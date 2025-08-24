Kokybiškas miegas – moksleivio sėkmės ir geros savijautos raktas

Grįžkite prie grafiko
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė akcentuoja: artėjant mokslo metams, svarbu pasirūpinti, kad vaikas grįžtų prie įprasto grafiko ir eitų miegoti anksčiau.
„Laikykite vaikų miegą prioritetu – 21 val. visi miega! – pataria profesorė. – Paskutinę atostogų savaitę pabandykite keltis anksčiau – tada vakare vaikai savaime eis miegoti anksčiau.“
Anot pašnekovės, vyresniems vaikams rekomenduojama miegoti 8–10 valandų per naktį, o mažiems – 10–12 valandų. Vis dėlto svarbiausias rodiklis nėra tik valandų skaičius – vaikas turi natūraliai atsibusti ryte, jaustis žvalus ir pailsėjęs. Tai ir yra geriausias sveiko miego požymis.
Nepamirškite, kad nuovargis gali turėti įtakos nuotaikos ir koncentracijos sutrikimams, sukelti nerimą, depresiją ar antsvorį.
Kaip „Kauno dienai“ teigė holistinio suaugusiųjų ir vaikų miego specialistė Ieva Anskaitienė, ilgai trunkantis miego režimo nesilaikymas vasarą gali turėti rimtų neigiamų padarinių. Lėtinis miego trūkumas gali sukelti nuovargį, dirglumą, gali susilpnėti imuninė sistema ir padidėti lėtinių sveikatos sutrikimų rizika. Sutrikęs miego režimas gali turėti įtakos nuotaikos stabilumui ir padidinti su nuotaikos sutrikimais susijusių ligų, tokių kaip depresija ir nerimas, riziką. Nuolatinis netinkamas miegas gali turėti rimtų ilgalaikių padarinių sveikatai.
Svarbūs miego įpročiai
Pakankamas ir kokybiškas miegas yra labai svarbus vaikų fiziniam ir protiniam vystymuisi.
„Miegant vaikų organizme vyksta esminiai augimo procesai, o jų smegenys įtvirtina mokymąsi ir prisiminimus. Nuoseklaus miego grafiko laikymasis užtikrina, kad jie kiekvieną naktį gaus pakankamai atkuriamojo miego“, – sako miego specialistė.
Ji atkreipia dėmesį, kad miego trūkumas gali sukelti dirglumą, nuotaikų kaitą, sunkumų susikaupti ir elgesio problemų. Nuoseklus miego režimas padeda skatinti emocinį stabilumą ir teigiamą elgesį.
Geri miego įpročiai yra labai svarbūs ir vaikų fizinei sveikatai. Tyrimai parodė, kad nepakankamas vaikų miegas yra susijęs su didesne nutukimo, silpnesnės imuninės sistemos ir kitų sveikatos problemų rizika.
„Kokybiškas miegas susijęs su geresniais vaikų akademiniais rezultatais. Tinkamas poilsis gerina koncentraciją, atmintį ir kognityvines funkcijas, kurios yra labai svarbios mokymuisi, – sako I. Anskaitienė. – Negana to, nuolatinis miego režimas suteikia vaikams stabilumo ir nuspėjamumo jausmą, o tai gali padėti sumažinti nerimą ir stresą, susijusį su rutinos pokyčiais. Užtikrinti, kad vaikai pakankamai išsimiegotų, svarbu ir jų saugumui, nes dėl nuovargio gali sutrikti orientacija, koordinacija ir reakcija, todėl padidėja nelaimingų atsitikimų ir traumų rizika, ypač užsiimant veikla lauke ir žaidžiant.“
Padeda išsaugoti žinias
Neuromokslininkė dr. Laura Bojarskaitė atkreipia dėmesį, kad blogai ar nepakankamai miegant prastėja atmintis, tad ne tik sunkiau prisimename tai, ką jau žinojome, bet ir naują informaciją įsisaviname prasčiau. Kokybiškas miegas būtinas organizmui, o gera miego kokybė labai svarbi ne tik bendrai savijautai, bet ir smegenų veiklai.
