Kraujo tyrimai: pasakė, kaip dažnai reikėtų juos atlikti

Ką rodo kraujo tyrimai, kuo jie svarbūs ir ką dažniausiai atskleidžia, plačiau pakomentavo „Affidea“ klinikos šeimos gydytoja Jolita Martinonienė.
– Kaip dažnai žmonėms patariama darytis kraujo tyrimus?
– Jeigu esate sveikas suaugęs, vieną kartą per metus tikrai verta ir reikia pasidaryti kraujo tyrimus. Vaikai dažniau pasidaro kraujo tyrimus, nes serga peršalimo ligomis. Vyresniems žmonėms kartais rekomenduojama atlikti tyrimus du kartus per metus.
Taip pat viskas priklauso nuo sveikatos būklės ar lėtinių ligų. Tuomet, dėl ligos stebėjimo ar gydymo efektyvumo, kraujo tyrimai gali būti atliekami dažniau. Pavyzdžiui, cholesterolio padidėjimo ar anemijos atvejais tyrimai rekomenduojami darytis pagal tai, kokius vaistus vartojate ir kokios jų dozės.
– Ką duoda kraujo tyrimai?
– Tyrimai labai svarbūs, nes padeda įvertinti bendrą organizmo būklę ir pastebėti pirminius ligos požymius, kurių dar nejaučiate. Pavyzdžiui, geležies ar tam tikrų vitaminų stoka. Net jei jaučiatės puikiai, vienas kartas per metus padeda užbėgti ligoms už akių – profilaktiškai tyrimus rekomenduojama atlikti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ką rodo baziniai tyrimai ir ar jų pakanka organizmo būklei stebėti?
– Vienas kartas per metus bazinių tyrimų atlikimas tikrai rekomenduotinas, ypač jei gyvenate sveikai ir sportuojate. Jie padeda pastebėti ankstyvus ligos požymius ar mikroelementų trūkumus. Pagrindiniai baziniai tyrimai – bendras kraujas, cukrus, kreatininas, šlapimo tyrimas.
Nuo amžiaus priklauso, kokie papildomi tyrimai gali būti reikalingi – cholesterolis, feritinas, elektrolitai, skydliaukės hormonai. Visi papildomi tyrimai turi būti aptariami su gydytoju, atsižvelgiant į simptomus, vaistų vartojimą ar sporto režimą.
– Kalbant apie papildomus tyrimus, kiek dažnai verta į juos investuoti?
– Papildomi tyrimai, pavyzdžiui, vitaminų, tikrai rekomenduojami tiems, kurie yra vegetarai arba nori vartoti vitaminus. Tai padeda suprasti, ar jų reikia, ar ne. Kiekvienam atlikti visų tyrimų be poreikio nereikia, bet jei norisi – verta patikrinti, kad išvengtumėte nereikalingo papildų vartojimo.
– Ar žmonės savanoriškai darosi kraujo tyrimus?
– Sveiki pacientai šiais laikais labai sąmoningi – patys nori pasitikrinti vitaminą D, feritiną, cholesterolio lygį, bendrą kraują, elektrolitus. Jei atsiranda simptomų ar yra paveldimų ligų rizika, tada rekomenduojame papildomus tyrimus. Taip pat atsižvelgiame į vartojamus vaistus ir skiriame tyrimus pagal poreikį.
– Bent vieną kartą per metus pasidaryti tyrimus tikrai verta?
– Taip, tai labai svarbu ir rekomenduotina visiems. Profilaktika leidžia užbėgti įvykiams už akių. Bendrieji kraujo tyrimai padeda žinoti, kada prasidėjo tam tikri pokyčiai ir gydytojas gali rekomenduoti pakartotinį tyrimą. Nuo 40 metų – vienas kartas per metus privalomas. Jaunesniems, pavyzdžiui, 20-mečiams, gali pakakti kartą per dvejus metus.
