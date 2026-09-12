Klinikinis tyrimas – galimybė gauti naujausią gydymą

Kaip informuojama Nacionalinio vėžio centro (NVC) pranešime žiniasklaidai, diskusijų festivalyje „Būtent!“ apie klinikinius tyrimus diskutavo Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo NVC, Nacionalinio vėžio instituto (NVI), pacientų organizacijų atstovai.
Ne bandomieji triušiai
Asociacijos „Kraujas“ valdybos narė Raminta Vilkevičienė klinikinių tyrimų svarbą žino ne iš teorijos. Prieš šešiolika metų jai buvo diagnozuota ūminė limfoblastinė leukemija. Liga buvo gydoma apie septynerius metus, o po dviejų rimtų recidyvų Lietuvoje tuo metu prieinamos gydymo galimybės buvo išnaudotos.
Jos gydytojai ieškojo galimybių gauti reikalingą vaistą užsienyje, tačiau laukti nebuvo kada. Galiausiai pati pacientė pradėjo ieškoti galimybių ir buvo įtraukta į gydymo programą Londone. Tuo metu vaistas buvo perėjęs antrąją klinikinių tyrimų fazę.
„Kai vaisto Europoje dar nebuvo galima nusipirkti, buvau įtraukta į tyrimų programą. Vėliau, kai vaistas jau buvo parduodamas Europoje, tikriausiai jau gulėčiau po žeme. Netgi atsinaujinus ligai trečią kartą, man vis tiek pavyko gyventi toliau ir dabar po šešiolikos metų esu su jumis“, – pasakoja R. Vilkevičienė.
NVI mokslinė sekretorė dr. Živilė Gudlevičienė sako, kad onkologinė diagnozė žmogui savaime sukelia didžiulį stresą, o ieškant informacijos ne visada lengva atskirti patikimus šaltinius nuo dezinformacijos.
„Pacientai nenori būti bandomaisiais triušiais. Tokia nepagrįsta nuostata apie klinikinius tyrimus kyla dėl informacijos, komunikacijos ir sveikatos raštingumo trūkumo“, – teigia Ž. Gudlevičienė.
Anot jos, svarbu mokytis ir gydytojams – sudėtingą informaciją pacientams pateikti suprantamai, be perteklinių medicinos terminų.
Ypatingas dėmesys saugumui
NVC Klinikinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Edita Baltruškevičienė klinikinius tyrimus vadina vienu svarbiausių onkologijos progreso variklių.
Pasak gydytojos, klinikinio tyrimo metu gali būti vertinami ne tik nauji vaistai, bet ir nauji jų deriniai, gydymo metodikos, optimalios gydymo dozės ar trukmė. Ieškoma būdų, kaip pacientą gydyti ne tik veiksmingai, bet ir kuo mažiau apkraunant jo organizmą.
„Šiandien norime pacientą gydyti efektyviai ir saugiai, išlaikydami jo gyvenimo kokybę“, – sako E. Baltruškevičienė.
Pasak E. Baltruškevičienės, dažnai pacientų nuogąstavimai susiję su tyrimų saugumu, tačiau ji pabrėžia, kad klinikiniai tyrimai vykdomi keliais etapais, jiems taikomos labai griežtos taisyklės.
Pirmoje tyrimų fazėje vertinamas gydymo saugumas ir nustatoma tinkamiausia dozė, antroje – efektyvumas, o trečioje – naujas gydymas išsamiai lyginamas su įprastiniu.
Klinikinio tyrimo metu pacientas itin aktyviai stebimas, ypatingas dėmesys skiriamas gydymo saugumui.
„Vertinami visi pasireiškę nepageidaujami reiškiniai. Jeigu matome, kad gydymas netinkamas, sukelia per daug nepageidaujamų reiškinių ar rizika tampa per didelė, jis gali būti stabdomas. Be to, dalyvaudamas klinikiniame tyrime pacientas nepraranda galimybės gauti standartinį gydymą – jis dažnai skiriamas kartu su tiriamuoju vaistu arba prireikus visada galima prie jo grįžti. Todėl klinikinį tyrimą vertinu kaip papildomą gydymo galimybę, bet jokiu būdu ne kaip praradimą“, – sako gydytoja.
Pacientas, dalyvaudamas tyrime, gauna geriausią įmanomą standartinį gydymą, o kai kuriais atvejais – ir naują gydymo metodą, kuris gali būti veiksmingesnis.
Naujausias gydymas – anksčiau
NVC ir NVI direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas pabrėžia, kad klinikiniai tyrimai onkologijoje pastarąjį dešimtmetį padarė itin reikšmingą pažangą.
„Klinikiniai tyrimai daugeliu atvejų iš tikrųjų yra geriausia gydymo galimybė pacientui. Daugumoje klinikinių tyrimų naujas gydymas lyginamas su geriausiu tuo metu prieinamu tarptautiniu standartu. Todėl pacientas, dalyvaudamas tyrime, gauna geriausią įmanomą standartinį gydymą, o kai kuriais atvejais – ir naują gydymo metodą, kuris gali būti veiksmingesnis“, – pabrėžia dr. V. Pečeliūnas.
Jam antrina Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas Ričardas Cervin.
„Dalyvaudamas klinikiniame tyrime pacientas ne tik prisideda prie kitų pacientų gydymo galimybių gerinimo, bet ir pats gali gauti naujausią, potencialiai labai veiksmingą gydymą. Priešingu atveju gali praeiti ne vieni metai, kol šis gydymas bus patvirtintas, pasieks rinką ir taps kompensuojamas. Klinikiniame tyrime galimybė gauti tokį gydymą atsiranda jau šiandien“, – sako POLA prezidentas.
Pasak NVC ir NVI vadovo doc. dr. V. Pečeliūno, Europoje ir pasaulyje klinikinių tyrimų vykdoma gerokai daugiau nei Lietuvoje.
„Viena iš sričių, kur matome didelį potencialą, yra tarptautinis bendradarbiavimas. Reikėtų sukurti mechanizmų, kurie leistų pacientams iš Lietuvos vykti į užsienį dalyvauti klinikiniuose tyrimuose“, – įvardija siekiamybę dr. V. Pečeliūnas.
Keliamas svarbus tikslas – pasiekti Europos vėžio institutų organizacijos (OECI) nustatomą 10 proc. naujų pacientų įtraukimo į klinikinius tyrimus lygį. „Lietuvos sąlygomis tai yra labai ambicingas tikslas, bet tikimės, kad kryptingai dirbdami jį pasieksime“, – sako NVC ir NVI vadovas V. Pečeliūnas.
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