Tinkamas poilsis gerina koncentraciją, atmintį ir kognityvines funkcijas, kurios labai svarbios mokymuisi.
„Tyrimai rodo, kad žmonių, kurie miega per mažai, per trumpai ar blogai, smegenys nepailsi, tad jiems sunkiau siekti geresnių rezultatų, – sako neuromokslininkė.
Anot jos, įrodyta, kad miegas yra labai svarbus protinei veiklai, atminčiai. Prastas, per trumpas miegas silpnina dėmesio koncentraciją, ilgina reakcijos laiką. Negana to, blogai ar nepakankamai miegant prastėja atmintis, tad ne tik sunkiau prisimename tai, ką jau žinojome, bet ir naują informaciją įsisaviname prasčiau. Kai esame neišsimiegoję – miegame per mažai ar mūsų miegas nekokybiškas – sunkiau persijungti nuo vienos užduoties į kitą, tai užtrunka ilgiau ir tam išnaudojame žymiai daugiau energijos resursų.
Kodėl taip yra? Pasak L. Bojarskaitės, todėl, kad kai mes nepailsėję, pavargę, smegenims neužtenka tiek energijos, tiek protinių ar kognityvinių resursų. Tą menką energiją, kurią mes dar turime, naudojame, kad tiesiog kvėpuotume, valgytume, judėtume, apsisaugotume nuo pavojų. Paprasčiau sakant, kad išgyventume, o ne aukštesniems, išgyvenimui ne tiek reikalingiems dalykams, tokiems kaip kūryba, problemų sprendimas, savo potencialo siekimas ir pan.
Į pagalbą smegenims
Kokybiškas ir pakankamas miegas ypač svarbu intensyviai besimokantiems, studijuojantiems, nuolat protinį darbą dirbantiems žmonėms. Visų pirma todėl, kad miego ir tik miego metu naujai įgyta informacija yra perkeliama iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę atmintį.
„Dienos metu, kai mokomės, skaitome ar girdime kokią nors informaciją, smegenys ją priima, bet neturi laiko normaliai išsaugoti, nes tuo metu jų pagrindinė užduotis yra tvarkytis su aplinka: apdoroti tą informaciją, kuri ateina per mūsų sensorinius pojūčius, ir spręsti, ką su ja daryti, reguliuoti mūsų elgesį. Tik vėliau, miego metu, smegenys gali ramiai peržiūrėti visą per dieną gautą informaciją, ją išrūšiuoti, sutvarkyti, išsaugoti ilgam laikui“, – aiškina mokslininkė L. Bojarskaitė.
Tad, anot jos, geras miegas ypač svarbus, kad atsimintume, ką mokėmės, taip pat tam, kad trumpalaikėje atmintyje būtų padaryta vietos priimti naują informaciją kitą dieną. Jeigu miegame nepakankamai ar nekokybiškai, informacija neperkeliama iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę, trumpalaikėje atmintyje visko susikaupia per daug ir būna chaosas.
„Galima sakyti, yra dvi priežastys, kodėl miegas svarbus besimokantiems ir protinį darbą dirbantiems žmonėms: patvirtinti, ką išmokai ar sužinojai, ir paruošti smegenis lengvai priimti naują informaciją“, – sako L. Bojarskaitė.
Miegas ir nutukimas – susiję
Kaip informuoja Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, vis daugiau tyrimų rodo, kad miegas ir kūno svoris – glaudžiai susiję. Miego trukmė ir kokybė turi reikšmingą poveikį vaikų sveikatai, ypač nutukimo rizikai.
Nutukimas yra būklė, kuri turi įtakos daugeliui organizmo sistemų: širdies ir kraujagyslių, nervų sistemai, sąnariams ir raumenims. Jei sutrinka viena sistema, ima trikti ir kitos. Nutukimas yra liga, kuri susijusi su viso kūno funkcionavimu.
