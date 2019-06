Kodėl tokios aukštos odontologijos kainos?

Kai pinigų nėra

Dantys žmogui ne mažiau reikalingi nei, pavyzdžiui, akys ar rankos. Tiesa, akių protezai regėjimo nesugrąžina, o dirbtinės rankos ar dantys gali atlikti šių organų funkcijas.

Tai žino bene kiekvienas suaugęs žmogus, nes šiais laikais rasti tokį, kuris turėtų visus dantis, juolab sveikus, turbūt neįmanoma. Tai, kad dantų gydymas ir protezavimas yra viena brangiausių medicinos paslaugų, taip pat žino bene kiekvienas. Kai šių paslaugų paklausa didžiulė, nėra ko svajoti, kad kainos kada nors sumažės. O kaip išsiversti, jei jos neįkandamos?

Kaunietei Genovaitei, vos baigus protezuoti krūminius dantis, nulūžo kažkada plombuotas priekinis dantis. Genovaitė jau pensinio amžiaus, dantims atkurti skiriamas valstybės lėšas jau sunaudojusi, todėl suprato, kad už priekinio danties atkūrimą teks mokėti iš savo kišenės. O joje, kaip sakoma, vėjai švilpauja, nes pensija, kaip ir daugumos, vos trys šimtai eurų.

Kai Genovaitė nuėjo pas odontologę ir ši pradėjo skaičiuoti danties protezavimo sumą, pacientė galutinės neišlaukė.

"Kai suma pasiekė aštuonis šimtus eurų, pertraukiau gydytoją, kad toliau nebeskaičiuotų, nes ir tiek susimokėti negalėsiu", – liūdnai kalba moteris.

Per 15 minučių

Išties, kokios tos odontologų paslaugų kainos? Tai sužinoti nesunku: bene visos klinikos, kas kiek pas jas kainuoja, skelbia savo tinklalapiuose. Pasidomėjome, pasirinkę klinikas atsitiktinai.

Yra odontologijos klinikų, kurios skelbia, kad pacientui, kurio dantis nebeišgydomas, gali jį išrauti, į tą vietą, kuri neabejotinai dar kraujuoja, per 10–15 minučių įsriegti implantą, ant jo uždėti dantį.

Pavyzdžiui, "Arinijos" klinikoje pirminė konsultacija kainuoja 10 eurų, Kalniečių odontologijos klinikoje – taip pat tiek, o "Grožio chirurgijos" – 20 eurų. Tačiau ši konsultacija – dar net ne pradžia. Gydymo plano sudarymas "Arinijoje" įkainotas 15 eurų, Kalniečių odontologijos klinikoje tai antras etapas po pirmo – apžiūros ir dokumentacijos tvarkymo, vadinamas gydytojo konsultacija, ir kainuoja 15 eurų, o "Grožio chirurgijoje" – 20 eurų. Vadinasi, vos atsisėdus į odontologo kėdę, reikia pakloti nuo 25 iki 40 eurų. Šie teiginiai – ne klinikų reklamai, bet informacija ieškantiems, kur pigiau. Beje, pigiau – ne visada tas pats, kas kokybiškiau ir atsakingiau, todėl net ir radus neplėšikaujančią kliniką galvos skausmas dėl dantų nesumažėja. Juolab kad pirmas vizitas pas odontologą – tik pradžių pradžia.

Kaune ir Vilniuje

Kiek kainuoja dirbtinis dantis? Vienoje iš protezavimo paslaugas teikiančių odontologijos klinikų implantas kainuoja 800 eurų, laikinasis vainikėlis – dar 100. Galima pigiau: gijimo galvutė vietoj vainikėlio kainuotų 40 eurų, taip reikėtų gyventi keturis mėnesius. O jau tada prasidėtų protezavimas, kuris neabejotinai kainuotų nemažai.

Pavyzdžiui, jau minėtoje "Grožio chirurgijos" klinikoje cirkonio keramikos arba bemetalės keramikos vainikėlis ant implanto kainuoja 600–700 eurų, laikinas vainikėlis – 150 eurų. Vieno danties. Tačiau šiuolaikinė odontologija daro stebuklus ir protezuoja ne po vieną dantį. Šis stebuklas įvardytas pusiau angliškai – "All on 4 ir All on 6 implantų sistemos" ir tai kainuoja nuo iki 6 500 eurų.

