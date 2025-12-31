Lemtinga klaida vardu alergija
Įsisiurbusios erkės perduota liga pakoregavo ir moters kasdienį gyvenimą, kuris liks paženklintas lėtinės Laimo ligos (boreliozės) diagnoze.
„Su ja gyvenu jau kokius trejus metus, gal ilgiau. Dabar viskas daugmaž gerai, tačiau, kiek žinau, visiškai išsigydyti neįmanoma. Pavyzdžiui, jei nusilptų imunitetas arba kuo nors susirgčiau, gali atsinaujinti ir ši liga, – aiškina pašnekovė. – Tad negaliu pasakyti, kad situaciją kaip nors kontroliuoju. Darau, kas įmanoma, stengiuosi, kiek įmanoma, neperšalti, nesusirgti ir nesilankyti tokiose vietose, kur daug žmonių, didesnė užsikrėtimo infekcijomis tikimybė. Žinoma, kažkiek žiūriu, ką valgau.“
Kaip ir nemažai kitų žmonių, iki susirgdama šia liga Renata manė, kad svarbiausia pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, o Laimo liga yra tokia, kai tiesiog išrašo antibiotikų, išgeri kursą vaistų ir jau esi sveikas. „Tačiau man ji buvo diagnozuota labai vėlai ir todėl tapo lėtinė, o tada iškrapštyti ją iš organizmo jau gerokai sudėtingiau“, – sako atlikėja.
Ir šiandien negaliu pasakyti, kad situaciją visiškai kontroliuoju.
Neįprasta dėmė ant kojos ir didžiulis skausmas – Renata iki šiol prisimena pirmuosius simptomus, privertusius suklusti ir ieškoti medicinos pagalbos.
„Kadangi buvo savaitgalis ir negalėjau kreiptis į savo šeimos gydytoją, nuvykau į ligoninės priimamąjį, pasakiau, kad kažkas įkando, bet nežinau, kas konkrečiai. Nuo didžiulės dėmės buvo pamėlusi kone visa blauzda. Tada man tiesiog paskyrė vaistų nuo alergijos. Tai buvo didžiausia klaida“, – lemtingą momentą įvardija pašnekovė.
Nuo tada moters savijauta ėmė sparčiai blogėti.
Skaudėjo ir sėdint, ir gulint
„Pirmiausia – alkūnės: taip skaudėjo sąnarius, kad net nežinojau, kur dėtis nei dieną, nei naktį. Kai kreipiausi į gydytoją, tą dėmę jau buvau ir primiršusi, nes buvo beveik išnykusi. Sako, gali būti koks peršalimas, gal tiesiog jautrūs sąnariai, – vargo kelių pradžią pamena R. Norvilė. – Jau po mėnesio – dar kažkas naujo: migreniniai, nugaros skausmai, paskui – tai skrandis, tai kepenys, tai inkstai, tai pradeda dantis skaudėti. Kreipiuosi į odontologą, padaro nuotrauką, sako: viskas gerai. Ilgainiui pradėjo darytis sunku išlipti iš lovos, iš pat ryto jausdavau tokį didžiulį nuovargį, lyg visą naktį būčiau kokį vagoną akmenų tampiusi.“
Anot pašnekovės, tuo metu kamavo tokie skausmai, kad būdavo sunku ne tik vaikščioti, bet ir sėdėti ar gulėti.
„Kas savaitę – vis kokio nors naujo organo liga. Pradėjau ieškoti visokių įmanomų ligų. Tiksliau, ne ligų – tiesiog norėjau surasti priežastį. Dariausi visus įmanomus tyrimus – nuo nemokamų iki mokamų. Medikai sako: „Idealūs tyrimai, ko jūs ieškote? Tai gal ne ten ieškoti reikia, o savo galvelėje?“ Ir ieškojau, nes pradėjo svaigti galva, ėmiau alpti. Pasidariau galvos tomografiją, ar nėra kokių nors auglių, bet ir toje mano galvelėje nieko nerado. Tik organizmas vis silpo, o gyvenimas darėsi nebepakeliamas“, – sako atlikėja.
Šiandien galima tik spėlioti, kaip būtų susiklostęs moters likimas, jei ne galiausiai blykstelėjęs įtarimas, kokia išties galėtų būti visų šių negalavimų virtinės priežastis.
