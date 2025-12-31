kraujuojančios dantenos

 Krau­juo­jan­čios dan­te­nos – pir­ma­sis SOS jū­sų bur­no­je

Krau­juo­jan­čios dan­te­nos – pir­ma­sis SOS jū­sų bur­no­je

2025-12-31 21:03
Miglė Marteckaitė

Dan­te­nų krau­ja­vi­mas – simp­to­mas, ku­rį dau­ge­lis esa­me pa­ty­rę bent kar­tą gy­ve­ni­me. Vie­ni pa­ste­bi krau­jo ruo­žą ant dan­tų še­pe­tė­lio, ki­ti – kai iš­spjau­na dan­tų pa­stą, su­si­mai­šiu­sią su krau­ju. Ta­čiau dau­gu­ma sa­ve ra­mi­na: tik­riau­siai per stip­riai pa­va­liau; gal­būt dėl to, kad nau­jas še­pe­tė­lis; praeis sa­vai­me. Re­tas ku­ris su­si­mąs­to: gal­būt tai pir­mas įspė­ji­mas apie kur kas rim­tes­nę pro­ble­mą?

Krau­juo­jan­čios dan­te­nos – pir­ma­sis SOS jū­sų bur­no­je / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pa­sak gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų, dan­te­nų krau­ja­vi­mas nė­ra ne­kal­tas reiš­ki­nys, ku­rį ga­li­ma ig­no­ruo­ti. Tai or­ga­niz­mo siun­čia­mas sig­na­las, kad bur­no­je vyks­ta už­de­gi­mi­niai pro­ce­sai, ku­rie, jei ne­bus lai­ku pa­ste­bė­ti ir gy­do­mi, ga­li baig­tis dan­te­nų at­si­trau­ki­mu, kau­lo tir­pi­mu, o ga­liau­siai – dan­tų ne­te­ki­mu. Lie­tu­vo­je pe­rio­don­to li­gos – ant­ro­ji pa­gal daž­nu­mą prie­žas­tis, dėl ku­rios suau­gu­sie­ji ne­ten­ka dan­tų.

La­bai svar­bu, kad pe­rio­don­ti­tas (liau­diš­kai va­di­na­mas pa­ra­dan­to­ze) daž­nai ne­su­ke­lia skaus­mo, to­dėl il­gą lai­ką žmo­gus ga­li ma­ny­ti, kad vis­kas ge­rai, nors li­ga ty­liai pro­gre­suo­ja. Tik kai dan­tys tam­pa pa­slan­kūs, pra­si­de­da pū­lia­vi­mas ar ma­ty­tis at­si­trau­ku­sios dan­te­nos, žmo­nės pa­ga­liau krei­pia­si į spe­cia­lis­tus. De­ja, kar­tais iš­sau­go­ti dan­tis jau bū­na per vė­lu.

Kaip at­pa­žin­ti pir­muo­sius pe­rio­don­ti­to ženk­lus? Ka­da dan­te­nų krau­ja­vi­mas – lai­ki­nas, o ka­da si­tua­ci­ja – rim­ta? Ką da­ry­ti, jei diag­no­zuo­ja­mas pe­rio­don­ti­tas? Ko­kia šios li­gos pre­ven­ci­ja? Ar pa­kan­ka va­ly­ti dan­tis du kar­tus per die­ną?

Apie tai kal­ba­mės su il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čiu gy­dy­to­ju pe­rio­don­to­lo­gu dr. Arū­nu Rim­ke­vi­čiu­mi – žmo­gu­mi, ku­ris kas­dien pa­de­da pa­cien­tams su­si­grą­žin­ti ne tik dan­tų svei­ka­tą, bet ir pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi.

– Ar tie­sa, kad dan­te­nų krau­ja­vi­mą dau­ge­lis vis dar ig­no­ruo­ja?

– Taip. Tai di­džio­ji pro­ble­ma. Žmo­nės daž­nai krei­pia­si tik ta­da, kai pa­jun­ta, kad kaž­kas ne taip: dan­tis pra­de­da ju­dė­ti, pū­liuo­ti, dan­te­nos stip­riai at­si­trau­kia. 

Ta­da jau kal­ba­me apie pa­žen­gu­sį pe­rio­don­ti­tą, kai pa­žei­džia­mi ne tik minkš­tie­ji au­di­niai, bet ir kau­las. Krau­juo­jan­čios dan­te­nos – vie­nas iš pir­mų­jų ir la­bai anks­ty­vas ženk­las, ku­rį daž­nas pra­lei­džia.

Krau­ja­vi­mas – ne lai­ki­nas ne­pa­to­gu­mas. Tai or­ga­niz­mo sig­na­las, ku­rio ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti. Kuo anks­čiau rea­guo­si­te – tuo gy­dy­mas bus pa­pras­tes­nis.

Žmonės dažnai nori baltų, tiesių dantų, bet pamiršta, kad dantų grožis prasideda nuo dantenų sveikatos.