Kaina pribloškia, brangu? Nesistebėkite: šios "Grožio chirurgijos" klinikos kainos – tik Kaune, o Vilniuje – dar brangiau, iki 7 500 eurų, kaip ir kitos. Pavyzdžiui, bemetalės keramikos vainikėlis ant danties Kaune – 450 eurų, Vilniuje – 490; cirkonio keramikos vainikėlis arba keramikos laminatė-užklotas Vilniuje kainuoja 490 eurų, Kaune – 400–450 eurų. Patarimas vilniečiams: mes draugiški, važiuokite dantų gydytis ir protezuotis pas mus, kaip, pavyzdžiui, iš užsienio šalių pas Lietuvos odontologus plūsta emigrantai.

Ieškokite kaip turguje

Dažniau nei protezuoti reikia dantų gydymo, plombavimo paslaugų. Pastarosios jau po minėtos gydytojo odontologo apžiūros ir konsultacijos įkainojamos už kiekvieną veiksmą, instrumentą, medžiagą.

Pavyzdžiui, Kalniečių odontologijos klinikoje plomba kainuoja nuo 40 iki 80 eurų ir tai priklauso nuo jos dydžio, infiltracinė nejautra – 7 eurai, kanalo perėjimas – 32 eurai, kanalo plombavimas gutaperča – 35, kanalo plombavimas MTA – 47 eurai. Kitose klinikose – panašiai, bet bendra suma gali keistis, nes prie įkanių nurodomos ir tokios procedūros, kaip kanalo išplatinimas, perėjimas, įeigos suradimas. Kiekviena jų – po 10, 20 ar 30 eurų.

Kuris pacientas gali suprasti ir įvertinti, kas jo danties kanale daroma? Bendra suma neretai siekia šimtus eurų. Danties, kurį norėjus išsaugoti ir ne kartą gydžius bei už tai mokėjus, bet vis dėlto nebepagydomai jam susidėvėjus, rovimas gali kainuoti nuo 45 iki 70 eurų.

Tokie skaičiai – jau minėtų klinikų kainynuose. Kitose neabejotinai gali būti ir daugiau, o gal ir mažiau. Reikia ieškoti, jei norite surasti mažiausią kainą, kaip, pavyzdžiui, turguje. Ir akcijų sveikatos priežiūros klinikose pasitaiko vis dažniau. Pavyzdžiui, skelbiama: "Medicinos ir sveikatinimo paslaugas galite įsigyti ypač geromis medlizingas sąlygomis – pirmi 12 mėn. be jokio pabrangimo!"

Lenkijoje viskas pigiau

O kaip kainas vertina odontologai?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas, Odontologų rūmų tarybos narys, gydytojas odontologas Gintaras Janužis į klausimą, kodėl odontologijos paslaugų kainos tokios aukštos, atsako klausimu: "O kodėl jums atrodo, kad aukštos?" Ir priduria: – Man ir duonos kepaliukas, nelygu koks, yra brangu."

Ne be ironijos palyginus, kad ir dantų mums reikia kaip duonos kasdienės, perėjome prie argumentų. Docentas G.Janužis pradėjo aiškinti, kad odontologijos paslaugų kainą diktuoja savikaina, o bet kuri privati odontologijos klinika, kokių Lietuvoje yra keturi penktadaliai, turi susimokėti už viską.

"Nemokamo gydymo nėra, išskyrus valstybines įstaigas, kur dotuojamos kai kurios sritys. O, pavyzdžiui, endodontija yra tokia sritis, kurios savikaina itin brangi. Neapsiverstų liežuvis pasakyti, kokia būtų kaina, norint gauti pelno. Didžiausias išlaidas sudaro medžiagų savikaina, o dar pridėkite atlyginimą personalui, draudimo mokesčius, šildymo ir kitas išlaidas", – docentas G.Janužis iš patirties žino, kad įsirengti kliniką labai brangu, o kol padengi išlaidas – įranga pasensta.

Anot gydytojo G.Janužio, kas dešimt metų įrangą reikia atnaujinti kapitališkai, o rentgeno diagnostika neatsiperka niekada.

"Milžiniški pinigai išmetami, kad būtų galima dirbti saugiai ir patogiai. Kėdės, siurbliai, kompresoriai, autoklavai, viskas, ko pacientai nemato, susidėvi. Šiuolaikinis autoklavas kainuoja nuo 4 iki 10 tūkst. eurų, o maksimali garantija – penkeri metai. Jai pasibaigus, rimtesnių gedimų taisyti neapsimoka. Štai kur visos bėdos. Mes turtingi paskolomis iš bankų", – savo bėdas vardija docentas G.Janužis.

