai užėmė krūtinę ir sutriko kvėpavimas. Tačiau atplieskus langus, situacija netrukus pagerėjo. Bet tos pačios dienos vakarą, po vakarienės, pašnekovas pasakojo ėmęs smarkiai kosėti, išspjaudamas sekretą, pasišalinusį iš plaučių.

„Būdamas vonios kambaryje kosėjau iš visų jėgų ir pajutau lyg per dešinįjį plautį būtų perėjęs žaibas. Tuo metu kairysis mano plautis taip pat dar nebuvo visiškai atsistatęs, kvėpavau sunkiai. Jaučiausi taip lyg mano burna būtų užsiūta, viena nosies šnervė užkimšta, o kita – kamuojama slogos. Mėginau nusiraminti atsigulęs ant ant grindų, bet kvėpavau apimtas didelės baimės, kad netrukus gali užsikimšti ir kita nosies šnervė“, – atviravo lietuvis ir pridūrė, kad net ir paskambinus medikams antrą kartą, būklė nebuvo įvertinta kaip kritinė, todėl pagalbos nesulaukta.

Keistai atrodančios akys ir juodi ratilai

Dabar, kai jiedviem su žmona ligos simptomai juntami mažiau intensyviai, prieš kelias dienas mįslę užminę jų nė metukų neturinti dukrytė. Mažylė esą ėmė stipriai kosėti ir čiaudėti. Taip pat dažniau nei įpratusi, miegoti dienos metu.

„Antradienį dukra pradėjo kosėti ir čiaudėti, tai tęsiasi iki šiol. Jos paakiuose ėmė ryškėti nežymūs pajuodimai, o akys, atrodo taip lyg būtų apgaubtos papildomu stikliniu lęšiuku. Visa tai pastebiu ir mūsų su žmona veiduose ir akyse, žvelgiant iš profilio, matosi keistai apgaubtos akys. Esame išsigandę dėl dukters. Tikimės, jog jai nepablogės“, – emocijų neslėpė jaunas vyras.

Iki šiol organizuojami renginiai

Paklaustas apie požiūrį į koronaviruso atvejus Didžiojoje Britanijoje, Tautvydas sakė, jog tenykštė valdžia vadovaujasi įdomia strategija, kuria, atrodytų, siekiama susargdinti visus ten gyvenančius žmones, kad greičiau būtų įgautas imuniteto atsparumas šiai naujai infekcijai.

„Šiomis dienomis vaikams vis dar leidžiama eiti į mokyklą. Remiantis statistika, vaikai šia liga suserga, tačiau junta netokius sunkius simptomus. Įdomu tai, kad prieš maždaug porą dienų Londone buvo organizuojamas maratono bėgimas. Jame bėgo virš šimto žmonių. Manau, kad valdžios strategija – skatinti pirmiausia susirgti sveikiausius žmones – tuos, kurie turi mažiausią komplikacijų ir sunkių simptomų riziką, kad vėliau šie galėtų padėti tiems, kurie atsiduria didesnėse rizikos grupėse“, – svarstė pašnekovas.

Statistika kelia abejones

Tautvydas negailėjo aštrių žodžių ir vietiniams gyventojams pateikiamų statistikų sudarytojams – esą ten pateikiami skaičiai, kad šiuo metu koronavirusu serga daugiau kaip 1000 žmonių, o mirė apie 50 – visiškai neatitinka realybės.

„Čia yra daugybė tokių, kurie ignoruoja ligos egzistavimą. Vakar mačiau garbaus amžiaus porą, kurie ėjo gatve vedžiodami šunį. Jie yra aukščiausioje rizikos grupėje. Praėjusį ketvirtadienį dar prieš pasijusdamas blogai ir ruošdamasis vykti į darbą, paskambinęs vadovui pasakiau, kad atvyksiu valanda anksčiau, nes noriu nueiti į parduotuvę nupirkti dukrai pieno mišinėlių. Be jų dar nupirkau ir daugiau produktų – kiekvienoje rankoje nešiausi po maišą, mane pamatę vietiniai žmonės žvelgė kaip į kvailį. Tačiau pastebiu, kad jau dabar imamas suprasti esamos situacijos rimtumas – virtualiuose forumuose mamos skundžiasi, kad serga ne tik jos, bet ir vaikai. Bet, nepaisant to, visi gyventojai pasitiki valstybės pasiūlyta strategija – tiki, kad persirgs ir viskas bus gerai“, – pasakojo lietuvis.

Todėl gyvenimas šioje svečioje šalyje esą yra sustojęs tik iš dalies. Viskas čia iki šiol tėra tik rekomendacinio lygio – važinėja viešasis transportas, dirba parduotuvės. Tautvydas užsiminė, jog gydymo įstaigos neskuba atšaukti ir vizitų. Pavyzdžiui, besilaukianti jo draugo žmona kitą savaitę turės vykti atlikti tyrimo ultragarsu.

„Atrodytų, kad nėra rizikos – nors visi čia ir serga“, – kritikos Didžiojoje Britanijoje vykdomai politikai koronaviruso klausimu negailėjo jaunas vyras.