Žmo­nės daž­nai no­ri bal­tų, tie­sių dan­tų, bet pa­mirš­ta, kad dan­tų gro­žis pra­si­de­da nuo dan­te­nų svei­ka­tos. Dan­te­nos – tar­si pa­ma­tai. Jei jie pa­žeis­ti – ne­pa­dės nei ba­li­ni­mas, nei es­te­ti­nis plom­ba­vi­mas.

– Ko­dėl dan­te­nos iš­vis pra­de­da krau­juo­ti? Kas vyks­ta bur­no­je?

– Krau­juo­jan­čios dan­te­nos – lė­ti­nio už­de­gi­mo sig­na­las. Vis­kas pra­si­de­da nuo dan­tų ap­na­šų. Tai tar­si ne­ma­to­ma, bak­te­ri­nė plė­ve­lė, su­si­da­ran­ti kiek­vie­ną die­ną. Jei žmo­gus re­gu­lia­riai ir tin­ka­mai ne­va­lo dan­tų – ap­na­šos kie­tė­ja ir tam­pa dan­tų ak­me­ni­mis. Šie ak­me­nys su­da­ro tin­ka­mas są­ly­gas ap­na­šoms to­liau kaup­tis ir pa­ska­ti­na žan­di­kau­lio kau­lo tir­pi­mą.

– Dau­ge­lis sa­ko: bet aš juk dan­tis va­lau! Kaip ver­ti­na­te to­kį ar­gu­men­tą?

– Va­ly­mas sa­vai­me dar ne­reiš­kia, kad tai da­ro­ma tin­ka­mai. Klau­si­mas vi­sa­da toks: ar iš­va­lo­mi ne tik dan­tys, bet ir dan­te­nų li­ni­ja, tarp­dan­čiai? Ar nau­do­ja­mas tin­ka­mas še­pe­tė­lis, ar va­lo­ma pa­kan­ka­mai il­gai, ar spau­džia­ma ne per stip­riai?

Be to, vien tik še­pe­tė­lio neuž­ten­ka – bū­ti­na kas­dien nau­do­ti tarp­dan­čių siū­lą ar tarp­dan­čių še­pe­tė­lius. Bak­te­ri­jos ypač mėgs­ta kaup­tis tarp dan­tų, kur še­pe­tė­lis ne­pa­sie­kia.

– Ar vi­sa­da kal­ta tik ne­tin­ka­ma bur­nos prie­žiū­ra?

– Ne. Nors ne­pa­kan­ka­ma hi­gie­na – daž­niau­sia prie­žas­tis, yra ir ki­tų veiks­nių. Vie­nas jų – rū­ky­mas. Rū­kant krau­ja­gys­lės siau­rė­ja, to­dėl krau­ja­vi­mas slo­pi­na­mas. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad už­de­gi­mo nė­ra, tie­siog ne­pas­te­bi­me jo po­žy­mių. Svar­bus ge­ne­ti­nis po­lin­kis – jei šei­mo­je bu­vo anks­ty­vo dan­tų ne­te­ki­mo at­ve­jų dėl pe­rio­don­ti­to, rei­kė­tų bū­ti bud­riam. Svar­bu, ar ne­ser­ga­ma sis­te­mi­nė­mis li­go­mis: dia­be­tu, krau­jo li­go­mis, imu­ni­niais su­tri­ki­mais. Jos daž­nai su­ke­lia dan­te­nų jaut­ru­mą net ir ge­rai pri­žiū­rint bur­ną.

Už­de­gi­mi­nius po­ky­čius ga­li lem­ti hor­mo­ni­niai svy­ra­vi­mai. Tai va­di­na­ma nėš­čių­jų gin­gi­vi­tu. Prie­žas­tis gal bū­ti ir vi­ta­mi­nų trū­ku­mas – ypač C ir K, ku­rie bū­ti­ni krau­ja­gys­lių elas­tin­gu­mui ir krau­jo kre­šė­ji­mui.

– Ar pe­rio­don­ti­tas – jau dan­tų ne­te­ki­mo nuo­spren­dis?

– Tik­rai ne. Ta­čiau tai klas­tin­ga li­ga. Ji daž­nai bū­na be­si­mpto­mė. Prog­re­suo­jant li­gai at­si­ran­da ki­še­nių tarp dan­te­nų ir dan­ties, pra­de­da nyk­ti kau­las, kei­čia­si dan­tų pa­dė­tis, jie tam­pa pa­slan­kūs.

De­ja, kai žmo­gus pa­jau­čia, kad dan­tys ju­da, li­ga daž­nai jau bū­na smar­kiai pa­žen­gu­si.

– Ką reiš­kia tik­ra pre­ven­ci­ja?

– La­bai daž­nai gir­džiu: bet aš juk va­lau dan­tis! Ta­čiau klau­si­mas – ne ar va­lo­te, o kaip va­lo­te?

