„Kokia jūs baisi, negaliu žiūrėti“: tatuiruočių meistrė prabilo apie patirtį gimdymo namuose

Apie tai M. Matukaitę pasakojo savo socialiniuose tinkluose. Moterį, laukiančią operacijos gimdymo namuose, šokiravo gydytojo komunikacija.
„Šiuo metu laukiu operacijos. Prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes, pakomentuoja: „O Dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėti.“
Padavus tyrimų dokumentą, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą: „O Viešpatie, kas čia „pripeckiota“, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršote?“.
Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Tiesiog laukiu nesulaukiu. Linkiu šitai vietai užsidaryti“, – instagrame rašė M. Matukaitė.
Anot jos, tai jau antras kartas, kai įstaigoje ji patiria diskriminaciją.
Toliau moteris pasakojo, kas atsitiko jai atėjus į operacinę.
„Pradeda rėkti ant manęs, kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko. Tada, kai paduodu ranką, pradeda vartyti akis, kad abi rankos juodos – kaip čia dabar įdurti kateterį“, – teigė tatuiruočių meistrė.
„Atveža moterį, šalia esančią visą apsvaigusią, papurto „labas rytas, keliamės, lipk“. Ji vos neiškrenta iš lovos.
Sugrįžus mums visoms, miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), įėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės kelkitės, tuoj važiuosite namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, aš prie vairo. „Nežinau, išsikvieskite taksi, reikės jau važiuotu, nelaikysime čia visą dieną“, – gydytojo žodžius citavo M. Matukaitė.