Ir priduria, kad Lietuvoje odontologijos kainos, kaip ir vaistų, didelės ir dėl rinkos mažumo.

"Lenkijoje pigiau", – priduria.

Į pastabą, kad gydytojai odontologai gali priskaičiuoti po kelias dešimtis eurų už dantų kanalų gydymą nepagrįstai, kaip ir meistrai, kai automobilį prašo suremontuoti moteris, docentas G.Janužis gina savo gildijos garbę ir tvirtina, kad nesąžiningų gydytojų odontologų nebūna.

Kam dantų protezavimas kompensuojamas iš PSDF

Pagal nustatytą dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

• asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;

• vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;

• asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;

• asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

• pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:

1. Tiems, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmo krūminio danties iki kitos pusės pirmo krūminio danties, – iki 463,13 euro.

2. Tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 463,13 euro.

3. Tiems, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 424,99 euro (nustato konsiliumas).

• Vaikams:

1. Tiems, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginius metaliniais vainikėliais, – iki 236,36 euro.

2. Tiems, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus, – iki 1 424,99 euro (nustato konsiliumas).

• Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos:

1. Po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 463,13 euro.

2. Atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1 424,99 euro (nustato konsiliumas).

Tenka ilgai laukti

Šiuo metu asmenų, kuriems atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas, sąrašo (eilės) numeris – 51826.

Asmenys, kuriems atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas, prašymą pateikė iki 2017 m. balandžio 3 d.

Eilės laukimo trukmė – 2 metai 1 mėnuo.

2018 m. dantų protezavimo paslaugos suteiktos ir kompensacijos išmokėtos 5 461 asmeniui.

Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė: dirbo nelegaliai

Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė, kad dalis odontologų įmonių Lietuvoje dirbo neturėdami leidimo vykdyti tokią veiklą. Teigiama, kad iš 2 377 analizuotų įmonių 65 juridiniai asmenys buvo deklaravę odontologijos veiklą kaip pagrindinę, tačiau nebuvo gavę leidimo tokiai veiklai vykdyti.

Šiuo metu odontologai licencijas gauna per Odontologų rūmus – tarpinę organizaciją. Ji ne tik išduoda veiklos leidimus, bet ir už paslaugas surinktas lėšas panaudoja savo reikmėms. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo odontologų licencijavimą vykdyti per Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Teigiama, kad, pagal šiuo metu galiojančią tvarką, dirbantiems be licencijų Odontologų rūmai negali paskirti baudų ar kitaip bausti, tad tokiais atvejais tenka tik moralinė atsakomybė.

"Stebėtina, kad sveikatos sektoriuje dar likusi sritis, kur licencijos išduodamos pačių sau. Tai vienintelė užsilikusi medicinos sritis, kurios nelicencijuoja valstybės įgaliota institucija, o tai palikta savivaldai. Kyla retorinių klausimų: jei Odontologų rūmai nenori atiduoti šios funkcijos, gal tuomet ir kardiologams, šeimos gydytojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams galima teikti licencijas patiems sau?" – klausia Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė.

Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė sako, kad nauja licencijavimo tvarka sudarys vienodas sąlygas visiems odontologams.

"Dabar siūloma, kad odontologinės priežiūros ir pagalbos įstaigoms, gydytojams odontologams bei burnos priežiūros specialistams būtų sudaromos vienodos sąlygos pradėti ir vykdyti veiklą kaip ir kitoms gydymo įstaigoms bei specialistams, taip užtikrinant šių paslaugų teikimo kokybę ir saugumą, o surinktos lėšos, priešingai nei iki šiol, keliautų tiesiai į valstybės biudžetą", – pranešime cituojama N.Ribokienė.

Anot jos, pakeitus licencijavimo tvarką, gerėtų ir odontologijos bei burnos priežiūros paslaugų prieinamumas: siūloma įteisinti, kad odontologas ar burnos priežiūros specialistas gydymo įstaigoje galėtų dirbti ne tik pagal darbo sutartį. Jis galėtų būti susijęs su ja darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais, tai yra dirbti mažojoje bendrijoje ar individualioje įmonėje.

Pakeitus dabar galiojančią tvarką, iki įstatymo priėmimo išduotos licencijos ir toliau galiotų – nereikėtų kreiptis dėl naujų licencijų išdavimo ar keitimo.