Pravertė išsaugota nuotrauka
„Gal daugiau nei po pusės metų kreipiausi į savo šeimos gydytoją: sakau, jūs gi mane pažįstate, niekada neieškau ligų ir šiaip jau nebuvau iš tų labai sergančių, vadinasi, man tikrai kažkas negerai“, – regis, tuomet jau paskutinio šiaudo griebėsi Renata.
Laimė, moteris buvo išsaugojusi netrukus po įkandimo atsiradusios dėmės nuotrauką, kuri gydytojui ir pasufleravo Laimo ligos diagnozę. Vis dėlto ir nuo to momento laukęs kelias buvo nelengvas.
„Kai su siuntimu apsilankiau pas infektologą, šis išsišaipė tiesiogine to žodžio prasme: „Jokios čia Laimo ligos nėra ir nebuvo. Iš kur susigalvojote tokį dalyką?“ Nenoriu viešai minėti šio žmogaus pavardės, tačiau niekam nelinkėčiau patekti pas tokį specialistą, kuris net nosies nepakelia nuo savo raštų. Tačiau vėlgi, kas ieško, tas randa. Feisbuke aptikau Laimo ligos grupę, kur žmonės dalijasi įvairiausia patirtimi. Paaiškėjo, kad ir man buvo tokie patys simptomai“, – pasakoja Renata.
Pradėjau daryti visus įmanomus tyrimus - nuo nemokamų iki mokamų. Medikai sako: „Idealūs tyrimai, ko jūs ieškote? Tai gal ne ten ieškoti reikia, o savo galvelėje?"
Kadangi liga buvo gerokai pažengusi, tradicinių gydymo sprendimų ir priemonių nebepakako.
„Lietuvoje išgėriau kelis kursus antibiotikų ir man pasakė, kad daugiau niekuo negali padėti. Negalavimų šiek tiek sumažėjo, bet dar buvo likę daug simptomų, jaučiausi prastai. Norėjau ne tiesiog apsigydyti, o išsigydyti. Žinau save, žinau, kaip galiu, kaip noriu jaustis, ir kai kažkuri mergina iš tos pačios feisbuko grupės patarė važiuoti į Lenkiją ir kreiptis pagalbos ten, pagalvojau: gal pabandyti?“ – prisimena pašnekovė.
Delikatesas – duona su kava
Į kaimyninę šalį atlikėjai teko važiuoti ne kartą ir ne du.
„Išrašė vienų antibiotikų, antrų, trečių. Buvo atlikta daug įvairiausių tyrimų, ieškoma, kaip būtų galima suvaldyti mano ligą. Ačiū Dievui, suvaldė. Radau labai nuostabią gydytoją, kuriai iki šiol esu dėkinga. Ji man sudarė visą dietos racioną: ką galima, ko negalima valgyti, kaip vartoti vaistus ir vienus su kitais derinti, nes geriant dideles antibiotikų dozes gresia įvairių šalutinių poveikių“, – tęsia Renata.
Mitybos planas irgi buvo gana griežtas – jokių saldumynų, vaisių, duonos gaminių, grūdinių augalų. Kokius tris mėnesius laikiausi radikalios mitybos – tik mėsa, daržovės, tam tikri vitaminai ir daugiau nieko. Cukrus žudo vienus antibiotikus, pieno produktai – kitus. Toks užburtas ratas. Jei nori, kad viskas veiktų 100 proc., atitinkamai ir pasistenk. Ateina pirmadienis, pasidedu tas savo 22 ar kiek tablečių per dieną ir pradedu nuo šeštos ryto su visokiausiais papildais tarp jų, kad nesusigadinčiau ar skrandžio, ar virškinimo sistemos, ar kepenų, kasos. Sėdi mano šeima: kas bandelę kemša, kas šokoladą valgo, o aš – tik mėsą. Žinoma, kartais sugriešydavau ir suvalgydavau juodos duonos riekelę su kava – vis tiek nors kiek gyvenimo džiaugsmo turi būti“, – šypteli pašnekovė.
Į kliniką – neįgaliojo vežimėliu
Renata tikina, kad tuo metu savigailos nejautė. Galbūt ir dėl to, kad niekada nebuvo didelė smaližė, o ir užsispyrimo jai niekada netrūko.