Pre­ven­ci­ja – ne tik dan­tų va­ly­mas. Tai gy­ve­ni­mo bū­do da­lis. Svar­bi re­gu­lia­ri pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na (bent vie­ną du kar­tus per me­tus), odon­to­lo­go ap­žiū­ra kas še­šis mė­ne­sius, kas­die­nė tin­ka­ma, in­di­vi­dua­li bur­nos hi­gie­na, su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba, stre­so val­dy­mas, ža­lin­gų įpro­čių at­si­sa­ky­mas.

Šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na orien­tuo­ja­si ne į gy­dy­mą, o į li­gos pre­ven­ci­ją. Ge­riau­sias gy­dy­mas toks, ku­rio iš­vis ne­pri­rei­kia.

– Kaip dėl mi­tų? Ar tik­rai so­da pa­de­da, jei dan­te­nos krau­juo­ja?

– Žmo­nės mėgs­ta už­siim­ti sa­vi­gy­da. Pa­siū­lo kai­my­nė, drau­gė, ma­my­čių klubelis… Pri­tep­lio­ja, pri­de­gi­na, pa­skui bi­jo pa­sa­ky­ti gy­dy­to­jui, ką da­rė.

Vie­nas iš pa­vo­jin­giau­sių mi­tų – ska­la­vi­mas so­da. Jei žmo­gus per­si­sten­gia – užuo­t įdė­jęs treč­da­lį šaukš­te­lio, įbe­ria du šaukš­tus – glei­vi­nę nu­de­gi­na šar­mas. Pra­si­de­da ne­kro­zė, dan­tys nu­tru­pa iki šak­nų, dan­te­nos nu­de­gi­na­mos iki opų ir kau­lo. Žmo­nės net vai­kams tai­ko to­kias prie­mo­nes. Tai pa­vo­jin­ga.

Arūnas Rimkevičius
Arūnas Rimkevičius / A. Rimkevičiaus asmeninio archyvo nuotr.

Ki­tas mi­tas – drus­ka. Ji ga­li su­ma­žin­ti už­de­gi­mą, bet per di­de­lis kie­kis vėl­gi ga­li pa­žeis­ti au­di­nius.

Yra ir ne­pa­vo­jin­gų bū­dų – tar­kim, už­si­dė­si­te la­ši­nių ga­ba­liu­ką, nie­ko blo­go ne­nu­tiks, – rie­ba­las šiek tiek ska­ti­na gi­ji­mą. Ta­čiau pro­ble­mos tai neišsp­ręs.

– Ar odon­to­lo­gai ven­gia sal­du­my­nų?

– Ne! Tik vi­sur svar­bu sai­kas. Gliu­ko­zė rei­ka­lin­ga sme­ge­nims, tad vie­nas ki­tas šo­ko­la­do ga­ba­lė­lis ne­pa­kenks. Iš vai­kų ap­skri­tai ne­rei­kė­tų vi­siš­kai atim­ti sal­du­my­nų – tik svar­bu, kad jų ne­val­gy­tų nuo­lat, tarp val­gy­mų, o pa­skui ne­pa­mirš­tų dan­tų prie­žiū­ros. Ži­no­ma, ne­laks­ty­ki­me kaip paranoikai su še­pe­tė­liais kiek­vie­ną­kart su­val­gę tor­to ga­ba­lė­lį – va­ly­ti dan­tis pa­kan­ka du kar­tus per die­ną.

– Ar pa­ste­bė­jo­te pa­cien­tų dan­tų būk­lės po­ky­čių po CO­VID-19 pan­de­mi­jos?

– Be abe­jo­nės. Per pan­de­mi­ją dau­ge­lis ati­dė­jo vi­zi­tus, ig­no­ra­vo simp­to­mus, kai ku­rie net me­tų me­tus ne­si­lan­kė pas spe­cia­lis­tą. Da­bar ma­to­me dau­giau pa­žen­gu­sio pe­rio­don­ti­to at­ve­jų, dau­giau ne­ten­ka­ma dan­tų, dau­giau su­dė­tin­gų gy­dy­mo at­ve­jų.

Tai ro­do, ko­kia svar­bi yra nuo­sek­li dan­tų prie­žiū­ra ir ne­pert­rau­kia­ma pro­fi­lak­ti­ka.

Kas­die­nės dan­tų prie­žiū­ros pa­ta­ri­mai

  • Dan­tis rei­kė­tų va­ly­ti du kar­tus per die­ną, po 2 mi­nu­tes, švel­niu še­pe­tė­liu.

  • Tarp­dan­čius va­ly­ti bū­ti­na bent kar­tą per die­ną – siū­lu ar­ba tarp­dan­čių še­pe­tė­liais.

  • Še­pe­tė­lio ju­de­siai tu­ri bū­ti šluo­ja­mie­ji, kam­pu į dan­te­nų li­ni­ją, – ne jė­ga, ne švei­čiant.

  • Jei jau­čia­te už­de­gi­mo po­žy­mių – nau­do­ki­te an­ti­sep­ti­nius ska­la­vi­mo skys­čius, bet tik kur­sais, ne nuo­lat.

