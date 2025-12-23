Kiek Lietuvoje serga vėžiu ir kur situacija prasčiausia: naujovė leis pamatyti realią situaciją?

Olga iš Šalčininkų teigė, kad sveikatos tema jai itin aktuali. Jai būtų įdomu matyti, kokiomis ligomis serga lietuviai, jeigu tai būtų atskiras portalas ar duomenys. Tokia informacija jau yra – bet ne apie visas ligas, o apie vėžį.
„Nuo šios dienos sakome – viskas, mes fiksuojame naują, visuomenei atvertą vėžio registro versiją“, – informavo NVI registro vyriausiasis duomenų mokslininkas Tadas Žvirblis.
Tai reiškia, kad, jeigu išgirdote vėžio diagnozę, atsidursite ne tik ligoninėje kaip pacientas, bet ir pateksite į viešą registrą.
„Norėčiau pabrėžti, kad ten nėra asmens duomenų – tai agreguoti duomenys“, – akcentavo T. Žvirblis.
Registre galima sužinoti, kiek iš beveik 3 mln. Lietuvos gyventojų šiuo metu serga vėžiu, kaip rodikliai keitėsi per dešimtmečius ir koks vėžys dominuoja.
„Naujų atvejų kasmet Lietuvoje apie 17–18 tūkstančių. Manau, kad jų yra ir daugiau. Gyvename industriniame pasaulyje – matome, kad onkologiniai susirgimai jaunėja“, – teigė NVI gydytojas urologas Marius Kinčius.
Informacija pateikiama suprantamai – duomenis galima analizuoti įvairiais pjūviais: kiek serga vyrai ir moterys, kuriose Lietuvos vietose gyventojai serga labiausiai.
„Esminė dalis – įsivertinti, kur mes esame, suprasti, kur problemos“, – pabrėžė Nacionalinio vėžio instituto direktorius Valdas Pečeliūnas.
Tokie duomenys ypač naudingi sveikatos specialistams ir mokslininkams.
„Akivaizdžiai parodoma, kokia tikimybė gyventi 5 ar 10 metų, nustačius pirmą–ketvirtą ligos stadiją“, – aiškino M. Kinčius.
„Pagrindinė informacija skirta klinikiniams tyrimams – ar Lietuvoje yra pakankamai pacientų, kad farmacijos kompanijos inicijuotų tyrimus, kuriuose pacientai galėtų gauti naujausią gydymą, taikomą Europoje ir pasaulyje“, – komentavo Santaros klinikų direktorius akademinei veiklai Justas Nugaras.
„Manau, kad tai turės teigiamą poveikį ir naujų vaistų prieinamumui“, – pridūrė VU Medicinos fakulteto dekanas Dalius Jatužis.
Tikimasi, kad naujos kartos registras padės gydymo įstaigoms efektyviau planuoti paslaugas ar net trumpinti eiles pas medikus. Taip pat ir valdininkams bus aiškiau, kur situacija prasčiausia, kam reikia daugiau dėmesio ir lėšų.
„Žinodami pacientų skaičių, galime planuoti paslaugas. Tai nėra paprasta – reikia infrastruktūros ir žmonių, taip pat susitarimų su ligonių kasomis“, – aiškino V. Pečeliūnas.
Ar toks atviras registras gali būti įdomus ir naudingas eiliniam piliečiui?
„Aš esu tikslus žmogus, man statistika būtų įdomi, bet didžiajai visuomenės daliai – nežinau“, – svarstė praeivė.
„Mano supratimu, tai tikrai aktualu, nes visuomenė dabar kitokia – žingeidesnė“, – teigė kita praeivė.
„Naudinga, vienareikšmiškai“, – pridūrė moteris.
„Manau, kad daugeliui žmonių tai neaktualu. Kiekvienas labiau galvoja apie save. Manau, kad statistika kartais yra klastojama ir pagražinama“, – komentavo vyras.
„Žmonės greičiausiai čia apsilankys ne tada, kai patys susirgs, o kai susirgs jų artimieji – ieškos prognozių ir kitos informacijos“, – teigė M. Kinčius.
Kiek toks registras kainuoja per metus?
„Mūsų vėžio registras per metus gauna apie 600 tūkst. eurų finansavimą“, – nurodė V. Pečeliūnas.
„Pradžioje tikrai visko buvo“, – į klausimą, ar sistema neužstrigdavo, atsakė T. Žvirblis.
Anot specialistų, vėžio atvejai Lietuvoje registruojami jau apie 70 metų. Iki skaitmenizacijos duomenys buvo kaupiami popieriuje, tačiau savo senelių ar prosenelių duomenų registre pamatyti nepavyks.
„Tai labai istoriniai duomenys, kurių patikimumas, švelniai tariant, su klaustuku. Dabar atverti duomenys – nuo 2000 metų“, – paaiškino T. Žvirblis.
Mokslo bendruomenė matytų poreikį Lietuvoje turėti ir kitų ligų panašius registrus.
„Lietuvoje daugiau kaip 50 proc. mirčių sudaro širdies ir kraujagyslių ligos, įskaitant insultą, onkologija – antroje vietoje. Tai didžiausios problemos“, – pabrėžė D. Jatužis.
Medikai primena, kad šiuo metu Lietuvoje veikia keturios vėžio prevencinės programos, o Europos Komisija rekomenduoja diegti dar dvi – plaučių ir skrandžio vėžio ankstyvosios diagnostikos programas.
Naujausi komentarai