„Pasakiau, kad nuo pirmadienio pradėsiu. Nuo pirmadienio kategoriškai viską išbraukiu ir pradedu naują etapą taip, kaip man pasakyta, kas parašyta ant lapo. Šokolado nesapnuodavau, bet apimdavo didžiulis pyktis, nes to laimės hormono, kurį mes, matyt, gauname valgydami saldų maistą, trūksta. Be to, žinojau, kad tai laikina ir einu link svarbaus tikslo, kad galėčiau grįžti į savo vėžes. Antraip – tiek to, nurašykime save ir paskui judėsime neįgaliojo vežimėliu. Patikėkite, kiek tokių Laimo liga sirgusių žmonių mačiau Lenkijoje, – liūdesys, jie tiesiog jau nebepaėjo patys“, – slogiomis patirtimis dalijasi moteris.
Kartais turbūt geriau koks nors perteklinis žingsnis, negu nepadaryti to, kas labai svarbu, ir sulaukti tokių sunkių padarinių.
Pašnekovė prisipažįsta, kad iki šiol jaučia šios klastingos ligos padarinius.
„Tai jau turbūt niekur nedings. Suprastėjo regėjimas, klausa – viskas pablogėjo per labai trumpą laiką. Iki šiol jaučiu raumenų sąstingį – anksčiau to nebūdavo. Nemaniau, kad sveikata šitaip suprastėti gali per pusmetį“, – atvirauja Renata.
Kaip pripažįsta pašnekovė, karti asmeninė patirtis visiškai pakeitė supratimą apie Laimo ligą: „Pati patyriau, kad ji nėra tokia paprasta, kaip man atrodė. Kol nebuvau sirgusi, nė neįsivaizdavau, kiek žmonių serga šia liga ir kokie jos padariniai.“
Pasitikėjimo medikais nesugriovė
Moteris atsakingai žiūri į savo ir artimųjų saugumą. Kadangi šeima ne tik gyvena, bet ir daug laiko praleidžia gamtos apsuptyje, valdos nuolat šienaujamos, visi yra pasiskiepiję nuo erkinio encefalito, o prieš ruošdamiesi į mišką visada tinkamai apsirengia, pasipurškia specialiais purškalais.
„Todėl žinau, kad tą erkę tikrai pasigavau ne kur nors miške, sodyboje, o viešoje vietoje, kur lankosi daugybė žmonių, jų augintiniai, nes kaip tik tais metais filmavomės daugelyje miesto parkų“, – į istorijos priešistorę bando sugrįžti atlikėja.
Renata svarsto – jei iškart būtų aptikusi, kad jai įsisegė būtent erkė, veikiausiai šios istorijos išvis nebūtų buvę.
„Žinojau, kas yra Laimo ligos dėmė, vadinamoji buliaus akis, bet mano atvejis to visiškai nepriminė, net į galvą neatėjo, kad ji galėjo būti būtent tai. Todėl, jeigu atsirado kokių nors įtartinų dėmių, kamuoja neįprasti simptomai, nepatingėkite pasidaryti tyrimą dėl Laimo ligos. Taip, susimokėsite keliolika eurų. Tačiau kartais geriau koks nors perteklinis žingsnis negu tokie sunkūs padariniai, – pataria pašnekovė. – Man taip pat atrodė, kad kraujo tyrimai turėtų parodyti viską, bet ne, yra specialūs tyrimai, apie kuriuos kartais nepagalvoji. Dėkui Dievui, šiais laikais turime daug informacijos. Tad, jei atsitiko kokia bėda, o kartais ir su gydytoju nesusikalbame, galbūt negalime paaiškinti savo simptomų, pasidomėti tuo, kas mums aktualu, galime įvairiausiose interneto grupėse.“
Ar po tokių patirčių nesusvyravo Renatos pasitikėjimas mūsų medicina? Pašnekovės žodžiais, nereikėtų spręsti pagal pavienius atvejus.
„Pažįstu tikrai daug nuostabių, fantastiškų gydytojų. Žinoma, esu be galo dėkinga savo šeimos gydytojui – jei ne jis, nežinau, kur dabar būčiau ir gal jau išvis manęs nebūtų. Mūsų medicina – stipri, tik galbūt ta liga dar ne iki galo pažįstama“, – linkusi manyti atlikėja.
Naujausi komentarai