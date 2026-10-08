Kukuraitis: nėra argumentų, kad dėl PSDF apmokėjimo tvarkos pokyčių pacientų eilės ilgės

„Aš kol kas negirdžiu jokių argumentų, kurie patvirtintų, kad eilės turėtų ilgėti“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė L. Kukuraitis.
Pasak ministro, 2027 metais privačioms gydymo įstaigoms numatomos didesnės sutartys nei 2026 metais, o dalis lėšų bus skiriama prioritetinėms paslaugoms apmokėti.
„Kadangi viršsutartinių paslaugų privatus sektorius suteikia maždaug 15 procentų, tai reiškia, kad jų 2027 metų sutartis apskritai bus didesnė negu 2026 metų sutartis“, – teigė jis.
Ministro teigimu, didesnė PSDF biudžeto dalis bus skiriama viešosioms paslaugoms, nes pastaruoju metu jų apimtys esą mažėjo.
„Tai reiškia ir daugiau paslaugų, ir didesnius apmokėjimus, ir ligoninės galės suteikti daugiau paslaugų“, – sakė jis.
Paklaustas, ar viešosios gydymo įstaigos pasirengusios galimai perimti didesnį pacientų srautą iš privataus sektoriaus, L. Kukuraitis tikino, kad ligoninės tam pasirengusios.
„Ligoninės tikrai yra pasiruošusios“, – patvirtino ministras.
Anot jo, viešajam sektoriui bus visiškai padengta 2026 metais faktiškai suteiktų paslaugų apimtis, o prioritetinėms paslaugoms papildomai bus skirta iki 10 proc. lėšų.
L. Kukuraitis taip pat atmetė nuogąstavimus, kad dėl naujos tvarkos pacientams nebebus prieinamos oftalmologų ar neurologų paslaugos.
„Šie jūsų minimi specialistai yra viešojo sektoriaus prioritetinių paslaugų sąraše. Tai reiškia, kad jų paslaugų viešajam sektoriui bus apmokama daugiau“, – tikino ministras.
Ketvirtadienį vykusioje pacientų ir medikų organizacijų spaudos konferencijoje išreikštas susirūpinimas, kad dėl planuojamų PSDF apmokamų paslaugų finansavimo tvarkos pokyčių gali ilgėti pacientų eilės ir suprastėti paslaugų prieinamumas.
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