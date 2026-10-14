Laukiantiems gripo vakcinos – svarbi žinia

Orai vėsta, bet vieni, kol dar gali, sportuoja lauke, stiprina imunitetą, tačiau dalis iš rutinos iškrito – tad parkus keičia poliklinika.
„Sergančių yra pakankamai, maždaug 30–40 proc. ateina pacientų su ūminėmis peršalimo ir kvėpavimo takų ligomis“, – sakė Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Kad virusai siaučia, labai gerai pasijaučia, kai pradeda tuštėti klasės, darželių grupės ar kolektyvai.
„Šokių grupėje yra, kad serga, bet nežinau, ar gripas. Sako, sinusitas, čiaudo, ar gripas, negaliu pasakyti. Mūsų yra 20, o praėjusį kartą buvo aštuoni“, – pasakojo moteris.
„Nenuspėjamas dalykas, ryte gali čiaudėti, o vakare gali neatsikelti“, – sakė vyras.
O tie, kas jau nekyla iš lovos, galimai užsikrėtė gripu – tokių pastarąją savaitę arti šimto.
„Praeitą savaitę – 70 atvejų gripu, 154 COVID-19 ir per 15 tūkst. kitų kvėpavimo takų infekcijų“, – informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
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Tai nežymiai mažesnis sergamumas nei praėjusią savaitę, bet daugėja COVID-19 atvejų.
Keletas žmonių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje pateko ir į ligonines.
„Tris asmenis, kurie hospitalizuoti dėl COVID-19, ir du dėl gripo“, – teigė G. Gargasienė.
Laimei, kol kas nė vienam intensyviosios terapijos skyriaus neprireikė, tačiau tarp į ligonines patekusių pacientų yra ir mažytis vaikas, iki dvejų metų. Jam nustatytas COVID-19.
„Jeigu yra aukšta temperatūra, blogėja būklė, atvyksta į skubios pagalbos skyrių. Kūdikiai dažniausiai nebūna skiepyti ir šitas nebuvo skiepytas“, – aiškino Kauno ligoninės vaikų ligų gydytojas Darius Varaškevičius.
Sveikatos specialistai primena, kad kūdikius, ypač silpnesnės sveikatos, pasitarus su gydytoju, galima paskiepyti jau nuo 6 mėnesių. Skiepai ypač aktualūs ir senjorams.
Deja, pastarąją savaitę fiksuota ir šio sezono antroji mirtis nuo COVID-19 – žmogus pasiskiepyti nespėjo.
„Kauno apskrities gyventojas, vyresnis nei 90 metų, turėjo lėtinių ligų ir buvo neskiepytas, nes vakcina pasiekė gydymo įstaigą nuo rugsėjo pabaigos“, – komentavo G. Gargasienė.
Galbūt jau aišku, kada sulauksime ir vakcinų nuo gripo?
„Šiemet gripo vakcina vėluoja geru pusantro mėnesio“, – sakė G. Gargasienė.
„Negerai, pas mus ir taip daug ligų“, – teigė moteris.
„Blogai, nes mes patys išeiname iš tam tikro ritmo, tikėkimės, neužvėlins labai toli“, – sakė vyras.
Valstybinės ligonių kasos atsakymas: „Kol kas Valstybinės ligonių kasos perkamos gripo vakcinos dar nepasiekė Lietuvos, todėl jos nėra pristatytos sveikatos priežiūros įstaigoms. Kaip ir buvo skelbta anksčiau, rizikos grupėms skirtų vakcinų laukiama lapkritį.“
Ir kol valstybinė institucija visuomenei neatsako nieko konkrečiau – ar mėnesio pradžia, ar pabaiga, informacija dalijasi medikai.
„Visuomenės informacijos centras informavo, kad ji bus gauta maždaug lapkričio 15 d. Kai tik gausime vakciną, skiepijimo apimtys bus atidaromos maksimaliai“, – sakė I. Aleksa.
Mokamos vakcinos Lietuvą turėtų pasiekti anksčiau. Centro poliklinika turės jau spalio 26-ąją.
„Turėtų, turėtų ir visas Vilniaus didžiąsias poliklinikas tokiu pat laiku pasiekti“, – aiškino I. Aleksa.
Anot sergamumo stebėtojų, nors šis gripo sezonas jau nusinešė gyvybę, bendrai prasidėjo gerokai ramiau – sergančiųjų mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tad galbūt dabar ramesnė pradžia tarsi garantija, jog šį sezoną sirgsime mažiau ir lengviau?
„Pradžia nieko nepasako. Nieko, čia tiesiog pradžia“, – pabrėžė G. Gargasienė.
Praėjusį sezoną registruotas didžiausias mirtingumas nuo gripo per visą daugiametę stebėseną – mirė 86 žmonės.
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