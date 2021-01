Koronaviruso protrūkiai – globos namuose, vaikų darželiuose, įmonėse

Kaip pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), pirmadienį registruoti infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais Vilkaviškio rajone įsikūrusiuose Didvyžių globos namuose – iš viso čia fiksuoti 75 atvejai, Skuodo globos namuose – iš viso čia nustatyti 37 atvejai.

Taip pat protrūkiai fiksuoti Šilutės rajone veikiančiuose Macikų socialinės globos namuose – iš viso 53 atvejai, Vilkaviškio pirminiame sveikatos priežiūros centre – iš viso 15 atvejų.

Per praėjusią parą taip pat registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Alytuje veikiančioje statybos įmonėje, su kuria iš viso per gruodžio mėnesį siejama per 30 COVID-19 ligos atvejų. Taip pat registruoti atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiu Alytuje veikiančioje siuvimo įmonėje, kur per gruodžio mėnesį registruota daugiau nei 20 susijusių koronavirusinės infekcijos atvejų.

Taip pat praėjusią parą registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Kalvarijoje veikiančioje maisto pramonės įmonėje, su kuria iš viso siejama 16 atvejų, Vilkaviškyje veikiančioje siuvimo įmonėje, su kuria jau siejama beveik 50 COVID-19 ligos atvejų.

Be to, registruoti atvejai, susiję su protrūkiais Gargžduose veikiančioje metalo apdirbimo įmonėje, Klaipėdoje veikiančiose baldų gamybos, geležinkelių įmonėse, Šiauliuose veikiančiose transporto, maisto pramonės įmonėse, Telšiuose veikiančiose pieno perdirbimo, pakavimo, maisto pramonės įmonėse.

Vilniuje registruoti infekcijos atvejai, siejami su protrūkiais krovinių pervežimo, logistikos prekybos automobiliais, maisto pramonės įmonėse, taip pat Ukmergės metalo perdirbimo įmonėje.

Registruoti ir COVID-19 atvejai, epidemiologų vertinimu, susiję su protrūkiais Šiaulių darželyje „Kiškių miškas“, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Coliukė“, Šiaulių priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, „Sodros“ Vilniaus skyriuje, taip pat Pravieniškių pataisos namuose, kur per gruodį iš viso patvirtinta 120 infekcijos atvejų.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 97.

Iš daugiau kaip 1,5 tūkst. atvejų kol kas registruoti 162 atvejai, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Statistikos departamento duomenimis, per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 1510 naujų koronaviruso atvejų, mirė 27 žmonės. Praėjusią parą taip pat registruota 3730 pasveikusių žmonių.

Iš viso Lietuvoje registruoti 149 tūkst. 497 COVID-19 atvejai, 81 tūkst. 630 asmenų pasveiko, 65 tūkst. 272 – tebeserga. Nuo koronaviruso iš viso mirė 1996 žmonės.

Informacija apie koronaviruso situaciją Kauno mieste pateikiama čia.