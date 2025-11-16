Kompensuojamu dantų protezavimu pasinaudoja dešimtys tūkstančių

Susigrąžina gyvenimo kokybę
„Sveiki dantys – tai ne tik graži šypsena, bet ir galimybė nevaržomai džiaugtis kasdieniu gyvenimu: valgyti mėgstamą maistą, bendrauti be diskomforto. Senjorai turi teisę susigrąžinti gyvenimo kokybę pasinaudodami kompensuojamu dantų protezavimu, ir šiai paslaugai gauti nereikia papildomų prašymų ar vizitų į ligonių kasą“, – pranešime spaudai cituojama VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė.
Dantų protezavimo kompensavimo procesas paprastas – pirmiausia reikia kreiptis į savo odontologą gydymo įstaigoje, prie kurios pacientas yra prisirašęs. Jei nustatomas dantų protezavimo poreikis, gydytojas odontologas įrašo pacientą į dantų protezavimo sąrašą. Tuomet belieka pasirinkti gydymo įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasa dėl dantų protezavimo, ir per trejus metus susiprotezuoti dantis. Gydymo įstaiga gali būti tiek viešoji, tiek privati, jų sąrašą galima rasti VLK interneto svetainėje.
Turi sudaryti planą
Prieš pradėdamas protezuoti dantis, gydytojas turi sudaryti išsamų dantų protezavimo planą ir aptarti jį su pacientu. Tai leidžia aiškiai suprasti, kokia paslaugų dalis bus apmokėta ligonių kasos, o už ką gali tekti primokėti.
Dantų protezavimo išlaidas VLK padengia gydymo įstaigai, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugą, tačiau ne daugiau nei nustatyta kompensuojamoji suma. Priklausomai nuo individualios situacijos, ji gali siekti iki 670 eurų, o sudėtingesniais atvejais – iki 2 062 eurų. Jei dantų protezavimo kaina viršija kompensuojamą sumą, kainų skirtumą padengia pats pacientas.
Pakartotinai kompensuojamą dantų protezavimą pacientai gali gauti tik po trejų metų nuo ankstesnių šių paslaugų išlaidų apmokėjimo dienos, o ne nuo protezavimo pabaigos dienos. Kada tiksliai sueina šis terminas, kokia suma buvo kompensuota ir kokios paslaugos suteiktos, suaugusieji gali pasitikrinti ligonių kasos interneto svetainės elektroninių paslaugų skiltyje arba Viešųjų elektroninių paslaugų portale, pasirinkę „Mano gydymas ir vaistai“.
Kompensuoja ir kitiems
VLK duomenimis, vien pernai kompensuojamu dantų protezavimu pasinaudojo beveik 76 tūkst. gyventojų, iš kurių net 83 proc. sudarė senjorai. Iš fondo šiai paslaugai buvo skirta beveik 52 mln. eurų, o šiemet – apie 56 mln.
Primenama, kad fondo lėšomis apmokamu dantų protezavimu gali pasinaudoti ne tik senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, bet ir vaikai iki 18 metų, taip pat gyventojai, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, ir žmonės, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
