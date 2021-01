Kovai su koronavirusu – šviesa: kas yra ir kam skirtos UV-C dezinfekcinės lempos?

Varlė.lt specialistai parengė trumpą gidą apie tai, ką verta žinoti apie populiarėjantį kovos su koronavirusu būdą pasitelkiant dezinfekcines UV-C lempas.

Kas yra ir kam skirtos dezinfekuojančios UV-C lempos?

Dezinfekuojanti UV-C lempa yra antibakterinė lempa, skirta paviršių, oro ir vandens dezinfekcijai UV-C spinduliais, kurie sunaikina visokio tipo bakterijas, virusus, grybelius, pelėsį ir kitus patogenus. UV-C germicidinė spinduliuotė yra dezinfekavimo metodas, kai ultravioletinė šviesa, turinti trumpą bangos ilgį (253,7 nm), užmuša arba deaktyvuoja mikroorganizmus, sunaikindama nukleorūgštis ir sunaikindama jų DNR, neleisdama jiems atlikti svarbių ląstelių funkcijų, tokių kaip reprodukcija.

Trys UV spindulių zonos

Vertėtų prisiminti tai, kad saulė skleidžia trijų diapazonų ultravioletinius (UV) spindulius: UV-A (bangų ilgis 400 – 315 nm), UV-B (bangų ilgis 315 – 280 nm) ir UV-C (bangų ilgis 280 – 100 nm). UV-A spinduliai sudaro didžiąją dalį UV spindulių, patenkančių į Žemę ir gali prasiskverbti giliai į odą, sukeldami senėjimą, raukšles ir odos dėmes. UV-B spinduliai prasiskverbia giliau ir pažeidžia odos DNR, lemia odos nudegimus ir vėžį. Svarbu pažymėti, kad UV-A ir UV-B spinduliai, naudojami soliariumuose ir kitose naudojamose UV lempose, praktiškai neturi jokios įtakos bakterijoms ir virusams. Trumpųjų bangų UV-C spektras yra kur kas pavojingesnis visiems organizmams ir genetinėms medžiagoms. Šie spinduliai pasižymi baktericidiniu poveikiu, o tai reiškia, kad jie gali sunaikinti iki 99,99 proc. bakterijų ir virusų. Saulės skleidžiamą UV-C spinduliuotę blokuoja ozono sluoksnis, todėl tiesiogiai nesame jo veikiami. Generuojant UV-C šviesą dirbtiniu būdu, t.y. pasitelkiant dezinfekcines UV-C lempas, ji suskaido ore ar vandenyje esančių patogenų genetinį kodą ir pažeidžia jų ląsteles taip, kad jie negalėtų nei funkcionuoti, nei daugintis.

Ar UV-C lempos gali sunaikinti COVID-19?

Nors dar neatlikta pakankamai tyrimų, kuriais būtų išsiaiškintas tiesioginis UV-C spindulių poveikis būtent COVID-19, kai kurie bandymai parodė, kad ši spinduliuotė gali būti naudojama efektyviam kitų koronavirusų, tokių kaip Sars- naikinimui. Pasak Tarptautinės ultravioletinių spindulių asociacijos (IUVA), iki šiol testuojamos visos bakterijos ir virusai reaguoja į dezinfekciją UV spinduliais. Kai kurie yra labiau veikiami nei kiti, tačiau visi reaguoja. Nurodoma, kad UV šviesa, o ypatingai 200-280 nm spinduliai deaktyvuoja (sunaikina) mažiausiai du kitus koronavirusus, kurie yra labai artimi COVID-19: SARS-CoV-1 ir MERS-CoV, todėl gali būti naudojami ir dezinfekcijai nuo COVID-19. Bakteriocidinė UV-C šviesa sunaikina virusų DNR, todėl jie negali daugintis, o tai reiškia, kad UV-C lempos gali padėti kovoje su koronavirusu. Tačiau svarbu paminėti, kad UV spinduliai negali visiškai atstoti kitų svarbių apsaugos nuo virusų būdų: nuolatinio kruopštaus rankų plovimo muilu, aplinkos vėdinimo ir valymo.

Kaip nustatyti, kiek laiko naudoti UV-C lempą?

Varlė.lt specialistas Justinas Kaušinis pažymi, kad kiekvienas UV-C spinduliuotės šaltinis pasižymi specifiniais parametrais, nusakančiais, kiek turėtų trukti dezinfekcinis apšvietimo procesas. Priklausomai nuo konkrečios UV-C lempos ar sterilizatoriaus tipo ir dezinfekuojamo paviršiaus, dezinfekcijos UV-C spinduliais procesas gali trukti nuo kelių minučių iki kelių valandų. Vertėtų turėti omenyje tai, kad jei nebus paisoma gamintojo nurodymų ir naudojimosi instrukcijos, dezinfekcijos efektas gali skirtis. Maža to, per maža spinduliuotės galia ar per trumpas veikimo laikas gali lemti mikroorganizmų ląstelių mutaciją, kas gali būti priešingo dezinfekcijai efekto priežastis.

Kur gali būti naudojamos dezinfekcinės UV-C lempos?

Iki šiol UV-C lempos ir šviestuvai daugiausiai buvo naudojamos ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose. Koronaviruso pandemija lėmė, kad išaugo susidomėjimas šių įrenginių taikymo platesnėse srityse: biuruose, viešbučiuose, parduotuvėse ir individualiose namų ūkiuose. Rinkoje yra skirtingų tipų UV-C lempų, skirtų tiek profesionaliam naudojimui, tiek paprastesnių – pastatomų, kurias galima naudoti ir namų dezinfekcijai. Bet kokiais atvejais, Varlė.lt specialistas Justinas Kaušinis atkreipia dėmesį, kad naudojant šią įrangą, būtina laikytis atitinkamo saugumo, nes skleidžiama UV-C šviesa yra kenksminga žmonėms ir kitiems gyviems organizmams. Įjungus dezinfekuojančią lempą, jos spindulių veikimo diapazone neturėtų būti žmonių ir gyvūnų.