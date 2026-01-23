 Lietuva stiprina pasirengimą biologinėms grėsmėms: įsigytos B raupų ir raupų vakcinos

2026-01-23 09:00 kauno.diena.lt inf.

2025 m. gruodžio 17 d. Lietuva, stiprindama strateginį pasirengimą, pasirašė sutartį su Danijos vakcinų gamintoja „Bavarian Nordic“ dėl MVA-BN® vakcinų, skirtų apsaugai nuo B raupų (angl. mpox) ir raupų (angl. smallpox), įsigijimo galimybės. Sutartis sudaryta įgyvendinant ES strateginį rezervą „rescEU“ ir vadovaujantis Europos Komisijos Sveikatos parengties ir reagavimo institucijos (HERA) sudaryta bendrojo pirkimo sutartimi, pasirašyta 20 ES valstybių narių vardu.

Pagal šią sutartį Lietuvai sudaryta galimybė prireikus įsigyti vakcinų dozių pagal iš anksto nustatytas bendras ES sąlygas, užtikrinant nepertraukiamą prieigą prie svarbių medicinos priemonių. Bendra Europos iniciatyva leidžia užtikrinti koordinuotą ir stabilų vakcinų tiekimą visoje ES. Pažymėtina, kad pagal pirkimo sutartį per ketverius metus gali būti įsigyta iki 8 mln. MVA-BN® vakcinos dozių.

Pavojingi patogenai: strateginė būtinybė didžiausioms grėsmėms suvaldyti

Pastarųjų metų tarptautinė patirtis leidžia patvirtinti, kad biologinės grėsmės gali kilti netikėtai. Užkrečiamųjų ligų protrūkiai per trumpą laiką gali sukelti didelį spaudimą sveikatos apsaugos sistemoms. Tokiose situacijose lemiamas veiksnys yra ne tik planavimas, bet ir pajėgumas laiku turėti reikalingas medicinos priemones bei užtikrinti greitą reagavimą.

Raupų šeimos virusai, įskaitant B raupus ir raupus, priskiriami prie didelį pavojų keliančių patogenų. MVA-BN® vakcina yra dvigubos paskirties priemonė, atliekanti esminį vaidmenį strateginiame pasirengime: ji reikalinga ne tik kovai su natūraliais protrūkiais, bet ir kaip apsaugos garantas sudėtingiausiais scenarijais, pavyzdžiui, tyčinio biologinio pavojaus arba didelio pavojaus patogenų atsinaujinimo atvejais. Strateginis atsargų kaupimas reikšmingai prisideda prie šalies nacionalinio saugumo stiprinimo ir gebėjimo neutralizuoti tokias didelio pavojaus grėsmes.

Lietuvos indėlis į ES strateginį rezervą „rescEU“

Sutarties sudarymas dėl galimybės įsigyti atsargas yra integruota platesnio strateginio pasirengimo dalis, įgyvendinama per ES strateginį rezervą „rescEU“. „rescEU“ yra ES civilinės saugos mechanizmo dalis ir apima centralizuotas strategines atsargas, skirtas greitam atsakui į didelio masto krizes, kai nacionalinių pajėgumų nepakanka. „rescEU“ atsargos apima priemones, skirtas reaguoti į cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio (ChBRB) pobūdžio incidentus. Šis mechanizmas jau buvo aktyvuotas daugiau nei 700 kartų.

Įgyvendinant rescEU projektą, Lietuvai suteikiama galimybė ne tik naudotis bendrais Europos sprendimais, bet ir prisidėti prie kitų Europos Sąjungos valstybių narių pasirengimo stiprinimo. Tikslinių rezervų formavimas ir dalyvavimas bendruose Europos pirkimuose didina valstybės gebėjimą greitai ir koordinuotai reaguoti į sveikatos grėsmes bei užtikrina efektyvų kritinių medicinos priemonių panaudojimą“, – teigė „rescEU“ projekto vadovė Raimonda Klimašauskaitė.

Lietuva yra aktyvi šio strateginio rezervo dalyvė. Šalyje įgyvendinamas ir palaikomas ambicingas „rescEU“ projektas, kuriuo kuriamas strateginių medicinos atsargų rezervas. Projektą Lietuvoje įgyvendina Ekstremalių sveikatai situacijų centras (ESSC). Įstaiga užtikrina, kad, aktyvavus pagalbos teikimą per ES Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą (ERCC), atsargos galėtų būti operatyviai, per dvylika valandų, paruoštos ir išsiųstos į krizės zonas visoje Europoje.

Europos Sąjungos finansuojamo strateginio rezervo „rescEU“ atsargos tapo vienu pagrindinių regiono pasirengimo instrumentų, leidžiančių valstybėms narėms greitai gauti būtinas priemones kritinėse situacijose. Sutarties dėl MVA-BN® vakcinų, skirtų apsaugai nuo B raupų ir raupų, įsigijimo galimybės pasirašymas yra svarbi bendrų Europos pastangų dalis, stiprinanti nacionalines ir bendras strategines atsargas ir didinanti Europos atsparumą ir visuomenės sveikatos saugumą.