„Miego sutrikimų ir nutukimo ryšys yra gana gerai ištyrinėtas. Trumpas ir prastos kokybės miegas gali būti vienas iš veiksnių, skatinančių nutukimo vystymąsi“, – teigia Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pediatrijos centro gydytoja vaikų neurologė Dovilė Kalibatienė.
Įtaka hormonų pusiausvyrai
Miego stoka ar prasta jo kokybė lemia didesnį nuovargį, kuris mažina fizinį aktyvumą. Be energijos sunku dalyvauti aktyvioje veikloje, dėl to pasirenkamas sėdimas gyvenimo būdas. Tokia būsena gali skatinti ir dažnesnį užkandžiavimą ar kaloringo maisto potraukį.
„Vaikai, kurie mažiau miega, dažniau renkasi greitąjį maistą ir saldžius gėrimus. Miego stoka aiškiai susijusi su potraukiu valgyti mažesnės mitybinės vertės, daugiau apdorotą, aukštesnio glikemijos indekso maistą“, – sako D. Kalibatienė.
Anot jos, trumpas miegas taip pat veikia mūsų hormoninę sistemą. Pavyzdžiui, pasikeičia leptino (hormono, kuris mažina apetitą) ir grelino (skatinančio alkį) pusiausvyra – vaikai dažniau jaučiasi alkani net ir tada, kai kalorijų suvartojo pakankamai.
„Net dalinis miego trūkumas gali paveikti vaikų hormonų pusiausvyrą, tačiau gera žinia, kad pakankamas miegas šiuos pokyčius normalizuoja“, – aiškina gydytoja vaikų neurologė D. Kalibatienė.
Pasak gydytojos, svarbu suprasti, kad ne visada lengva atpažinti miego problemas vaikystėje. Skirtingai nei suaugusieji, vaikai dažnai jų neįvardija žodžiais. Netinkamos miego kokybės padarinius išduoda vaikų elgesys ir nuotaika: jie tampa irzlūs, dirglūs, sunkiau susikaupia, prasčiau mokosi, turi elgesio sutrikimų.
Kas padeda gerai išsimiegoti
Kad vaikas išmoktų kokybiškai ilsėtis, svarbu diegti gerus miego higienos įpročius.
NUOLATINĖ RUTINA. Vaikas turėtų eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kasdien, net ir savaitgaliais. Reguliarus miego ritmas padeda organizmui pasiruošti poilsiui.
DIENOTVARKĖS LAIKYMASIS. Miegas turi tapti prioritetu. Jo trukmė neturėtų būti trumpinama dėl užklasinių veiklų, ekranų ar vėlyvų vakarienių.
LAIKO PRIE EKRANŲ RIBOJIMAS. Prieš miegą vengti naudotis telefonu, planšete, kompiuteriu, nežiūrėti televizoriaus. Jokiu būdu to nedaryti lovoje prieš užmiegant.
PIETŲ MIEGO RIBOJIMAS. Nuo 5–7 metų amžiaus rekomenduojama vengti pietų miego, nes jis gali trumpinti pagrindinį – naktinį – miegą, kuris yra svarbiausias.
TINKAMA APLINKA. Miegamasis turėtų būti tylus, vėsus (apie +18 °C), tamsus. Jei vaikas bijo tamsos, rekomenduojama naudoti silpną gintarinės, oranžinės ar rausvos spalvos šviesą – ji mažiausiai trikdo melatonino (miego hormono) gamybą.
ASMENINĖ ERDVĖ. Svarbu, kad vaiko miegas būtų kuo ramesnis ir netrikdomas.
BE GYVŪNŲ LOVOJE. Rekomenduojama, kad su vaiku vienoje lovoje nemiegotų augintiniai, nes jie gali trukdyti miegą – dėl judėjimo, garsų ar net alergijų.
Naujausi komentarai