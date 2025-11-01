Lietuviai vaistams išleidžia rekordinę sumą

Bronius nusipirko pilną maišelį vaistų, bet jų užteks vos dviem savaitėms.
„Antibiotikų dviejų rūšių, visko yra, reikia rimtai pasigydyti“, – pasakojo Bronius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vienas vizitas į vaistinę Broniui kainavo beveik 70 eurų.
„Manau, jei nesirgtume, nepirktume ir vaistų“, – pridūrė Bronius.
Peršalimas, lėtinės ligos, infekcijos ar tiesiog imuniteto stiprinimas – lietuvių išlaidos vaistams vienam žmogui sudaro apie 20 proc. visų išlaidų.
„Išleidžiame daugiau nei 900 mln. eurų per metus būtent vaistinėse, o dar apie 500 mln. sumoka valstybė už kompensuojamus vaistus. Tai – labai dideli skaičiai“, – aiškino sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Naujausias tyrimas rodo, kad vien per šių metų rugsėjį gyventojai vaistinėse paliko daugiau nei 84 mln. eurų. Vienam žmogui per mėnesį tai sudaro apie 29 eurus.
„Lyginant 2023 ir 2024 metus, pacientų išlaidos vaistams išaugo 5 proc., o valstybės biudžetas, skirtas kompensuojamiems vaistams ir kitoms priemonėms, didėjo per 12 proc.“, – teigė Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyriaus vedėja Ieva Tinterė.
Ministerijos vertinimu, džiaugtis nėra kuo.
„Išgyvenamumas ar geresni sveikatos rodikliai nuo augančių lėšų negerėja“, – konstatavo I. Tinterė.
Specialistų vertinimu, tokie skaičiai rodo, kad vaistus ir kitus preparatus lietuviai dažnai vartoja neatsakingai ir užsiima savigyda.
„Mano kaimynei labai padėjo – rekomendavo, davė vieną ar kitą tabletę, norėjau to vaisto“, – pasakojo „Gintarinės“ vaistinės vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Didžioji dalis pinigų išleidžiama nereceptiniams vaistams. Vien maisto papildams pernai lietuviai išleido 175 mln. eurų.
„Vartojame iki 40 proc. daugiau nei latviai ir estai“, – teigė D. Naumovas.
Vartojame iki 40 proc. daugiau nei latviai ir estai
„Vien pasižiūrėjus televizorių, didžioji dalis reklamų – vaistinių“, – pastebėjo moteris.
Lietuviai, anot viceministro, vis dar linkę tikėti kaimynais ir draugais, o vaistininkų ar gydytojų rekomendacijas pamiršta.
„Jei kaimynui padėjo dilgėlių ekstraktas, nebūtinai jis padės ir jums nuo vėžio“, – sakė D. Naumovas.
„Žinant „Google“, dirbtinį intelektą – tikrai visi labai gražiai pasiskaito ir nusistato sau ligas“, – pasakojo moteris.
„Visą laiką nepertraukiant geriu magnį. Bet ligos nekimba, ačiū Dievui. Visa informacija internete – jokių problemų, ten galima viską surasti“, – sakė kita.
„Kur tu pakliūsi pas gydytoją? Reikia užsiimti savigyda“, – teigė dar viena moteris.
„Jeigu sergi ir priėmimas po dviejų mėnesių, tai žmonės bijo, nelaukia, bijo, kad pablogės, pradeda gydytis patys“, – sakė moteris.
Prisipirkus vaistų, daug tenka ir išmesti. Į vaistines nesuvartotų preparatų žmonės atneša maišais. Vien pernai – 35 tonos.
„Kai nuperkam vaistą – taigi keli gramai yra, kelios tabletės, keli gramai, tai tonos – labai didžiuliai skaičiai“, – komentavo D. Naumovas.
„Pasitaiko, deja, ir neatsakingai vartojamų antibiotikų – kursą pabaigė anksčiau, likutį atnešė naikinimui“, – aiškino „Gintarinės“ vaistinės vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Valstybė kompensuoja per 600 skirtingų veikliųjų medžiagų, bet net ir nemokamo vaisto pakuotės žmonės dažnai neatidaro.
„Dažnai girdime tokį pasakymą: išsirašiau, atsiėmiau tam, kad gydytoja nesupyktų. Pažiūrėtų, kad vartoju, nors faktiškai jų nevartoju“, – kalbėjo I. Tinterė.
Tai dar tik diskusijos, bet ateityje, jei statistika tik blogės, gali tekti gyventojus drausminti.
„Su buteliais ir taromatais turime 10 centų užstatą – jau gaila išmesti tą butelį“, – pastebėjo D. Naumovas.
Panašų modelį būtų galima taikyti ir tuo atveju, jei vaistas kompensuojamas 100 procentų.
„Jei reikėtų sumokėti kelis centus ar keliasdešimt centų, vis tiek sąžinė neleistų utilizuoti toje pačioje vaistinėje“, – pridūrė D. Naumovas.
Ar didelės sumos – vien neatsakingo vartojimo pasekmė?
„Vaistai, palyginus, brangūs“, – sakė moteris.
Anot ministerijos, dalis vaistų Lietuvoje brangesni nei kitur Europoje.
„Gamintojams, ypač retesniems vaistams, kurie mažiau vartojami, mažiau apsimoka atvažiuoti į Lietuvą nei į didelę Lenkiją ar Vokietiją, dėl to mažosios šalys tikrai nukenčia“, – teigė D. Naumovas.
Vaistų gamintojams netrukus gali tekti mokėti papildomą mokestį už vaistų likučių nuotekų šalinimą. Našta, tikėtina, bus perkelta pirkėjams – dalies vaistų kainos po metų ar dvejų gali kilti ir aštuonis kartus.
Naujausi komentarai