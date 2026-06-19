Kauno klinikų filiale Romainių ligoninėje atidarytas Ilgalaikės priežiūros dienos centras

„Visuomenei senstant ir daugėjant pacientų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra bei paliatyvioji pagalba, turime ieškoti sprendimų, leidžiančių užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas. Naujasis Ilgalaikės priežiūros dienos centras suteiks galimybę pacientams gauti reikalingą specialistų pagalbą dienos metu, kartu išsaugant ryšį su namų aplinka ir artimaisiais. Tai svarbus žingsnis stiprinant pacientų poreikius atitinkančią sveikatos priežiūrą regione“, – sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.
Sveikindama susirinkusiuosius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė prof. Laimutė Vaidelienė akcentavo augantį ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikį ir tokių centrų svarbą. „Šiuo metu kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kuriamas integruotas ilgalaikės priežiūros modelis, apjungiantis sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, todėl tokie centrai tampa svarbia šios sistemos dalimi. Džiaugiuosi, kad Kauno klinikos stiprina ilgalaikės priežiūros paslaugų infrastruktūrą ir suteikia pacientams bei jų artimiesiems daugiau galimybių gauti reikalingą pagalbą“, – teigė viceministrė.
Ilgalaikės priežiūros dienos centre bus teikiamos specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos, apimančios kvėpavimo funkcijos palaikymą, skausmo kontrolę, mitybos užtikrinimą, žaizdų priežiūrą, medicininės reabilitacijos paslaugas ir kitas individualiai pacientų poreikiams pritaikytas intervencijas. Pacientai bus priimami su šeimos gydytojo siuntimu, kiekvienam sudarant individualų dienos paslaugų planą.
„Paliatyvioji pagalba – tai visapusiška pagalba žmogui ir jo artimiesiems, kai susiduriama su sunkia ar nepagydoma liga. Ilgalaikės priežiūros dienos centras leis užtikrinti tęstinę, kompleksinę priežiūrą pacientams, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų pagalba, tačiau kartu svarbu išlikti jiems įprastoje aplinkoje. Tokios paslaugos ne tik padeda valdyti ligos simptomus, bet ir prisideda prie geresnės pacientų bei jų šeimų gyvenimo kokybės“, – pabrėžė Kauno klinikų filialo Romainių ligoninės direktorius prof. Skaidrius Miliauskas.
Romainių ligoninėje įsikūręs Ilgalaikės priežiūros dienos centras įrengtas įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“. Projekto tikslas – didinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, apimtį ir kokybę Kauno mieste. Centro įrengimui Romainių ligoninėje skirta 610 tūkst. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Rengiantis centro veiklos pradžiai, Romainių ligoninėje suremontuota apie 680 kvadratinių metrų patalpų, įsigyta moderni medicinos įranga, tarp jos – 19 deguonies sistemų su funkcinėmis lovomis, antipraguliniai čiužiniai ir kita pacientų priežiūrai reikalinga įranga.
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